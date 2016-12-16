上海申克机械荣获2016年度“沃尔沃汽车质量卓越奖(VQE)”

三亚2016年12月16日电 /美通社/ -- 在日前举行的“2016年度沃尔沃汽车亚太供应商大会和颁奖大会”上，上海申克机械有限公司（以下简称“上海申克机械”）荣获2016年度“沃尔沃汽车质量卓越奖(VQE)”。在大会现场，上海申克机械总裁兼CEO彼得·雷根纳先生从沃尔沃汽车亚太总裁袁小林先生手中接过奖杯。他表示，这是对上海申克机械和杜尔集团的产品质量与服务的最佳肯定。



Volvo Cars Quality Excellence Award 2016沃尔沃汽车质量卓越奖奖杯

上海申克机械及其德国总部，包括杜尔装配产品公司、杜尔SOMAC公司同是沃尔沃的长期合作伙伴。在亚太地区，为沃尔沃位于中国成都、大庆以及马来西亚的工厂提供下线检测试验台、全自动拧紧台和加注站等最先进的设备，在技术创新、质量、可靠性、灵活性等方面高度契合沃尔沃的高标准和严要求，为确保沃尔沃汽车的装配精度、安全性和舒适性等发挥着重要的作用。

上海申克机械主要负责杜尔集团测量与加工系统的在华业务，杜尔装配产品公司为调节并检测现代汽车的大量机电系统开发创新性技术，杜尔SOMAC公司为汽车制造商设计、制造和安装加注设备，三家公司同属于德国杜尔集团，

在中国市场，上海申克机械在平衡与诊断系统、清洗与表面处理、装配产品和加注与测试系统四个领域为包括上海大众、一汽大众、北京奔驰、沃尔沃、吉利、奇瑞等在内的知名汽车制造商以及众多配件商提供全方位的技术支持和服务。同时，作为一家跨国企业，上海申克积极支持中国本地化生产，一方面及时将欧洲总部的先进技术和设备引入中国，另一方面针对中国市场的实际需求，对原有技术进行改良和革新，研发、制造新产品。

近年来，上海申克机械在中国获得了客户的高度认可和支持，频频赢得各项荣誉，体现了公司在中国市场坚持创新，为客户提供最优质的产品和服务。今年早些时候，上海申克机械被吉利汽车授予“2015年度优秀供应商奖”。

彼得·雷根纳先生表示，未来，上海申克机械将继续为沃尔沃和其他厂商提供最优质的产品和服务，期待与客户共同实现持续稳定的发展。