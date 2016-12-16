AlphaDesk宣布拓展进入澳大利亚市场，与四家新的对冲基金签约

新加坡2016年12月16日电 /美通社/ -- 为对冲基金和其它投资管理机构提供基于云的软件的供应商AlphaDesk今天宣布，澳大利亚市场采用其软件的水平非常引人注目，而且该公司近期还和四位新的对冲基金客户签署了合约。

AlphaDesk亚太销售总监Ben Achirn表示：“我们很高兴近期在澳大利亚赢得了不少客户。该地区的客户现在要求以实惠的价位获得达到机构品质的一体化OMS（订单管理系统）和PMS（投资组合管理系统）软件。而对新兴和成熟基金来说，AlphaDesk是一款理想的解决方案。”

AlphaDesk首席运营官Kevin Galliers补充说：“澳大利亚的养老基金位列全球对冲基金投资份额最大的机构。在一定程度上，由于澳大利亚投资者管理制度(Investment Manager Regime)得到完善，投资澳大利亚事业的对冲基金现在更加能够吸引来自国际机构投资者的资金，而国际基金管理公司也会发现如今为建立澳大利亚业务构建商业案例变得更加简单了。从今年6月开始，我们积极在澳大利亚开展市场营销工作，现在看到我们的投资取得丰硕成果真是太棒了。”

Nanuk Asset Management是一家总部位于悉尼的对冲基金，已经部署了AlphaDesk解决方案，并让该解决方案结合了AlphaDesk合作伙伴ITG的Triton EMS（执行管理系统）。Nanuk的Melanie De Cressac说：“我们发现AlphaDesk在结合ITG的Triton EMS时易于使用，非常适合满足我们作为全球股票投资管理者的需求。”

ITG也对此发表了评论，该公司的工作流技术联席主管Scott Kurland补充说：“很高兴能够和像AlphaDesk这样的创新性OMS系统提供商进行合作，为满足澳大利亚本地资产管理机构的需求服务。我们很高兴我们服务多位经纪商的全球EMS系统Triton能够结合AlphaDesk的强大OMS/PMS能力，以及我们的当地产品支持和交易专长，为像Nanuk这样的全球管理机构提供支持其合规、交易、报告和投资管理需求的可伸缩综合端到端解决方案。”