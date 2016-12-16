水井坊品酒师获四川省白酒品评职业技能竞赛唯一一等奖

他用舌尖书写着自己的故事

成都2016年12月16日电 /美通社/ -- 2016年10月25-26日，四川省白酒品评职业技能竞赛于水城金堂热烈开赛，吸引了近400位参赛者参赛，可谓人才济济，其中不乏来自全川各大知名酒厂的品酒师。最终经过激烈角逐，来自四川水井坊股份有限公司酒体设计中心的国家一级品酒师、四川省白酒评委魏江志力压群雄，获得了专家评委们一致给出的高分，一举夺得金奖。



国家一级品酒师魏江志对白酒精准品评

本次竞赛由四川中国白酒金三角酒业协会与四川省酿酒研究所两大权威机构联合筹备，旨在以选拔优秀白酒品评人才为契机，全面提升四川省白酒行业的品评水平，促进行业复苏。

众所周知，白酒大省四川，占据着中国白酒行业的半壁江山，毫不夸张地说，这项比赛含金量很高。以白酒界泰斗曾祖训、赖登燡及徐占成组成的白酒评审组，几乎可以代表中国白酒品评的最高标准之一。因其不可代替的权威地位，仅有一席的金奖殊荣，含金量可想而知。为了争夺这一荣誉，四川白酒行业各大知名酒企对于此次比赛都给予了高度的重视，无不派出个中好手，于此一决高下。

品评，是白酒从酿造到成品过程中至关重要的一环，它肩负着把控酒体口感、香气、质量的重任。所以本次比赛为了更好的检验品酒师的专业素养与唇齿间的精准感受，采用了理论与尝评相结合的赛制。参赛者不仅需要用扎实的理论基础完成答卷，彰显自己的专业知识素养，更需要在共计10轮的尝评环节中，完成每轮5份不同种类白酒的品评。这些作为尝评对象的白酒，拥有着不同的香型、质差、酒度、工艺，但在视觉上，几乎都是完全一样的透明液体，也就是说，在评判的过程中，品酒师唯一能够依靠的，就是自己经过多年训练的舌尖功夫。在这场困难程度与激烈程度并重的比赛里，唯有其中的佼佼者，方能通过合计50份白酒的层层考验，精准无误地完成品评。



品评是白酒酿造过程中至关重要的一环

比赛结果公布之后，有人问起成为一名出色品酒师的必备因素，金奖得主魏江志表示，灵敏的嗅觉和味觉诚然是敲门砖，但更多地是要在漫长、艰苦的舌尖训练中学习和提升。魏江志作为水井坊新一代品酒师中的翘楚，历经水井坊第八代非物质文化传承人林东多年悉心的指导与提点，方得大成。在被问及，平时一般会采取什么样的形式，来进行白酒品评的训练时，魏江志说道：“不仅要嗅闻不同的香气，每天还用舌尖去感知酒里的其他味道，跟着师傅学拌料上甑、量质摘酒等酿酒技艺。在每一批产品正式出厂之前，我们酒体中心也会严格检验，而检验中最不可或缺的一步，就是品酒师的品评，用舌尖精准把控酒体，品出水井坊独有的陈香飘逸、甘润幽雅的酒格，以满足消费者的口感需求。”

最后他也感慨道，“红酒的品评，兴起于国外，早已拥有了完善的行业制度与广泛的影响力，而作为中国文化代表的白酒，其品评才刚刚起步，但白酒品评涉及到的内容，更加博大精深，我相信随着这类比赛的逐渐增多，社会对于白酒品评的关注力度也会随之加大，有更多的人参与其中，对于我国的白酒品评水平与白酒质量的提升是很有帮助的。”