天旦BPC产品斩获2016年度金融科技及服务优秀产品创新奖

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 2016年12月15日，金融信息化行业盛事 -- “2016年度金融科技及服务优秀奖颁奖典礼”在北京广电国际酒店召开。天旦凭借BPC核心业务性能管理软件在金融行业的优异应用成绩，连续两年蝉联“优秀产品创新奖”。



天旦的BPC产品荣获2016金融信息化核心业务性能管理软件优秀产品创新奖

“第七届中国金融业信息化发展论坛暨2016年度金融科技及服务优秀奖颁奖典礼”是信息化专业委员会指导下的专业活动，旨在表彰当年在金融科技和业务发展方面做出突出贡献的科技企业，由中国人民银行下属《金融电子化》杂志社于12月15日在北京举办，中国人民银行科技司司长李伟、中国银监会信息科技监管部副巡视员陈文雄、中国证监会信息中心副主任刘铁斌、中国建设银行信息技术管理部总经理金磐石等重量级嘉宾在会上发表主题演讲。



第七届中国金融业信息化发展论坛暨2016年度金融科技及服务优秀奖颁奖典礼于12月15日在北京召开

获得“2016金融信息化核心业务性能管理软件优秀产品创新奖”的天旦BPC核心业务性能管理软件就是一项信息科技支撑新金融发展的典型成果。该软件是天旦运用专利数据分析技术，独立研发的具有自主知识产权的业务性能管理产品，能够为金融机构、运营商、大型企业等快速建立易于使用的业务性能管理平台，是首款即刻落地的核心业务性能管理解决方案，每天保障着近百亿笔交易的顺利完成。

基于先进的协议解码技术，天旦的业务性能管理产品（BPC）将网络真实数据（Wire Data）作为客观实时的数据源，经处理后，呈现出高价值的业务可用数据源CrossFlow互联数据，天旦对网络真实数据的解读准确率可以达到99.9995%，并自动发现业务访问与依赖关系，将原来数以月计的人工业务梳理突破性地降低到分钟级。而旁路式的监控技术不仅能避免传统监控方式带来的风险，还具备实时的数据采集、统计、分析和告警能力，全面提升IT组织应对问题的敏捷性。

天旦BPC针对银联卡交易、外卡、支付宝等众多国内外广泛使用的核心银行系统，以及人民银行二代支付、超级网银、征信、清算等服务，典型的如IBM WAS、WMQ、WMB、Oracle Weblogic、Tuxedo等400余种金融行业常见协议都能即刻支持，且持续不断输出实时、全量、优质的全新数据源CrossFlow互联数据，为私有云建设、大数据采集等提供强力支持，通过RESTful API向第三方系统输出所需的关键数据。

金融行业信息化的实质，是新兴的信息技术对传统金融业的一场经济革新。2016年是我国金融业实施“十三五”发展规划的开局之年，提升技术应用和服务创新能力已经成为金融行业各参与方的必然选择。在国内金融企业业信息化顺利跨越了大规模基础设施建设的阶段之后，如何进一步利用IT创新技术来提高金融机构自身的创新管理水平和创新服务能力，将是摆在所有金融企业决策层面前的重要课题。

本届中国金融业信息化发展论坛以其专业性和权威性吸引了业内指标型单位悉数参加，包括中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国金融电子化公司、中国银联、政策银行、商业银行、农信机构、保险公司、证券公司、金融信息化研究机构，以及国内外相关IT企业济济一堂，共同研讨年度应用热点。