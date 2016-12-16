2016中国游戏产业报告发布 空中网等入选典型企业

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日游戏产业年会上，由中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）联合发布了《2016中国游戏产业报告》。报告总结了游戏行业这一年的发展状况，覆盖市场份额、代表性产品、典型企业以及游戏相关文化等方向。其中空中网、腾讯、网易等企业凭借扎实的营运能力以及各自强大优势被评为“2016年影响中国游戏产业典型企业”。

《2016年中国游戏产业报告》显示，按细分市场划分，2016年移动游戏市场销售收入为819.2亿元，占比超过客户端游戏市场，达到49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。端游销售收入在近12年中首次出现负增长，相比2015年的611.6亿元，2016年端游市场582.5亿元的收入下降了4.8%。与此同时，电竞行业呈现快速发展态势，直播迅猛上升，被普遍认为日渐式微的卡牌手游，出现了《阴阳师》这样能引起广泛话题性的产品。



除此之外，报告还评选出多家典型企业，网易、腾讯、完美世界、空中网等企业均在列。其中，空中网凭借多年深耕军武领域，成功塑造了“军武游戏就在空中网”的鲜明品牌形象，并凭借自身优势深入布局泛娱乐领域，成为游戏题材领域垂直发展的典型代表。



报告显示，空中网目前正在运营《坦克世界》、《战舰世界》、《战机世界》、《装甲风暴》等多款军武题材端游产品。其中《坦克世界》和《战舰世界》一直是国内军事类游戏最受欢迎和最成功的产品，在与同类产品的竞争中处于领先地位。除端游外，空中网手游也深耕军武领域，推出《陆战雄狮》、《全民战舰》、《钢铁少女》、《反恐突击队》等多款军武题材手机游戏产品。



报告指出，得益于多年来专精“军武游戏”领域，空中网的用户群体有着独特优势，如用户量大、用户特征明显、用户价值高。空中网将用户优势转化为空中网发展优势，从用户出发，从“军武”入手，提高用户体验，深挖用户需求，从而获得向多元发展的最强动力。



空中网已形成独具特色的“军武文化”，并在军武领域拥有一定品牌力量。借此优势，空中网不断外延业务，加深泛娱乐布局，涉及影视、网络文学、直播、旅游等领域，在“泛娱乐”领域有条不紊地加深布局。



报告显示，空中网旗下的原创文学平台逐浪网拥有数十万部授权小说库。空中银河影业更是已拥有众多知名IP，如安妮宝贝《七月与安生》、籽月《夏有乔木雅望天堂》、暗修兰《阴阳代理人》、彭柳蓉《控虫师》等。丰富的IP储备，帮助空中网形成文学-影视-游戏-周边产品的生态链条，各环节互推互助，良性循环，从而促进更多精品娱乐内容的出现。