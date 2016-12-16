SGS携手GRI推行可持续发展报告 提升企业供应链管理

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS携手全球报告倡议组织 (GRI) 及富士施乐共同在北京、上海、香港和台北四地举办了2016 GRI大中华区年度报告者大会。该会议为区域可持续发展报告者及各利益相关方群体搭建了一个解读 GRI 可持续发展报告标准、分享报告发展趋势及相互交流和学习的平台。会上，来自跨国企业、中资企业、不同行业的企业管理者、可持续发展负责人还共同讨论了商业机构如何通过可持续发展报告推动联合国可持续发展目标的实现并分享了各自在可持续发展领域的最佳实践，以及这些良好表现带来的业务机会。

可持续发展报告近年来越来越受到政府、媒体、投资者和企业高层的高度关注。透过可持续报告的编制过程，报告者可以加强利益相关方沟通以及对其社会、经济、环境绩效进行管理，提升自身的可持续发展绩效。当应用可持续发展报告作为供应链可持续发展管理工具时，将为供应链的整体可持续发展水平带来长足的发展，从而形成具有竞争力，可持续运转的商业生态系统。可持续发展报告与联合国可持续发展目标的映射，可帮助商业机构更加清晰地规划可持续发展目标，以为全球可持续发展做出更大的贡献。

GRI报告服务总监 Asthildur Hjaltadottir 女士在会议上分享了可持续发展报告在这一年的快速发展，越来越多的企业参照GRI可持续发展报告指南编写和发布报告。而GRI也特别重视在中国发展，计划在未来更多的与中国相关各方进行更加深入的交流与合作。

SGS认证及企业优化部中港区高级总监曾伟明先生受邀出席了香港会议的开场仪式。SGS坚持致力于为企业提供可持续发展相关的专业解决方案，并呼吁各方联手共同推动中国可持续发展。SGS可持续发展产品中国区经理刘秀萍老师在《以可持续发展报告的方式管理供应链》的主题演讲中，提倡商业机构不仅可以将可持续发展报告作为自身可持续发展理念和战略的工具，更可以将它融入到供应链的管理中，改变过去单一“自上而下”的价值链上被动的符合性审核，增加“自下而上”以可持续发展报告的方式进行供应链管理的方式，带动供应链共同发布可持续发展报告，通过报告过程促进供应链在社会、经济、环境三个方面的发展和提升。

凭借百年品牌公信力、全球网络优势和经验丰富的专家技术团队，SGS可以根据每个企业的实际情况提供定制化的可持续发展解决方案。作为GRI 授权的培训合作伙伴，SGS为客户可持续发展报告编写培训课程以帮助机构更深入地理解GRI的标准和报告编写流程；SGS利益相关方参与工作坊、实质性诊断等服务可以帮助企业建立完善的利益相关方参与机制，改善企业可持续发展的风险管理；此外，SGS还提供ISO 26000系列培训和绩效评价能使企业的可持续发展沟通更具说服力。通过纵向深入的解决方案，企业也可借助 SGS 专家团队更好地解决、提升报告议题中的内容，如：能源、碳、水、废弃物、职业健康安全、劳动用工等。SGS所提供的第三方独立验证和查证服务将为企业的可持续发展报告和数据注入信心。