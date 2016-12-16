2016第一财经-中国企业社会责任榜盛大揭晓

仁商-创新驱动力

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 由第一财经主办的第九届第一财经-中国企业社会责任榜于今天隆重揭晓。本届评选以“仁商-创新驱动力”为年度主题，旨在深入探寻企业 CSR 的创新发展之路，全景式呈现 CSR 创新的新境界和新图景，寻找本年度的仁商典范。



2016第一财经 - 中国企业社会责任榜颁奖



周健工 上海第一财经传媒有限公司首席执行官

自2008年以来，第一财经携手众多优秀企业共同见证、推动了企业社会责任在中国的发展和传播，2016年，第一财经再度整合各界之力，以“仁商-创新驱动力”为年度主题，结合“首席责任官 CSR公开课”系列公益活动，用专业权威的财经视野，倡导共荣共赢、和谐发展的商业智慧，寻找本年度的“仁商”典范，共同分享 CSR 实践，传播 CSR 成就，探讨 CSR 创新。

在上午举办的“2016第一财经-中国企业社会责任高峰论坛”上， 上海第一财经传媒有限公司 CEO 周健工在致辞中提到，CSR 本身是全球化的产物，对商业机构来说，它更关注市场的痛点，本质上还是为市场提供产品和服务。而作为媒体，第一财经看到了更大的背景，将 CSR 作为桥梁，实现企业跟社会之间的衔接。第一财经继2010年发布全球首个“仁商”标准，并将其作为“第一财经·中国企业社会责任榜”评选的核心内涵及核心标准后，今年，第一财经又一次创新性的提出了“善商业”理念，第一财经也成为了全球首个提出“善商业”理念的媒体机构。2017年，“第一财经-中国企业社会责任高峰论坛”也将正式升级为“第一财经-善商业年度论坛”。

周健工认为，“善商业”至少应具备：主动性和自发性、战略性和系统性、内生性和外联性、可持续和可传承性、关联性和创新性这五大特性。即企业应主动和自发的承担社会责任；CSR 战略应作为企业的核心战略内容，并系统性开展；CSR 战略应内生于企业内部，同时影响及联动利益相关方；企业 CSR 战略和实践应可持续、可传承；企业 CSR 战略应与自身主营业务、技术、产品或服务相关联，且能与时俱进、创新升级。

南都公益基金会理事长、中国慈善联合会副会长徐永光从商业良知和公益商机畅谈了“善商业”的核心理念和未来发展，并看好企业社会责任将拥有更广阔的蓝图和前景。他认为，中国企业应当具备“义利并重”的商业文明理念，要着力聚焦社会的痛点，不能因为一味追求发展速度，而遗忘了企业的初衷，应当以社会健康发展为己任。与此同时，正确的企业社会责任行为，也一定会为自身带来更好的发展。

北京大学法学院非营利组织法研究中心主任金锦萍以独特的透析视野，阐释了公益金融与慈善信托的运营模式及对未来的展望。她表示，公益金融的本质并不是营销，而是金融企业社会责任的主动承担，它可以是金融机制在公益领域的运用，如小额信贷、公益众筹、影响力债券等。从利益共同体或者价值共同体角度去理解，公益金融可以是相互保险，以共同体作为出发点，也可以作为归宿，所以公益金融不仅仅是企业社会责任的体现，也是对原先传统金融理念的颠覆。

北京朝濡影响力企业管理有限公司创始人、深圳市蜂群物联网公益基金会发起人、深圳市社会影响力投资发展有限公司创始人刘海军，从实践角度为大家讲解了“公益+金融+产业”互益发展创新模式。他在演讲中介绍，无论是谈公益还是商业，都看到我们现在时代和传统时代的区别，全球化的 CSR 策略，实际是共享价值的体现，再用商业的方式解决社会问题，以社会需求驱动市场机遇。

接下来的两场圆桌论坛中，多家优秀企业、社会组织的负责人与专家共同聚焦 CSR 的最前沿思想，分别围绕“社会创新 -- 构建全新的商业环境”和“公益金融 -- 开启善商业的蓝海”两项议题，充分讨论企业如何通过CSR实践和创新，促进跨界合作，让所有利益相关者共赢，从而让社会变得更美好和包容。

下午的颁奖盛典上，上海第一财经传媒有限公司副总经理凌云在致辞中除了向获奖企业表示祝贺外，还透露了：在2017年，也就是“第一财经-中国企业社会责任榜”十周年时，第一财经将对现有评选体系、评选模型等进行重大升级和更新，同时，围绕这一核心评选，也将对 CSR 领域的活动产品进行全新设计和包装，以期发挥出更大的平台优势和聚合效应。

随后，荣获2016第一财经-中国企业社会责任榜“杰出企业奖”、“优秀实践奖”、及“责任创新奖”的企业代表在主持人的宣读下，一一登台摘取奖杯，并代表各自企业做出了庄严的承诺。

至此，本届“第一财经-中国企业社会责任榜”榜单最终揭晓，整体评选活动也完美落幕。

本次活动还现场录制了电视特别节目，不久将通过第一财经面向全球播出。精彩内容也可登陆“第一财经-中国企业社会责任榜”官方网站 csr.yicai.com 浏览，或参阅第一财经的相关报道。