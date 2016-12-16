SGS中国2016八大创新 铸造企业核心竞争力

广州2016年12月16日电 /美通社/ -- 当谈起创新，在谈些什么？人工智能？无人车？3D打印？VR？机器人？大数据、移动互联网、IoT、智能化、工业4.0等高科技技术正在改变传统的生产经营方式及生活。检测认证行业作为国家重点支持的高新技术领域，可以有哪些“有质量”的创新？作为检测认证行业“领头羊” -- 全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS，又有哪些值得特别关注的创新动态？在过去的2016年，SGS中国借助先进技术理念和创新思维，持续创新检测认证行业服务，为中国客户和社会大众创造新的价值。近日，SGS中国总结并解读了今年的八个创新案例，看SGS如何以持续创新铸造企业核心竞争力。

1. 智能化：大量面料样品精准切割

中国已拥有世界最大规模的纺织业，纺织业产量已超过世界总产量的一半，对于纺织面料的质量检测是控制面料及服装品质的关键环节。传统人工取样耗时冗长成为效率改进的瓶颈，由SGS定制开发的上位机软件和激光数字切割设备的结合成功实现了智能化精准切割，并可根据不同测试项目精准计算出样品切割面积和切割图形，集成切割系统和订单执行系统之间实现了相互数据传输和共享。智能化的应用使SGS面料样品测试效率进一步提升。

2. 大数据：让供应链及货运透明化

如何防止货物运输途中失窃？如何预估货物达到时间？如何对远在外地的货物的地理位置、运输状况、中断时间等了如指掌？SGS提供一套缜密的数据分析、管理和监控解决方案，旨在识别和控制供应链上与货物活动紧密相关的各个环节的各种不确定性因素。它能够采集并分析大量由感应器或公司现有的其他系统获得的结构化和非结构化的数据。通过分析结论，做出优化当前绩效的决策，削减不必要开支并取得更高效率和盈利能力。该创新使得供应链具有更高的可追溯性和透明度。此外，它具有的发送警报及运输突发状况监测功能，可提前预知风险，减少企业保险费和损失。

3. 工业4.0&中国制造2025：增材制造服务

3D打印汽车、飞机、医疗植入物……增材制造（3D打印）正在改变更多领域，作为工业技术的革命性提升和制造模式变革的代表，其是工业4.0及中国制造2025的核心概念，被广泛应用于航空航天、汽车、医疗等高科技领域。增材制造正逐渐改变我们的世界，这听起来非常振奋人心，但把设计理念转变为现实并非看起来那么酷。如何保证3D打印机和材料工艺的性能？如何确保制作过程的可靠性？如何确保制造出的产品符合质量安全标准？SGS创新研发的增材制造服务，为增材制造这一朝气蓬勃的行业提供涵盖质量提升、工艺研发和技术支持等一系列高端服务，助力3D打印技术造福社会。

4. 移动互联网：智能设备随时随地掌控企业环境状况

“全球每年死亡人群的三分之一,与环境恶化有关。”国家对环境数据透明度要求越来越高，民众对环境数据开放和共享的呼声越来越多，企业希望通过环境管理树立企业良好形象，保护员工健康安全。环境数据量大、数据产生无规律，如何高效管理？SGS创新性的E-DATA环境数据管理服务使企业在不增加基础设施、人力和时间成本下，洞悉发生的环境问题，准确及时地做出决策。不同于传统的OFFICE办公软件的数据记录和存储方式，使用者无需安装任何软件，可随时随地通过智能设备（手机、平板、电脑等）实时掌握所关注的环境数据状况。另外，对于环境数据的高质量系统管理和数据挖掘，也为企业长期发展和重大决策提供关键性的环境数据支撑。

5. 测试技术自主革新：“灵活的”玻璃升降器疲劳测试系统

在中国，目前已经有超过80%的乘用车配备了电动玻璃升降器，而且这一比例还在继续上升，玻璃升降器是汽车必不可少的安全部件，不同OEM对玻璃升降器都具有各自要求的测试标准，对检测认证机构的测试技术和设备带来挑战。有没有一个系统既可以满足各OEM不同的测试标准要求，又同时具备足够的稳定性，且操作简单方便？SGS自主研发的玻璃升降器疲劳测试控制系统，使用单一传感器控制玻璃的多个升降位置，自带的步骤编辑器对循环步骤进行图形化编辑，灵活应对了不同的测试标准要求。该系统的特点为简单，可靠，扩展能力强，可适应多样品平行测试及其它类似疲劳测试，已用于宝马，路虎，通用等OEM及Brose等一级供应商的玻璃升降器系统测试。



玻璃升降器测试

6. 物联网(IoT)：电子电气产品安规检测的自动化及智能化

针对电子电气产品(如：智能手机、移动电源、无人机及智能家居产品等)的安规检测使企业满足了政府法律法规、客户合同、行业竞争及自身产品改进的需求。SGS自主研发并具有全部知识产权的创新性安规检测自动化系统(STAS系统)，将自动控制技术的理念应用到安规检测，利用一个控制平台与包括供电系统、各种测试仪器及外围辅助装置在内的各种设备建立连接和通讯，并将标准要求的测试方法、判断逻辑及操作流程，编译成机器语言，通过中央控制软件，实现检测指令收发、检测数据采集及测试结果判断的闭环控制与自动化操作。通过实现“机器与机器的通讯”，使电子电气产品的安规检测走向自动化、信息化及智能化。

7. 共享经济模式：检测技术和实验室资源共享

互联网+浪潮，正在改变和颠覆更多行业，继网约车、短租、网约专家等，资源共享模式已渗透到各行各业，SGS创新两大服务模式：CHEM2.0化学服务平台、石化实验室外包服务，以SGS实力强劲的化学实验室、石化实验室为依托，凭借一流的国际实验室检测水准，面向社会提供涵盖实验室建设、检验检测、人员、培训、咨询、解决方案等一站式技术和资源共享，为企业组织降低经营成本，提升企业质量管理规范度和效率，节约社会资源。

在石化检测服务领域，SGS在传统的检验和测试服务外开发了实验室外包的新型服务模式，石化实验室外包服务包括实验室整体外包、人员外包及合作经营三大模式。

8. 跨界合作：引领行业人才培养新模式

检测认证行业以标准为尺，以诚信立世。截至2015年底，全国检测认证机构3万多家，行业从业人员超过90万，但人才的培养却缺乏系统性和标准化。为此，SGS不断创新人才培养模式，与常州出入境检验检疫局、常州工程职业技术学院联合打造国内首个检验检测认证学院——常州检验检测认证学院，通过SGS定向班培养“科班”出身的检测认证高技术型应用人才，促进行业教育走向系统化、专业化和标准化。此外，SGS还与广东轻工职业技术学院开展“现代学徒制”人才培养合作项目，与东华大学、上海应用技术大学等高校开展“SGS职场预备役”项目，为自身发展储备高素质人才。

SGS创新在中国

创新服务及不断进入新市场

SGS中国在行业中率先成立了专业的研发技术中心，建立较完善的技术研发体系，并在多个方面响应国家号召，引入国际先进的服务理念，创造出新的服务模式和创新模式，更好的为客户服务。顺应互联网和电子商务浪潮，目前SGS在中国市场的持续创新包括供应链上游服务、电子商务、智能产业、新兴信息技术、生命科学、新材料和汽车、金融业、能源环保等多项服务，为SGS在中国持续增添了年轻活力。

内在驱动的创新企业文化

SGS积极推动内在驱动创新。无论是技术推动创新、商业模式创新及跨界合作创新，或者构建新的价值网络，SGS的创新源自企业组织内部需求的驱动。在公司内部，SGS在中国积极建立“创新文化”，成立创新委员会，并发布“创新奖励政策”鼓励员工在自己的岗位上挑战陈规、锐意进取，为员工的自主创新提供平台和资源的支持。公司的目标计划是每年不低于50%的营业收入来源于近三年内提出的创新项目和新产品。同时公司鼓励各部门在成本节约、流程改善、效率提高、员工满意度提升等方面开展创新活动。