黄岛泰成喜来登酒店扬帆启航，第三家喜来登酒店于青岛开幕

喜来登酒店及度假村持续发展又一里程碑

青岛2016年12月16日电 /美通社/ -- 万豪国际集团旗下喜来登酒店及度假村，今日宣布黄岛泰成喜来登酒店正式营业。作为万豪国际旗下最具全球化视野的酒店品牌之一，位于青岛市西海岸经济技术开发区中心的黄岛泰成喜来登酒店已是青岛市的第三家喜来登品牌酒店，进一步提升了该品牌在当地的知名度。



黄岛泰成喜来登酒店外观效果图

“青岛是中国发展最快的城市之一，随着集团的不断扩张，第三家喜来登酒店在此开门纳客。在营造喜来登品牌所特有的服务理念，以及满足旅行者轻松完成商务需求的同时，我们也将致力提供当地别具特色的休闲活动，让宾客深入探索更多的目的地。” 万豪国际北中国区副总裁

鲍博楚表示，“喜来登品牌一直保持着强劲的发展态势，黄岛泰成喜来登酒店的开业更是有力的证明。”

酒店拥有350 间舒适宽敞的客房与套房，拥有体贴周到的服务设施及辽阔的海景，在舒适客房中享受喜来登特色睡眠体验，更有高速网络连接、43寸液晶纯平电视、便捷的办公空间和高档卫浴用品等。此外，酒店还提供一系列休闲设施，宾客可在喜来登健身中心挥洒汗水、于室内恒温泳池中尽情畅游，或是在水疗中心享受休憩与放松的平静。入住行政客房的宾客，还可享

受喜来登行政酒廊（Sheraton Club Lounge）专属礼遇，也可在此享用每日免费早餐、欢乐时光所提供的精美饮品和小食。

黄岛泰成喜来登酒店提供一系列别具特色的用餐体验。拥有无敌落地窗及震撼海景的大堂酒廊是细品酒水、共享浪漫的绝佳之选，酒廊提供的“对味”（Paired）菜单，将精美小食、高档葡萄酒和精酿啤酒搭配得丝丝入扣、恰到好处。此外，酒店还拥有两处独具韵味的餐饮空间为宾客呈献多样的美食珍馐：宾客可在无限海景的盛宴标帜餐厅(FEAST®)，享受琳琅满目的国际自助美食和丰富肥美的时令“渔市”海鲜大餐；亦或是在温馨宜人的采悦轩中餐厅(YUE®)品尝由技艺精湛的厨艺团队所带来的纯正鲁菜和粤菜。

黄岛泰成喜来登酒店提供总面积达2,500平米灵活多功能的会议和宴会空间，其中包括一间面积为1,200平方米的无柱大宴会厅，可灵活分为三个独立的会议空间，同时还拥有面积为590平方米的宴会前厅。所有会议及活动场地均配备一流的视听设备，是宾客举办会议、婚宴以及社交聚会的理想之选。

“黄岛泰成喜来登酒店位于青岛西海岸经济开发区中心，拥有得天独厚的地理位置，坐拥一流海景。宾客在此轻松满足商务需求的同时，享受放松的休闲之旅，例如登上崂山远眺波澜壮阔

的黄海。” 黄岛泰成喜来登酒店总经理董卫先生表示，“青岛持续快速发展的趋势让我们很高兴能为其注入全新的能量，将喜来登特有的品牌体验带给现代旅行者。”

作为知名的“海滨花园城市”，青岛以山、海、城、帆等独具韵味的秀丽景色被誉为“东方瑞士”，拥有丰富多彩的历史韵味以及自然人文景观。黄岛泰成喜来登酒店所坐落的西海岸，坐拥282公里原生态绝美海岸线，巨帆型建筑屹立于写字楼、商业区以及知名景点之间。距离青岛标志性景点-栈桥及青岛火车站仅 20 分钟车程，距青岛流亭国际机场 (TAO) 仅50 分钟车程，穿越胶州湾海底隧道，或胶州湾跨海大桥均可轻松抵达。黄岛泰成喜来登酒店将与姐妹酒店 – 青岛胶州绿城喜来登酒店以及青岛李沧绿城喜来登酒店携手，联袂巩固喜来登的品牌理念。

为庆祝酒店开业，黄岛泰成喜来登酒店特别推出开业优惠，即日起至2017年5月31日，人民币568元净价起即可入住豪华客房一晚，并包含双人国际自助早餐，宽带上网及大堂酒廊单人下午茶套餐，SPG会员更可获双倍积分。