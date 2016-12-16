Darling Ingredients Inc.宣布首席财务官继任计划

德克萨斯州欧文2016年12月16日电 /美通社/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) 今天宣布，Patrick C. Lynch 将成为公司执行副总裁兼首席行政官，任命将于2017年1月15日生效。Lynch 先生将向公司执行副总裁兼首席财务官 John O. Muse 汇报工作。Muse 先生已经表示打算在2017年3月初公司提交2016财年10-K表报告后，辞去首席财务官一职，届时 Lynch 先生将成为该公司执行副总裁兼首席财务官。

Darling Ingredients 董事长兼首席执行官 Randall Stuewe 表示：“我们很高兴 Patrick 加入我们的管理团队，接任 John 的职位。Patrick 是一名经验丰富且成功的上市公司首席财务官，他出色的能力将非常契合 Darling 的文化。这个时候任命 Patrick 将提供充足的时间，来确保首席财务官一职的顺利交接。”

Lynch 先生自2001年担任全球最大拼块地毯制造商及可持续商业实践先行者 Interface, Inc. 的首席财务官，并且自2007年以来一直担任高级副总裁。从1996年进入该公司到2001年，他在 Interface 担任过多个财务领导职位，包括副总裁助理和公司主计长。1992年至1996年，Lynch 先生担任 BDO Seidman, LLP 高级会计师，该公司是一家全国性会计师事务所，为私营及上市企业提供审计、税务、财务顾问和咨询服务。

DARLING简介

Darling Ingredients Inc.是全球最大的源自可食用生物养分的可持续天然原料开发商和生产商，是一家公开上市企业。公司为食品、宠物食品、制药、饲料、工业、燃料、生物能源和肥料行业的客户生产各种原料和特殊产品。凭借遍布五大洲的经营部门，该公司收集各种动物副产品，并将其转化为广泛应用和特用的原料成分，如明胶、食用油脂、饲料级脂肪、动物蛋白和粉类、血浆、宠物食品原料、有机肥、黄色油脂，燃料原料、绿色能源、天然肠衣和兽皮。该公司还回收废油和商业面包店残渣，将其转化为有价值的饲料和燃料原料。此外，该公司还为食品服务机构提供除油服务、为食品加工机构提供环境服务、并销售餐厅烹饪油投放和收集设备。详情请访问该公司网站 http://ir.darlingii.com。



