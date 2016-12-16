万豪礼赏、丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部推出全新双倍积分推广活动

三大常客计划联合为会员创造更多赚取奖励的机会

美国马里兰州贝塞斯达2016年12月16日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）旗下屡获殊荣的常客计划万豪礼赏℠、丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部近日推出了全新的联合推广活动，为会员提供获得双倍积分的机会。这是三大常客计划第一次为所有会员提供同样的推广内容：活动期间，会员在参与酒店前三次符合条件的入住，可赚取双倍奖励积分。积分可用于兑换免费住宿、机票、“SPG Moments专属时刻”独家体验，或者“万豪礼赏瞬时开启”体验等等。此前数周，万豪国际集团宣布，会员可在三个计划之间关联账户、匹配精英会员级别并互转积分。



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万豪礼赏℠、丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部会员可以在三个计划中分别注册参加此次推广，并在参与酒店中，通过前三次符合条件的住宿来赚取双倍积分*。点击此处，可了解每个计划的活动注册方式。

详细信息

注册时间： 2016年12月15日至2017年3月15日

2016年12月15日至2017年3月15日 入住赚取积分时间：2017年1月16日至2017年4月15日

此次推广活动是万豪礼赏℠、丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部为常客会员们推出的最新活动。此前，这三个计划的会员已经可以在members.marriott.com网站上关联会员账户，享受无与伦比的礼遇，包括立即获得精英级别匹配，并且可在三大计划的账户间无限制地互转积分。

此前推出的联名品牌信用卡加速赚取奖励积分计划，以及此次全新的双倍积分奖励计划，让会员们得以享受前所未有的速度，轻松赚取足够积分兑换难以忘怀的旅游体验。

在万豪国际收购喜达屋酒店与度假酒店国际集团之后，已经在万豪礼赏℠、丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部三个计划间关联账户的会员，拥有了更多值得探索的目的地。通过关联账户，SPG俱乐部会员将拥有如阿鲁巴岛、托斯卡纳塞尔基奥河谷和南非的克鲁格国家公园等更多的热门目的地选择，也可在马尔代夫、希腊圣托里尼岛和波拉波拉岛等目的地开启精彩体验。万豪现在拥有30个多元化的酒店品牌，旗下酒店分布于全球110多个国家。无论会员行至何处，均能选择品质一流的酒店或度假酒店。

对万豪礼赏和丽思卡尔顿礼赏会员而言，参加此次推广活动时可以选择下榻JW万豪®、万丽酒店®、傲途格精选酒店®、万豪酒店®、万豪度假会®、盖洛德酒店®、Protea Hotels®、万豪AC酒店®、万怡酒店®、Residence Inn®、SpringHill Suites®、Fairfield Inn & Suites®、TownePlace Suites®、Moxy Hotels®、丽思卡尔顿酒店®、EDITION®和Delta® Hotels品牌旗下参加计划的酒店。

对SPG俱乐部会员而言，此次推广适用于全球所有参加SPG俱乐部计划的雅乐轩、源宿、W酒店、福朋®喜来登、艾美、豪华精选®、喜来登®、瑞吉®、臻品之选、威斯汀®与Design Hotels™旗下酒店。

*会员可以选择通过SPG俱乐部，万豪礼赏℠或丽思卡尔顿礼赏赚取双倍奖励积分。

关于万豪礼赏

万豪国际集团屡获殊荣的会员忠诚计划——万豪礼赏，覆盖万豪旗下18个品牌及全球4,300多家酒店。万豪礼赏，丽思卡尔顿礼赏和SPG俱乐部的会员可登录网站members.marriott.com并完成其账户联合，会员将享受跨计划联合后的优厚礼遇。忠诚计划的会员通过Marriott.com或万豪手机应用直接预订时，就可赚取积分，享受到独家会员价格——最低空房保证价格，还可以享受在酒店客房内免费使用Wi-Fi无线网络。更可使用万豪手机应用程序办理登记入住和退房手续，直接将服务要求发送给提供此功能的酒店。万豪礼赏凭借简单及不断创新的奖励方式继续引领行业发展，并连续九年被弗莱迪奖评为“美洲最佳酒店常客奖励计划”。万豪礼赏会籍可免费申请并且不设不适用期。如欲成为万豪礼赏会员及了解更多详情，请浏览MarriottRewards.com.cn 。

关于 SPG 俱乐部

SPG俱乐部（Starwood Preferred Guest®)是一项屡获殊荣的创新常旅客计划，涵盖了喜达屋旗下十一大与众不同的酒店品牌，囊括更多位于世界度假胜地的豪华酒店。SPG旗下酒店品牌包括：福朋喜来登酒店，喜来登酒店，雅乐轩酒店， W 酒店，艾美酒店，豪华精选酒店，源宿酒店，威斯汀酒店，瑞吉酒店， Tribute PortfolioTM和Design HotelsTM。 SPG俱乐部在1999年发布之初就是对客户忠诚计划的一次重大革新，提供无限住日期这一突破性政策，并且随后还相继推出现金+积分奖励、随时随心住（Your24TM）、SPG俱乐部终身会籍（SPG LifetimeTM）和SPG MomentsSM以及下午四点延迟退房等创新举措。通过SPG商务俱乐部（SPG Pro），SPG俱乐部为会议活动组织者及旅行安排者提供丰厚礼遇，包括Starpoints积分、精英会籍等。SPG俱乐部一直致力于满足当今全球旅行者的需求，通过利用iPhone，iPad和Android的必备移动应用程序，利用感知技术创造更个性化的酒店住宿体验。如此缤纷的回馈体验让SPG俱乐部吸引了全球众多的常旅客，建立了热忱的会员基础。如需了解更多信息，请访问spg.com/cn，spg.com/pro 与spg.com/moments，亦可在新浪微博喜达屋SPG俱乐部及腾讯微信 SPG-Starwood、facebook.com/spg、twitter.com/spg、foursquare.com/spg、 pinterest.com/spglife、youtube.com/spg上关注我们。

关于丽思卡尔顿礼赏