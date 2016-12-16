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Wi-Fi联盟与DEKRA德凯集团共建安全稳定的无线网络环境

2016年12月16日 15:00 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年12月16日电 /美通社/ -- 近日，Wi-Fi Alliance（以下简称“Wi-Fi 联盟”）与DEKRA德凯集团合办的Wi-Fi联盟区域研讨会在深圳圆满举行。来自全国各地80多位Wi-Fi联盟成员齐聚一堂，共同了解最新的Wi-Fi联盟动态与项目。

无线连接生活

Wi-Fi不断改变着人们的生活，根据Wi-Fi联盟最新统计数据表示，预计到2020年互联设备总数将达到385亿部。随着物联网与智能家居的发展，制造商将对日常家用产品增加智能和互联能力，例如：电饭锅、冰箱等。可安全运行、经过互操作性认证以及与Wi-Fi产品兼容的Wi-Fi互联产品将会提供给大众，让用户能够真正地安全可靠地控制家中的互联设备。

DEKRA，保障互联产品的安全性

此次，Wi-Fi联盟研讨会通过技术讲解、不同场景的应用举例等方面为参会人员详细地介绍了新一代Wi-Fi认证项目。

DEKRA作为活动主办方之一，其全资子公司AT4 wireless也是Wi-Fi联盟授权为数不多的测试实验室之一，可为全球各地的Wi-Fi联盟成员提供包括Wi-Fi CERTIFIED、WMM、WiGig®、WPA2™、Passpoint™ 等一站式Wi-Fi联盟认证项目。

DEKRA德凯集团专家向与会者介绍测试及认证服务项目
DEKRA德凯集团专家向与会者介绍测试及认证服务项目

同时，DEKRA还可以提供一系列的物联网相关产品服务，包括：

  • 安全测试与认证
  • 法规测试（RF, EMC）
  • 无线产品认证（Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Mobile, Wireless Charging)
  • 网络信息安全
  • 垂直市场认证（All Seen Alliance，LoRa Alliance, ULE Alliance，MirrorLink，Continua）
  • 功能安全测试与软件评估
  • 全球市场出口支持服务
  • 化学测试
  • 能效测试
  • 性能与可靠性测试
  • 其他

今年，DEKRA与Wi-Fi联盟又签署Wi-Fi与LTE-U兼容性测试协议，DEKRA为其提供Wi-Fi与未授权频段下工作的LTE-U设备的兼容性测试评估服务。

DEKRA作为世界知名第三方检验检测机构，一直为保障互联产品的安全可靠和互操作性而努力，致力于建立安全稳定的无线网络环境。

DEKRA德凯网址：
www.dekra.com
www.dekra-certification.com

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