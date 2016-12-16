四川省优选旅游项目路演推介会在北交所举行

暨四川旅游项目投融资管理平台上线仪式在北交所成功举办

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日，由四川省旅游发展委员会、北京产权交易所联合主办的四川省优选旅游项目路演推介会暨四川旅游项目投融资管理平台上线仪式在北交所隆重举行。

四川省旅游发展委员会副主任陈加林、产业处副处长袁媛、北京产权交易所总裁周宇清、副总裁周志武、四川省绵阳、广元、宜宾、巴中、雅安、阿坝等市州的旅游主管领导均到场出席了会议。

此外，本次优选旅游项目路演推介会还吸引到了光大集团、中青旅控股、海航集团、中建一局、人保资本、东方园林、赛伯乐投资集团、光合文旅控股等一批知名旅游投资机构领导前来参会。

路演推介会上，陈加林副主任代表四川省旅游发展委员会介绍了四川省得天独厚的旅游资源、有力的政策支持、全面的配套基础以及热诚的投资邀请。陈加林介绍说，近年来四川举办的一系列投资促进活动和国际性会展论坛，取得了签约金额超过3万亿，履约率超过80%的丰厚回报，这充分体现了海内外投资者对中国发展趋势的准确把握，和投资西部、投资四川、投资未来的远见卓识，并希望广大投资机构能够亲临四川，感受四川旅游的魅力与发展潜力，投资四川，共享美丽天府。

周宇清总裁介绍了北交所·旅游资源交易平台的服务模式、业务体系及平台的创新优势，认为四川旅游具有天时地利人和的巨大优势，同时表示了北交所将全力配合四川省委、省政府及旅游主管部门加快实现“建设旅游经济强省和世界重要旅游目的地”的重要战略部署。发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素资源在更大范围内自由流动，实现项目和资本的充分对接。

随后，四川省旅游委产业处领导及四川省绵阳市、广元市、宜宾市、巴中市、雅安市、阿坝州等市州的旅游主管领导依次对四川优势旅游项目进行了路演推介。中国熊猫家园旅游体验项目、318/317中国最美景观大道（四川）遗址公园项目群、中国南方（秦岭南麓）滑雪场项目群、四川生态旅游厕所建设与管理PPP项目、嘉陵江·欢乐水世界旅游开发项目群、金沙江·世界高坝峡谷旅游项目群、318旅游公共服务设施（示范段）PPP项目、四川·大东女国阳光度假旅游项目群等8个重大跨区域项目吸引了众多投资机构的目光。

随后，光大置业战略发展总监朱亚敏、中建一局助理总经理柏文喜、人保资本副总裁张海波作为投资机构代表对路演推介项目发表了各自的看法，以投资人的角度对项目提出了客观而有建设性的建议，并表达希望能与四川省在旅游领域携手共进的美好愿景。

作为活动的最后一个环节，在四川省各市州领导及众多知名投资机构的见证下，四川省旅游发展委员会领导及北京产权交易所领导共同启动了四川旅游项目投融资管理平台。北交所旅游资源交易平台总经理刘君介绍了投融资管理平台的功能与意义，这将意味着四川省旅游投融资工作向动态化、常态化、线上线下有机联动的目标又迈出了坚实的一步。