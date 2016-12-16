生命如歌 福寿园生命艺术节让回忆变得温暖

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 如果有一样东西可以将生命与永恒连接起来，那就是艺术，这也是中国最大的殡葬服务提供商福寿园创办“悦音飘扬 感恩生命”为主题的2016生命艺术节的初衷。在11月26日下午，一场纪念邓丽君诞辰64周年的公益音乐会在上海福寿园内奏响，正式拉开今年“生命艺术节”的序幕。从11月26日至12月21日，在“悦音飘扬 感恩生命”这一主题之下，各类相关活动相继开展。
“生命艺术节”深入各地
冬至是中国的一个传统节日，从周代起就有祭祀活动。作为今年“生命艺术节”的一部分，福寿园集团各地园区都准备了特别的活动。
在位于江西南昌的福寿园洪福梅岭世纪园，园区在冬至期间将举办民乐现场演奏、配乐诗朗诵，前来祭扫的人士可以现场为已故亲人点奏乐曲，在音乐声中感怀与亲人相伴的美好时光。对于这一安排，南昌万氏钢铁董事长万光洪先生听闻后表示：“社会在不断地进化，有各种各样的方式对故去的亲人寄托哀思，而贵公司以创新的方式用音乐会的形式为我们已逝的亲人表达哀思，我代表所有入住贵园区逝者的亲属深表感谢并致以崇高的敬意。”
在福寿园常州栖凤山国际人文园，每位入园的祭扫客人都将获赠树叶心愿卡和祝福瓶，客人可在心愿卡上留言参加福寿园集团“因回忆而温暖”留言征集活动，并有机会获得邓丽君珍藏版CD。
在福寿园合肥大蜀山文化陵园，入园的祭扫客人可以免费获赠《属于你的冬季歌单 -- 冬天，最适合聆听治愈系音乐》CD，其中收录的歌曲空灵动人，将成为冬至期间陵园内的背景音乐。
在上海福寿园，12月21日当天，一场音乐快闪将成为今年“生命艺术节”的特别环节，无伴奏合唱团和园区工作人员将配合表演歌曲《奉献》，用歌声表达对逝者的爱。合唱结束后，工作人员还将现场演奏一系列歌曲，这些歌曲全部来自“生命艺术节”期间福寿园微信后台收到的点播留言，以此为今年的“生命艺术节”划下完美的句点。当日福寿园也将在花椒上直播音乐快闪，花椒号61805722 昵称：生命艺术节，让更多的人都能感受到情感的传递与生命的祝福。
微信留言表达无尽思念
除了以上涵盖上海、江西、江苏、安徽地区的园区活动之外，“生命艺术节”还延伸到线上。从12月1日－21日，福寿园集团微信订阅号“福寿园人文”陆续推出关于用音乐来进行纪念的故事，如一代歌仙陈歌辛写给爱妻的《永远的微笑》、如丘之纪将军之女每年在父亲生辰及忌日来园，在父亲墓前吹奏竹箫，表达思念之情等，并开设“因回忆而温暖”留言征集活动。此外，所有参与者都可以在微信服务号“上海福寿园”中留言，点播希望在园区听到的与纪念、追忆有关的歌曲或音乐，福寿园会选择在12月期间播放，一起感受“悦音飘扬”。
在微信上的留言每一条都透着无尽思念，感人肺腑。有女儿为去世的父亲点播他生前最爱听的邓丽君的《但愿人长久》，相信无论时空如何阻隔，都隔断不了父女之情。有人点播唐古演唱的《天堂上的妈妈》，希望妈妈放下尘世的苦和累，安详地休憩。有人留言说：“希望在邓丽君的歌声中，再次带已经魂归天国的母亲重走上海的里弄小街，完成一游申城的夙愿。”
自2010年起，福寿园就在全国范围内树立了典范，首先推出了墓园“生命艺术节”概念，如花祭、书祭、网祭等，倡导用环保、艺术的纪念方式，来表达对亲人的怀念。在这次留言征集活动中，不少人提到，福寿园是已逝亲友的“人生后花园”。墓园，作为生命的最后一站，是一处让很多人敬畏又感动的地方。人们在这里以鲜花深藏挚爱，以墓碑凝结永恒，以雕刻的艺术方式，留住怀念的人最美好的一瞬，这次活动尝试让美妙的音符飘荡园区，唯求声传致远，音以惠人。