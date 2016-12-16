生命如歌 福寿园生命艺术节让回忆变得温暖

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 如果有一样东西可以将生命与永恒连接起来，那就是艺术，这也是中国最大的殡葬服务提供商福寿园创办“悦音飘扬 感恩生命”为主题的2016生命艺术节的初衷。在11月26日下午，一场纪念邓丽君诞辰64周年的公益音乐会在上海福寿园内奏响，正式拉开今年“生命艺术节”的序幕。从11月26日至12月21日，在“悦音飘扬 感恩生命”这一主题之下，各类相关活动相继开展。



福寿园常州栖凤山国际人文园为逝者亲人制作的树叶心愿卡和祝福瓶

“生命艺术节”深入各地

冬至是中国的一个传统节日，从周代起就有祭祀活动。作为今年“生命艺术节”的一部分，福寿园集团各地园区都准备了特别的活动。

在位于江西南昌的福寿园洪福梅岭世纪园，园区在冬至期间将举办民乐现场演奏、配乐诗朗诵，前来祭扫的人士可以现场为已故亲人点奏乐曲，在音乐声中感怀与亲人相伴的美好时光。对于这一安排，南昌万氏钢铁董事长万光洪先生听闻后表示：“社会在不断地进化，有各种各样的方式对故去的亲人寄托哀思，而贵公司以创新的方式用音乐会的形式为我们已逝的亲人表达哀思，我代表所有入住贵园区逝者的亲属深表感谢并致以崇高的敬意。”

在福寿园常州栖凤山国际人文园，每位入园的祭扫客人都将获赠树叶心愿卡和祝福瓶，客人可在心愿卡上留言参加福寿园集团“因回忆而温暖”留言征集活动，并有机会获得邓丽君珍藏版CD。

在福寿园合肥大蜀山文化陵园，入园的祭扫客人可以免费获赠《属于你的冬季歌单 -- 冬天，最适合聆听治愈系音乐》CD，其中收录的歌曲空灵动人，将成为冬至期间陵园内的背景音乐。

在上海福寿园，12月21日当天，一场音乐快闪将成为今年“生命艺术节”的特别环节，无伴奏合唱团和园区工作人员将配合表演歌曲《奉献》，用歌声表达对逝者的爱。合唱结束后，工作人员还将现场演奏一系列歌曲，这些歌曲全部来自“生命艺术节”期间福寿园微信后台收到的点播留言，以此为今年的“生命艺术节”划下完美的句点。当日福寿园也将在花椒上直播音乐快闪，花椒号61805722 昵称：生命艺术节，让更多的人都能感受到情感的传递与生命的祝福。

微信留言表达无尽思念

除了以上涵盖上海、江西、江苏、安徽地区的园区活动之外，“生命艺术节”还延伸到线上。从12月1日－21日，福寿园集团微信订阅号“福寿园人文”陆续推出关于用音乐来进行纪念的故事，如一代歌仙陈歌辛写给爱妻的《永远的微笑》、如丘之纪将军之女每年在父亲生辰及忌日来园，在父亲墓前吹奏竹箫，表达思念之情等，并开设“因回忆而温暖”留言征集活动。此外，所有参与者都可以在微信服务号“上海福寿园”中留言，点播希望在园区听到的与纪念、追忆有关的歌曲或音乐，福寿园会选择在12月期间播放，一起感受“悦音飘扬”。

在微信上的留言每一条都透着无尽思念，感人肺腑。有女儿为去世的父亲点播他生前最爱听的邓丽君的《但愿人长久》，相信无论时空如何阻隔，都隔断不了父女之情。有人点播唐古演唱的《天堂上的妈妈》，希望妈妈放下尘世的苦和累，安详地休憩。有人留言说：“希望在邓丽君的歌声中，再次带已经魂归天国的母亲重走上海的里弄小街，完成一游申城的夙愿。”

自2010年起，福寿园就在全国范围内树立了典范，首先推出了墓园“生命艺术节”概念，如花祭、书祭、网祭等，倡导用环保、艺术的纪念方式，来表达对亲人的怀念。在这次留言征集活动中，不少人提到，福寿园是已逝亲友的“人生后花园”。墓园，作为生命的最后一站，是一处让很多人敬畏又感动的地方。人们在这里以鲜花深藏挚爱，以墓碑凝结永恒，以雕刻的艺术方式，留住怀念的人最美好的一瞬，这次活动尝试让美妙的音符飘荡园区，唯求声传致远，音以惠人。