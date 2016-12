FREETEL发布针对旅日游客的全新FREETEL预付费SIM卡

新增3GB卡和5GB卡以及纪念明信片

东京2016年12月15日电 /美通社/ -- 专门从事以FREETEL品牌提供移动化设备与MVNO服务的日本制造商Plus One Marketing Ltd (https://www.freetel-japan.com/) 在12月15日宣布,该公司的FREETEL日本预付型数据流量SIM卡 (FREETEL Prepaid Data SIM for Japan) 系列为旅日游客以及短期回国的日本公民新增全新大容量SIM卡。

图片1:http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201612137152/

发售新卡前,该公司的1GB卡和2GB卡大获成功。7-9月,1GB卡和2GB卡的销量在国内外市场均增加两倍多(*)。全新的3GB卡和5GB卡利用Docomo网络服务,实现日本所有地区网络覆盖,而FREETEL依然能够提高带宽,让用户尽享流畅的高速上网服务。SIM卡还伴有纪念明信片,让用户与亲朋好友共享欢乐的回忆。

利用这些预付SIM卡,用户能够免费使用Facebook、LINE、WhatsApp、微信和Kakao Talk等社交网站服务应用,因为这些应用的数据流量不会从已购买的数据流量中扣除。另外,用户可使用数据流量充值卡来为这种SIM卡轻松充值更多的数据流量。

产品可通过FREETEL位于中国大陆、台湾、香港、东盟国家、澳大利亚和美国的授权合作伙伴购买。

(*)2016年第一季度和第二季度的数据比较

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡(7天,1GB)

《富岳三十六景/神奈川沖浪裏》,葛饰北斋(约1830年)

图片2:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI1fl_Tp2AH4K8.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡(30天,2GB)

《富岳三十六景/凯风快晴(赤富士)》,葛饰北斋(约1830年)

图片3:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI2fl_5Kx4ZA58.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡(30天,3GB)

《Koibumi》,森田春代

图片4:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI3fl_09iWzzd4.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡(30天,5GB)

《川中島合戦-役者絵》

图片5:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI4fl_qUbZITAm.png

无数据流量限制地使用的应用如下

- Facebook

- LINE

- WhatsApp

- 微信

- Kakao Talk

使用手册语言

-日文、英文、中文(繁体/简体)、韩文、阿拉伯文、西班牙文、法文

购买地点

日本



- FREETEL电子商店

- Yodobashi Camera和Bic Camera等大型家电产品商店

海外

台湾

- DAPIN:

- Dot 5 Network: www.dot5network.com

- Studio A: www.studioa.com.tw

- WiHo: www.telecomsquare.tw

香港

- Studio A: www.studioa.com.tw

- Dekiro Service Ltd: www.dekiroservice.com

中国大陆

- 途宝: www.itourbag.com

泰国

- Japan All Pass: japanallpass.com

- FULLHOUSE: www.fullhouse-thai.com

美国

- 亚马逊:www.amazon.com

澳大利亚

- SIM Corner: www.simcorner.com

规格(日本所有价格均为不计消费税的售价)

数据: 1GB (*2) 2GB (*2) 3GB (*2) 5GB (*2) 日期: 7天+1 (*1) 30天+1 (*1) 30天+1 (*1) 30天+1 (*1) 日本厂商建议零售价: 2,280日元 3,480日元 3,980日元 4,980日元 类型: 仅限数据流量(不能通话和短信) SIM类型: Micro和Nano 充值: 980日元充值券500MB 使用期延期: 不延期 免费数据: 适用于Facebook、微信、WhatsApp、Kakao Talk和Line 服务区: 全日本 配件: 使用手册、SIM Pin码、纪念明信片

(*1)7天或30天指用户开始使用SIM卡的第二天凌晨00:00(日本时间)开始计算。

(*2) 已购买数据流量用完后,余下期间的数据传输率将降至150Kbps,而不是4G/LTE。您可以购买充值卡,再次获得4G/LTE速度。

规格:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI16fl_1u1D08lq.png

充值卡

充值卡礼包

根据简要说明,您可以花费980日元(不计税)充值500MB

图片6:http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI5fl_41I1VsoJ.png

欲知详情,请访问:https://www.freetel.jp/prepaid/