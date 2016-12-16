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FREETEL发布针对旅日游客的全新FREETEL预付费SIM卡

2016年12月16日 15:33 编辑： 经理人网编辑
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新增3GB卡和5GB卡以及纪念明信片

东京2016年12月15日电 /美通社/ -- 专门从事以FREETEL品牌提供移动化设备与MVNO服务的日本制造商Plus One Marketing Ltd (https://www.freetel-japan.com/) 在12月15日宣布，该公司的FREETEL日本预付型数据流量SIM卡 (FREETEL Prepaid Data SIM for Japan) 系列为旅日游客以及短期回国的日本公民新增全新大容量SIM卡。

图片1：http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201612137152/

发售新卡前，该公司的1GB卡和2GB卡大获成功。7-9月，1GB卡和2GB卡的销量在国内外市场均增加两倍多(*)。全新的3GB卡和5GB卡利用Docomo网络服务，实现日本所有地区网络覆盖，而FREETEL依然能够提高带宽，让用户尽享流畅的高速上网服务。SIM卡还伴有纪念明信片，让用户与亲朋好友共享欢乐的回忆

利用这些预付SIM卡，用户能够免费使用Facebook、LINE、WhatsApp、微信和Kakao Talk等社交网站服务应用，因为这些应用的数据流量不会从已购买的数据流量中扣除。另外，用户可使用数据流量充值卡来为这种SIM卡轻松充值更多的数据流量。

产品可通过FREETEL位于中国大陆、台湾、香港、东盟国家、澳大利亚和美国的授权合作伙伴购买。

(*)2016年第一季度和第二季度的数据比较

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（7天，1GB）
《富岳三十六景/神奈川沖浪裏》，葛饰北斋（约1830年）
图片2：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI1fl_Tp2AH4K8.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，2GB）
《富岳三十六景/凯风快晴（赤富士）》，葛饰北斋（约1830年）
图片3：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI2fl_5Kx4ZA58.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，3GB）
《Koibumi》，森田春代
图片4：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI3fl_09iWzzd4.png

FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，5GB）
《川中島合戦-役者絵》
图片5：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI4fl_qUbZITAm.png

无数据流量限制地使用的应用如下

- Facebook
- LINE
- WhatsApp
- 微信
- Kakao Talk

使用手册语言
-日文、英文、中文（繁体/简体）、韩文、阿拉伯文、西班牙文、法文

购买地点

日本

- FREETEL电子商店
- Yodobashi Camera和Bic Camera等大型家电产品商店

海外

台湾
- DAPIN:
- Dot 5 Network: www.dot5network.com
- Studio A: www.studioa.com.tw
- WiHo: www.telecomsquare.tw

香港
- Studio A: www.studioa.com.tw
- Dekiro Service Ltd: www.dekiroservice.com

中国大陆
- 途宝: www.itourbag.com

泰国
- Japan All Pass: japanallpass.com
- FULLHOUSE: www.fullhouse-thai.com

美国
- 亚马逊：www.amazon.com

澳大利亚
- SIM Corner: www.simcorner.com

规格（日本所有价格均为不计消费税的售价）

数据：

1GB (*2)

2GB (*2)

3GB (*2)

5GB (*2)

日期：

7天+1 (*1)

30天+1 (*1)

30天+1 (*1)

30天+1 (*1)

日本厂商建议零售价：

2,280日元

3,480日元

3,980日元

4,980日元

类型：

仅限数据流量（不能通话和短信）

SIM类型：

Micro和Nano

充值：

980日元充值500MB

使用期延期：

不延期

免费数据：

适用于Facebook、微信、WhatsApp、Kakao Talk和Line

服务区：

全日本

配件：

使用手册、SIM Pin码、纪念明信片

(*1)7天或30天指用户开始使用SIM卡的第二天凌晨00:00（日本时间）开始计算。

(*2) 已购买数据流量用完后，余下期间的数据传输率将降至150Kbps，而不是4G/LTE。您可以购买充值卡，再次获得4G/LTE速度。

规格：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI16fl_1u1D08lq.png

充值卡
充值卡礼包
根据简要说明，您可以花费980日元（不计税）充值500MB
图片6：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI5fl_41I1VsoJ.png

欲知详情，请访问：https://www.freetel.jp/prepaid/

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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