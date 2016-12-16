FREETEL发布针对旅日游客的全新FREETEL预付费SIM卡

新增3GB卡和5GB卡以及纪念明信片
东京2016年12月15日电 /美通社/ -- 专门从事以FREETEL品牌提供移动化设备与MVNO服务的日本制造商Plus One Marketing Ltd (https://www.freetel-japan.com/) 在12月15日宣布，该公司的FREETEL日本预付型数据流量SIM卡 (FREETEL Prepaid Data SIM for Japan) 系列为旅日游客以及短期回国的日本公民新增全新大容量SIM卡。
图片1：http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201612137152/
发售新卡前，该公司的1GB卡和2GB卡大获成功。7-9月，1GB卡和2GB卡的销量在国内外市场均增加两倍多(*)。全新的3GB卡和5GB卡利用Docomo网络服务，实现日本所有地区网络覆盖，而FREETEL依然能够提高带宽，让用户尽享流畅的高速上网服务。SIM卡还伴有纪念明信片，让用户与亲朋好友共享欢乐的回忆。
利用这些预付SIM卡，用户能够免费使用Facebook、LINE、WhatsApp、微信和Kakao Talk等社交网站服务应用，因为这些应用的数据流量不会从已购买的数据流量中扣除。另外，用户可使用数据流量充值卡来为这种SIM卡轻松充值更多的数据流量。
产品可通过FREETEL位于中国大陆、台湾、香港、东盟国家、澳大利亚和美国的授权合作伙伴购买。
(*)2016年第一季度和第二季度的数据比较
FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（7天，1GB）
《富岳三十六景/神奈川沖浪裏》，葛饰北斋（约1830年）
图片2：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI1fl_Tp2AH4K8.png
FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，2GB）
《富岳三十六景/凯风快晴（赤富士）》，葛饰北斋（约1830年）
图片3：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI2fl_5Kx4ZA58.png
FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，3GB）
《Koibumi》，森田春代
图片4：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI3fl_09iWzzd4.png
FREETEL日本预付型数据流量SIM卡（30天，5GB）
《川中島合戦-役者絵》
图片5：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI4fl_qUbZITAm.png
无数据流量限制地使用的应用如下
- Facebook
- LINE
- WhatsApp
- 微信
- Kakao Talk
使用手册语言
-日文、英文、中文（繁体/简体）、韩文、阿拉伯文、西班牙文、法文
购买地点
日本
- FREETEL电子商店
- Yodobashi Camera和Bic Camera等大型家电产品商店
海外
台湾
- DAPIN:
- Dot 5 Network: www.dot5network.com
- Studio A: www.studioa.com.tw
- WiHo: www.telecomsquare.tw
香港
- Studio A: www.studioa.com.tw
- Dekiro Service Ltd: www.dekiroservice.com
中国大陆
- 途宝: www.itourbag.com
泰国
- Japan All Pass: japanallpass.com
- FULLHOUSE: www.fullhouse-thai.com
美国
- 亚马逊：www.amazon.com
澳大利亚
- SIM Corner: www.simcorner.com
规格（日本所有价格均为不计消费税的售价）
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数据：
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1GB (*2)
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2GB (*2)
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3GB (*2)
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5GB (*2)
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日期：
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7天+1 (*1)
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30天+1 (*1)
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30天+1 (*1)
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30天+1 (*1)
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日本厂商建议零售价：
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2,280日元
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3,480日元
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3,980日元
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4,980日元
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类型：
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仅限数据流量（不能通话和短信）
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SIM类型：
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Micro和Nano
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充值：
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980日元充值券500MB
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使用期延期：
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不延期
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免费数据：
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适用于Facebook、微信、WhatsApp、Kakao Talk和Line
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服务区：
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全日本
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配件：
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使用手册、SIM Pin码、纪念明信片
(*1)7天或30天指用户开始使用SIM卡的第二天凌晨00:00（日本时间）开始计算。
(*2) 已购买数据流量用完后，余下期间的数据传输率将降至150Kbps，而不是4G/LTE。您可以购买充值卡，再次获得4G/LTE速度。
规格：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI16fl_1u1D08lq.png
充值卡
充值卡礼包
根据简要说明，您可以花费980日元（不计税）充值500MB
图片6：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103424/201612137152/_prw_OI5fl_41I1VsoJ.png
欲知详情，请访问：https://www.freetel.jp/prepaid/