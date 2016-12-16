TUV莱茵联手优电联盟 助力海南打造优质农产品质量保障体系

海口2016年12月16日电 /美通社/ -- 由海南省人民政府、农业部、中国国际贸易促进委员会联合主办的“2016中国（海南）国际热带农产品冬季交易会”（以下简称“冬交会”）于12月12日在海口市海南国际会展中心隆重开幕，海南省委副书记李军，农业部副部长屈冬玉以及南非农业研究理事会主席沙德拉克等领导与嘉宾出席开幕式。为期四天的冬交会以“科技创新、供给改革、生态循环、互联融合”为主题，汇聚了海内外1700多家企业，展示其现代农业科技成果和特色农产品。



合作三方代表留影

展会首日，德国莱茵TUV集团旗下罗牛山莱茵检测认证服务（海南）有限公司（以下简称“TUV莱茵”）与海南优质农产品大型电商平台优电联盟物联网商务（海南）有限公司（以下简称“优电联盟”）签署战略框架合作协议，共同促进海南优质农产品质量保障体系的建立。

近年来，海南省大力探索“互联网+农业”，跨界推动农业的资本化、园区化和信息化建设，重点创建多个农业互联网小镇，发展了一批优秀的电商，优电联盟就是其中之一。作为海南优质农产品大型B2B平台，优电联盟打造集品牌展示、在线销售、数据消息收集、在线支付、物流管理为一体的全方位智能化平台，打通了生产商、渠道商、物流商、消费者之间的各个环节，让海南所有的农产品生产企业及千万家电商平台联合在一起，做大做强海南农产品市场，为全国乃至全世界消费者提供最优质的海南农产品。

根据协议，TUV莱茵与优电联盟将在双方都涉及的业务领域开展广泛合作，并建立相应的培训计划，为双方的管理、技术人员提供培训。与此同时，双方还将就产品标准、认证工作程序、法律法规及其他认证相关事宜进行及时的信息交流，并定期联合举办推介会促进交流，相互推广，优势互补，共赢发展。

本届冬交会上，重点展示了海内外名优、特色、品牌农产品以及科技成果，并突出展示了海南热带特色现代农业的发展成果。作为全球领先的第三方检验、检测及认证机构，TUV莱茵也在本次展会上设立展台，向与会企业及专业观众提供食品检验、检测与认证领域的技术咨询，帮助农产品生产企业在“互联网+农业”的大潮中，以质取胜，走向全国乃至全球的消费市场。