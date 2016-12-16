51社保受海南省副省长接见，优质服务助力海南发展

海口2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日，2016年中国游戏产业年会在海南开幕。腾讯、完美世界、网易、奇虎360等国内知名企业CEO纷纷出席，还迎来了包括俄罗斯、印度、韩国、苏格兰、克罗地亚等多个国家的知名游戏机构及企业参会。国家新闻出版广电总局副局长孙寿山与海南省政府副省长王路分别发表了重要讲话。作为唯一一名“互联网社保”领域服务商代表，51社保联合创始人胡万军获得了王副省长的亲切接见，并与其合影留念。

近年来，海南的生态环境、政务环境、投资环境、服务优势更加明显。海南生态软件园是海南“一岛一区两园”省级发展战略重要组成部分，也是国家级新型工业化产业示范基地、国家级科技企业孵化器。51社保是中国薪税保服务领先品牌，致力于为共享经济下的企业与自由职业者提供优质、高效的一体化的互联网人力资源服务。51社保全面入驻海南生态软件园，以优质服务助力海南发展。

“这是一场国际化互联网人的盛会，作为‘互联网社保’领域的唯一受邀服务商代表，能与优秀的行业领袖分享最新人力资源服务理念，进行一场创新思想的碰撞，我很兴奋！”当晚，胡万军难掩激动，“51社保希望为更多的互联网公司提供人力资源解决方案，通过我们资深的专业优势、领先的技术支持与创新的服务理念，帮助企业与员工同时做到满意与放心。”

“51社保是做互联网人力资源服务的，坚持采取直营的‘京东’模式，目前覆盖直营服务的城市达50+，位居全国前三。”当海南生态软件园投资发展有限公司总经理杨淳至向王路副省长介绍51社保时，王副省长称赞“你们服务的创新模式确实可以让更多的企业与员工受益，这种敢于突破传统与创新的精神要继续保持下去。为海南当地的企业提供多更高质量有创新性的服务。”王副省长表示随着海南省创新产业破茧成蝶的高速发展，人力资源服务的缺口也在逐渐扩张，51社保成功入驻海南等同于给当地的创业企业都吃了一颗定心丸。

“51社保一直走在创新前沿，我们是国内唯一拥有多项核心专利技术的社保服务商，效率比传统提升10倍以上。而且全直营模式保证了服务品质和效率，目前在行业内只有51社保能做到每条服务单100%官方截图验真、全服务流程满意度评价。随着员工社保意识与企业合规意识的逐渐加强，企业服务也要更加透明、更加注重品质才能让客户放心和满意。欢迎各大企业来海南，我们一定提供最优质、高效和透明的服务！”胡万军信心满满地说。

51社保是近年发展迅猛的明星企业，连续获得顶级风投机构多轮投资。成功开创了互联网社保服务模式，并以独特创新的4S模式（方案Solution+系统System+共享服务Shared Service）引领了企业服务创新变革。如今，51社保已在互联网社保领域占有领先地位，服务客户既包括36氪、Boss直聘、3W咖啡、E袋洗、爱空间等高成长型企业，又包括腾讯互动游戏、百度外卖、携程、去哪儿、学而思、北京现代、红星美凯龙等行业龙头企业。同时，51社保也是阿里钉钉、猪八戒等顶级平台唯一接入社保服务商。51社保，正在成为“企业标配”。