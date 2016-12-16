德国莱茵TUV纺织品检测实验室落户青岛

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月16日，德国莱茵TUV集团纺织品检测实验室落户青岛。这一位于青岛市崂山区株洲路175号“纺织品检测实验室”的建成，将为蕴藏巨大潜力的北方纺织品出口企业提供更快速、更便捷的本地化服务，为我国纺织品提升质量，促进纺织创新成果转化以及纺织品企业“走出去”做出积极贡献。

纺织品检测实验室将实现本地化快速反应

作为目前莱茵技术-商检（青岛）有限公司检测能力最全面的实验室之一，此次新建的纺织品检测实验室主要覆盖中国、欧盟、美国、加拿大、澳洲及新西兰等国市场，为客户提供成分、色牢度、强力、pH值、甲醛、偶氮染料、邻苯二甲酸盐等在内的全方面检测。此外，实验室拥有一支在检测行业服务10年以上的工程师团队，将为客户提供全产业链服务，帮助其从源头找出并解决问题。无论是从接单时帮助客户找到风险点并加以控制，还是在客户投产前期对其使用的染料、助剂进行产品安全检测，或是贴合客户实际提供差异化测试服务，在整条产业链服务过程中，将高效实现本地化快速反应。

纺织品召回事件凸显质量安全亟待提升



马丁代尔耐磨测试

纺织行业是中国的传统优势行业，在我国出口产品中，纺织品出口一直占据着重要地位。今年1月至10月，我国纺织品服装累计出口2195.46亿美元，但近年来屡次发生的纺织品因质量问题而召回通报案例，将中国纺织企业推向了提升产品质量安全、增强自身深化改革的风口浪尖。

作为中国服饰行业最大的出口市场，欧盟非食品类商品快速报警系统 (RAPEX) 将“服装、纺织品和时装”列为最值得关注的产品类别之一。据RAPEX统计，从2014年到2016年10月，在欧盟国家发布的1450起“服装、纺织品和时装”类通报中，对中国的通报总数达547起，其中“受伤、束勒、化学”成为RAPEX检测到的最主要的风险，占近3年各类通报总数的73%。

莱茵技术-商检（青岛）有限公司在青岛新建纺织品检测实验室，为纺织品出口企业提供安全、性能等方面的检测服务，助力其以高品质的产品降低出口召回概率。

北方纺织品出口检测市场深具潜力

在山东、大连、河北、河南、天津、北京等北方地区，仅欧美市场外销测试额目前就已超过2亿人民币，北方地区纺织品出口检测市场仍存在巨大潜力。仅以山东省为例，从2010年到2015年期间，山东省纺织服装的累计出口金额就占山东5年出口总金额的15.5%，且继续保持平稳增长。

目前，莱茵技术-商检（青岛）有限公司服务的纺织品客户不仅有青岛即发集团、绮丽集团有限责任公司、孚日集团、鲁泰集团、滨州亚光家纺等国内供应商，还有Esprit、Polo Ralph Lauren、MGB、Decathlon、Amazon、A.S.Watson、DKNY、Okaidi等国外买家。在青岛建立纺织品检测实验室，将满足该地区与日俱增的纺织品出口检测业务。

莱茵技术-商检（青岛）开启新里程

2001年，德国莱茵TUV集团与中国检验认证集团在青岛共同投资设立莱茵技术-商检（青岛）有限公司，为山东及周边地区的客户提供本地化检测、检验与认证服务。

依托德国莱茵TUV集团及中国检验认证集团的强强优势，经过15年的发展，莱茵技术-商检（青岛）有限公司已成为TUV莱茵青岛乃至中国北方地区唯一一个同时具有安全、性能、化学等多个测试能力的国际化第三方检测、检验、认证机构。

2016年，是莱茵技术-商检（青岛）有限公司成立15周年纪念。在过去的15年发展历程中，莱茵技术-商检（青岛）有限公司始终致力于为包括工业及能源、交通、玩具及化学、电子电气产品能效、机械及机器产品、轻工产品、商用与工业产品安全等行业的企业提供产品、管理体系及流程的安全、性能及节能环保方面的咨询及检测、认证服务，为山东省及北方周边省份的客户提供优质、及时的本地化服务。