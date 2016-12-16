顺风国际美国工厂高效电池产能提升至450兆瓦

香港2016年12月16日电 /美通社/ -- 全球领先综合清洁能源解决方案服务商顺风国际清洁能源有限公司（简称“顺风国际”或“集团”；股份编号：1165.HK）欣然宣布，顺风国际在位于美国乔治亚州亚特兰大市的 Suniva 工厂日前举行了 高效太阳能电池扩产项目的竣工投产仪式，标志着公司在美国本土生产的电池产能成功提升至450兆瓦，从而成为美国本土最大的高效太阳能电池制造商。

莅临出席竣工投产剪彩仪式的除了顺风国际执行董事兼 CEO 罗鑫先生、Suniva 公司总裁朱成先生和当地高管之外，美国国会议员罗伯特·伍德尔先生、美国商务部助理部长史蒂夫·哈罗先生以及中国驻美使馆一等秘书刘芳女士也到场表示祝贺。国会议员伍德尔先生在发言中表示，他为 Suniva 公司在合作与创新领域所取得的成就而感到自豪，称其为当地经济发展做出了贡献，为人们展示了一个真实可信的成功故事，并期待公司与全球光伏巨头展开进一步的合作和交流。

顺风国际执行董事兼 CEO 罗鑫先生对 Suniva 工厂如期完成扩产项目感到满意，并感谢合作伙伴及美国政商届人士对 Suniva 公司给予的关心和支持。罗鑫先生在发言中表示，美国政府和国会支持太阳能行业的发展，预计明年美国市场太阳能光伏的新增安装量将超过10吉瓦；顺风国际将充分利用 Suniva 公司在美国光伏制造业的领先地位，加强集团内在技术、生产及产品开发领域的优势，为客户提供高效、可靠的太阳能光伏系统，为改变美国可再生能源的格局做出贡献。

顺风国际清洁能源有限公司简介

顺风国际清洁能源有限公司 (SFCE) 致力于成为全球最大的低碳节能综合解决方案供应商。通过策略性收购与整合，集团旗下已拥有了众多业界知名的产品和技术品牌。集团不断努力，提升能源生产质量，结合能源管理与储存，加快开发清洁能源的广泛应用。集团的目标是为广大公共及商业机构如商业设施、数据中心、宾馆酒店、大型公共设施、工业企业、办公楼、学校、医院、体育馆以及家庭等提供一整套清洁能源解决方案，减少50%-70%的能耗，帮助客户实现降低碳排放与能源成本消耗的双重目标。欲了解公司更多详情，请浏览www.sfcegroup.com。