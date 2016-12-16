BBC《地球脉动》第二季回归 微鲸电视带你探索奇妙世界

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 10年前，一部《地球脉动》的出现震撼了无数人的心灵。曾经制作出《蓝色星球》的 BBC （英国广播公司）纪录片摄影团队再次集结，耗时三年制作了这部难以超越的经典纪录片。时隔十年，这部史诗级纪录片的第二季重磅回归，再一次将地球这一美丽又危险、孕育一切的存在，一点一滴的呈现在观众面前。现在，《地球脉动》第二季已登陆微鲸电视，超高清4K 屏幕真实呈现，观众们将在大屏上超近距离地感受大自然不可思议的奇妙与壮美，感受地球的绝美绚丽和残酷竞争。

不只是画面壮丽 深刻内容更引人深思

在第一季中，《地球脉动》展现了从南极到北极，从赤道到寒带，从非洲草原到热带雨林，再从荒凉峰顶到深邃大海的难以数计的生物，以及它们极其绝美的身姿。我们看到了罕见的雪豹在漫天大雪中猎食的珍贵画面，看到了冰原上企鹅、北极熊、海豹等生物相互依存的严苛情景，也见识了生活在大洋深处火山口高温环境下的惊奇生物。



蓝色星球的生物们

《地球脉动2》将再次把地球呈现为一个热闹的竞技场，地球上的生物也正接受着它们生命的终极挑战。在每期节目将邀请观众进入不同的竞技场，每个场景都热闹非凡，分别有着不同的游戏规则，这些规则由水、热量、食物、温度和基本生活条件决定。观众将在竞技场上认识不同的竞争者以及做好一切准备希望在生存竞赛中获胜的动植物，它们只有一个目的，在离开这个星球之前留下后代。这些和人类生活在同一个蓝色星球的生物们，即将上演又一场关于如何适应规则以及不断竞赛的视觉大戏。

4K 超高清拍摄 微鲸完美呈现惊艳画质

第一季的《地球脉动》用高清摄影实现了自然类题材记录片的一次质的飞跃，第二季再次走在了科技前沿。据 BBC 介绍，“在2006年播出时，首次全程采用高清摄像机拍摄的《地球脉动》是当时 BBC 摄制成本最高的一部纪录片。《地球脉动2》将运用同样的前瞻性思维，在过去三年中我们采用超高清4K 摄影机拍摄，同时使用了无人机和远程控制拍摄技术。《地球脉动2》播出后极有可能成为4K 电视机的助推器。”《地球脉动2》不仅画质良心，配乐也大有来头。其主题曲作者就是大名鼎鼎的 Hans Zimmer，《狮子王》、《雨人》、《盗梦空间》、《星际穿越》、《加勒比海盗》等大片的配乐均出自这位大师之手。

如果拥有顶级的播放设备，《地球脉动2》就是一场绝对的视听盛宴。只有通过专业4K 高分屏幕观看，才不枉费这耗时耗资打造的精美画质。采用原装真4K 超高清屏幕的微鲸电视，正是观看《地球脉动2》的最佳设备。清晰度是1080P 全高清的四倍，内置新一代的超高清画质引擎，通过24项画质和色彩增强技术，让细节更加清晰锐利。内置 Hifi 级音响，采用优化的导音板设计，中频指向性更强，达到高保真Hi-Fi级效果一流，支持 DOLBY/DTS 音频双解码，内嵌杜比 ATMOS 全景声场技术，更像天籁之音缭绕耳旁，让你真切体会大自然的奇妙与壮美。

打造豪华家庭影院 微鲸精彩内容看看看不完

BBC 在纪录片领域一直是世界顶级行家，它可以轻易的将我们的目光从身边琐碎移动到地球的包容和世界的大爱上，平常的生物日常，在 BBC 的镜头下都能成为一场视觉盛宴，一幅人类灵魂的瑰宝。早在去年，微鲸便与 BBC 牵手，商议引进题材广泛、制作精良的 BBC 纪录片。纪录片作为高端内容，正在不断被提升至新的战略高度。除了高品质纪录片，微鲸电视还引进了 BBC600小时的少儿节目，缔造 BBC17个系列首次登录大屏端。第一批引进的节目既有 STEM 教育培养方向的《认识数字》、《妮娜和神经元：工程实验室》，又有陪伴儿童顺利度过叛逆期的《查理和劳拉》，还有熏陶培养孩子社交能力的《安迪潘迪》等屡获国际大奖的动画。内容优质，品类丰富。



微鲸电视整合海量优质内容

微鲸电视，作为唯一一个整合多平台海量优质内容、集中运营的互联网电视，一贯致力于集结整合海量优质内容，是业内当之无愧的“内容王”。跨平台整合腾讯视频、芒果 TV 强势内容，引入海量重量级 IP，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂，打造现象级优质综艺 IP《中国新歌声》等，全面开放华人文化旗下优势内容，除了 BBC，还将 TVB、history、vice、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源都收入囊中，推出“微鲸出品”概念，独家自制《我在故宫修文物》大电影等各类年轻人喜爱的优质综艺体育、VR 直播、影视剧集精品内容，打造“多家内容平台依托”+ “差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，让观众彻底摆脱机顶盒，想看就看，后续微鲸将继续在更多优质内容领域发力，为用户持续投入更多，陆续引进世界各大厂牌精华作品。