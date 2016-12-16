帮宝适携手崔玉涛育学园重磅推出中国宝宝金质睡眠宝典

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 帮宝适携手崔玉涛育学园在北京宣布达成战略合作，重磅发布国内首份通过大数据分析产生的《中国宝宝睡眠现状白皮书》。数据显示，超过 75% 的家长表示宝宝夜间睡眠不好，尤其是 6-12 月龄宝宝，夜间睡眠明显不佳，夜醒次数较多。然而关于宝宝夜间睡不好，知道原因的家长不到 6%，完全不知道原因的比例竟高达到 23%。针对宝宝安睡现状，发布会上帮宝适联合崔玉涛育学园推出“宝宝安睡 5 大招”，帮助全中国宝宝都能睡得好，长得好。

打造“中国宝宝金质睡眠宝典”献礼妈妈宝宝

专家也曾指出宝宝高质量的夜间睡眠对大脑良好发育以及未来智商、情商发展至关重要。为此，帮宝适携手育学园开启了为期 3 个月的 “宝宝安睡整晚”活动。本次《中国宝宝安眠现状白皮书》数据均来自本次活动，包括 9,384 份全国各地的《宝宝安睡整晚调研问卷》，整合育学园 266,386 条用户数据和孕育学院《安睡整晚课堂》 112,437 位用户课程数据，全面探究宝宝普遍出现的睡眠问题并提出改善方案，可谓真正意义上的“中国宝宝金质睡眠宝典”。

崔玉涛育学园自成立以来，一直致力于推进中国宝宝的健康管理事业，为宝宝的健康发展打造线上线下的综合服务体系。正是源于共同的爱，帮宝适与崔玉涛育学园携手打造，献礼全中国妈妈宝宝。

解密宝宝睡整觉的误区，哄睡方式是大问题

宝宝睡不好，大人也会睡不好。想要解决问题，首先要找到影响宝宝睡眠质量的关键原因。度过了初生时的适应期，理论上大多数宝宝在3月龄后就具备了睡整觉的能力，但数据发现3月龄以上的宝宝80%会有夜醒，其中超过22%的宝宝夜醒较为频繁（夜醒3次以上），主要表现为睡不踏实、哄睡困难、自主入睡能力差、坠床、惊哭等。而这背后其实主要与家长的哄睡方式、睡眠环境、人为打扰等众多因素息息相关。

很多家长认为抱着哄宝宝入睡会给宝宝带来安全感，让宝宝睡得更踏实。但实际上抱睡奶睡的宝宝，表现出的夜醒更加频繁。从调查结果中可以看出，抱睡奶睡的宝宝夜醒次数更多；而宝宝自己入睡的情况下，夜醒次数更少。自己入睡的宝宝，夜醒后的自主接觉能力最高，而抱睡和奶睡的宝宝，大多数夜醒后都需要重新进行抱睡、奶睡的哄睡流程。

因喂奶、换纸尿裤刻意叫醒熟睡宝宝，也会大大降低宝宝的睡眠质量。通过数据发现，认为宝宝睡得“很不好”的家长，更容易会刻意打扰宝宝睡眠。此外，宝宝夜醒第一时间被抱起来也是一种打扰，一醒就抱会使宝宝彻底清醒，造成宝宝夜醒次数的增多。

亲授“宝宝安睡 5 大招”，崔玉涛首堂宝宝金质睡眠公开课开讲







崔玉涛首堂宝宝金质睡眠公开课



崔玉涛首堂宝宝金质睡眠公开课

如何才让让宝宝安睡整晚？家长心中的“崔神”，崔玉涛医生在发布会上进行首堂宝宝金质睡眠公开课，提出了五大建议：抱睡奶睡不可取，睡小床利大于弊，关注良好的睡眠环境，掌握夜间的适当关注度，不要人为打扰宝宝睡眠。

抱睡奶睡不可取：锻炼宝宝自主入睡，夜间醒来也更容易接觉重新入睡。

睡小床利大于弊：睡大床出现坠床比例更高，睡小床更安全。重要的是，对于母乳喂养的宝宝来说，和妈妈紧贴一起睡会强化宝宝对哺乳的过度依赖，容易造成夜醒多、夜奶多等问题。

关注良好的睡眠环境：打造安睡环境。包括减少光线对宝宝的刺激。夜晚适当安静即可，适当培养宝宝对环境噪音的接受度。

掌握夜间的适当关注度：避免一醒就抱。可以用应声、轻拍等方式安抚，如果宝宝转为大哭才需马上抱起安抚。

不要人为打扰宝宝睡眠：宝宝睡得安稳不需要叫醒喂奶，同样，给宝宝选择一款持续干爽的纸尿裤 -- 帮宝适超薄干爽纸尿裤。如果宝宝夜间没有排便，也不需要叫醒更换。

现场家长“宝宝睡眠争霸赛”，冠军“觉主”诞生

听了崔玉涛医生的分享，活动现场随即邀请爸爸妈妈参加“宝宝睡眠争霸赛”，现场测试家长对宝宝睡眠知识掌握的情况。关于“不人为打扰”中提到“为宝宝选择一款持续干爽的纸尿裤 -- 帮宝适超薄干爽纸尿裤”，家长们现场还进行帮宝适纸尿裤“干货挑战”实验，就帮宝适超薄干爽纸尿裤与妈妈们现场携带的其他纸尿裤干爽性大 PK。在同样位置的尿点、倒入整晚尿量的后，帮宝适超薄干爽纸尿裤吸收速度更快且表面无反渗漏，当之无愧成为“宝宝享受整晚金质安睡的必备神器”。让宝宝安睡一整晚，从帮宝适纸尿裤打造的 12 小时干爽开始。

相信在中国宝宝的金质睡眠宝典中，妈妈们能够学习到很多关于宝宝整晚安睡的“干货”，帮宝适纸尿裤祝福每一位中国宝宝都能够拥有 12 小时金质睡眠。