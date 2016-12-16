天合光能开启光伏公益讲座之旅，帮扶西部大学生光伏创就业

西宁和武威2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15至16日，天合光能分别在青海西宁和甘肃武威连办两场“思源·阳光创业基金光伏创就业公益讲座”。此举是天合光能继2015年向“中华思源工程扶贫基金会”捐资1000万人民币成立专项“思源·阳光创业基金”后，在帮扶西部大学生实现在新兴行业创就业的进一步深耕细作。

两场讲座分别在青海建筑职业技术学院和兰州交通大学新能源与动力工程学院展开。天合光能媒体传播与企业社会责任总监刘科研作为企业代表介绍思源·阳光创业基金以及天合光能的发展现状，讲座还特别邀请了中国光伏行业协会副秘书长刘译阳和全民光伏 PV PLUS 创始人丁文磊作为讲座的客座嘉宾，分别为大学生分享和介绍了光伏行业发展趋势以及太阳能邻域创就业机会。此次系列公益讲座旨在将行业发展现状、未来趋势和光伏创业领域的真实图景展现在大学生面前，将光伏的学科知识和现实发展状态进行更好的衔接。

兰州交通大学新能源与动力工程学院董海鹰院长表示：“非常感谢天合光能在我校开展公益讲座，这次邀请来了重量级的嘉宾，他们用最前沿的资料为学生分享了光伏行业发展前景和创业实战分析，对于开拓学生眼界，鼓舞他们投入光伏行业有着重要的意义。”

两场讲座受到了当地大学生的热烈欢迎，现场座无虚席，大学生们分别就光伏发展、未来就业及创业机会等话题与嘉宾做了互动。

2015年7月，天合光能捐资1000万元，在中华思源工程扶贫基金会设立思源·阳光创业基金，秉承“饮水思源，回报社会”的理念，以公益培训和创业帮扶让西部贫困地区大学生掌握一技之长，在光伏等新兴产业中实现创业、就业。

我国西部贫困地区长期以来经济发展滞后，但是太阳能资源丰富，是发展光伏发电的热点地区。天合光能作为全球领先的光伏企业，责无旁贷地担负起助力西部贫困地区脱贫发展的重任。我国每年大学毕业生中，有超过20%的贫困生，在西部地区，这个数字更大。对于他们而言，“输血式扶贫”无法产生更为长远、可持续性的影响力，必须转变为“造血式扶贫”，通过技能培训，授之以渔。自该公益基金创立之初，天合光能便开展了各类培训，将企业自身在光伏行业发展的成功与西部学生共享，不但通过培训和公益讲座为大学生赋能，在后续的一系列创业帮扶工作中，还将优先分享日常业务活动中的商机，帮助他们创业有成。

“很荣幸我们能有机会参与到西部的扶贫工作中，帮助大学生在光伏行业这样的新兴产业实现创业梦想。天合光能将不断积极履行企业社会责任，实现‘用太阳能造福全人类’的公司使命。”天合光能首席品牌官杨晓忠说道。

2016年年底的两场大型公益讲座已顺利落下帷幕，2017年天合光能和思源阳光创业基金将继续帮助西部大学生在光伏新能源领域创就业，为培养太阳能人才做出贡献。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL）是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com