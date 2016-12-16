宜信博诚保险登陆新三板 战略布局保险科技

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 宜信博诚保险销售服务（北京）有限公司（以下简称“宜信博诚”）已于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台发布了《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，该提示性公告载明公司将于12月19日正式挂牌并协议转让。证券简称：宜信博诚，证券代码：870032。

宜信博诚于2011年11月29日经中国保险监督管理委员会批准成立。自成立以来，宜信博诚致力于提供专业的保险销售服务，共设立了18家省级分公司，形成面向全国的经营格局。

作为宜信财富管理和普惠金融业务的重要板块，宜信博诚秉承专业化、个性化、智能化、科技化的理念，不断满足不同客户群的多种保障需求。随着我国居民财富的快速增长，高净值客户和大众富裕阶层对于医疗、养老、财富传承方面的保险需求巨大，宜信博诚针对高端客户的“面对面”保险资产配置和定制化服务快速增长，在高端健康保险、养老年金险、保险金信托计划等方面走在行业前列。同时，宜信博诚大力拓展互联网保险业务，把服务人群扩大到广大中产阶层、年轻白领和农村市场。宜信博诚自2013年取得全国保险网销资格后，线上业务稳步增长，在2016年发展迅速，线上业务占比超过30%。针对企业级市场，宜信博诚提供便捷的税收优惠健康险服务通道，并为企业员工和员工家属提供关爱全家等各类专属保险服务。

在代理保费快速增长的同时，宜信博诚的保险业务合作深度和广度不断加强。成立五年来，已与国内近五十家保险公司建立起密切的合作关系，签约保险产品超过2000款，合作公司包括人保寿险、新华保险、泰康人寿、中国人寿财险、华泰财险、中德安联人寿、友邦人寿、同方全球人寿等知名保险公司。

在金融科技领域，宜信博诚快速布局，互联网O2O模式创新初见成效。宜信博诚以保险科技引领者的姿态，充分发挥自身的产品优势与服务能力，为市场上各需求方提供专业化的保险产品解决方案。科技让金融更美好，作为践行金融科技创新的重要尝试，2016年宜信博诚依托强大的互联网技术与专业的产品研发能力推出互联网保险酷品 -- “智能保险”。用户在线完成相关测试问题后，通过背后的大数据分析，即时完成一揽子保险配置方案的制定和推荐。推荐方案站在客观第三方的角度，综合考虑客户实际需求、承受能力、产品适应性、产品比价等因素，涵盖寿险、重大疾病、教育、养老等方面，并实现方便的一键购买。智能保险以其客观公正和便捷的优势改变了人们对传统保险行业的认知，自推出以来便受到众多业内权威专家的好评。

宜信博诚新三板挂牌是宜信自宜人贷纽交所上市后在资本市场的又一重要举措。依托国内资本市场，宜信博诚将不断加大在金融科技和互联网保险领域的投入，把专业、便捷、人性化的保险服务带给更多客户。