弗若斯特沙利文预计网络文学市场规模将繼續擴大

泛娱乐时代下网络文学的发展趋向

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）的最新研究报告《中国网络文学市场概览》预计，未来十年网络文学市场规模还有很大上升空间。

文化产品供需不均衡网络文学蓬勃发展

随着互联网的高速发展，网络文学开始走入大众的视线。网络文学是指以互联网为发表平台和传播媒介，在电脑上创作、网上发表、供网民阅读的文学作品。创作主体通常是网络作家、网络写手。

在中国，文化产品的供需不均衡导致以玄幻为主的网络文学作品成为许多人的精神慰藉。1999年“痞子蔡”的网络长篇小说《第一次亲密接触》可以视为网络文学扬帆起航的标志。十数年间，从无到有，网络文学突飞猛进，显示了强大的生命力。截至2015年，整合了“腾讯文学”与“盛大文学”两个网络文学平台而成立的阅文集团占据了大部分市场，旗下的“起点中文网”、“创世中文网”、“红袖添香”等网络原创平台为人所熟知，紧随其后的是百度和阿里巴巴旗下的网络文学网站。

最近兴起的“掌阅文学”平台依靠其自有的 APP 在移动端占据了相当大的市场份额。截至2015年底，中国网络文学用户规模已达到2.97亿人，其中手机用户高达2.59亿。随着移动端的蓬勃发展，用户规模将继续上升。

平民性及互动性赋予网络文学活力

相比传统的文学作品，网络文学独有的平民性特点不仅节省了线下审核的成本，而且为所有人提供了表达自我，发表自己作品的机会。无需通过传统文学编辑或出版社的选择，网络文学作者可以无门槛地在论坛、博客上发表自己的作品，由读者去评判作品的质量。

与读者的快捷互动是网络文学作品的另一大特点。相比于传统出版社的审稿、修改、录入、校对、印刷、发行等一系列繁琐的步骤，网络文学作品通常是随写随发，以每天数章（1章约有2000字）的速度在几个月或几年内完成作品。这期间读者可以随时通过评论或私信与作者或其他读者交流，互动性强的特点也能不断激发作者的创作热情。

网络文学商业模式丰富

目前网络文学平台主要的商业模式可分为：

付费阅读模式：网站一般提供部分章节的免费阅读以吸引读者的注意。当点击量达到一定数额时，作品将被转移至 VIP 区，读者需要缴纳一定的费用才能阅读后面的章节。阅文集团旗下的“起点中文网”是第一批推出付费阅读的平台，其每千字2分钱的付费制度已成为行业标准。

知识产权运作：网络文学平台对网络原创文学知识产权的运作主要包括线下出版、授权给游戏、电影制作商等。如近年来通过小说改编的影视作品《盗墓笔记》、《诛仙》等都大获成功。优秀的网络文学作品可以通过开发周边产品带动一条完整的产业链的发展。

网络广告：网络文学平台往往积累了庞大的读者群，通过作品的点击及消费等大数据分析，广告商可以进行有针对性的广告投放。

创作易受读者左右，文学性缺失成难题

网络文学为中国的文化、影视、娱乐等产业带来了新的活力，然而其中也存在着诸多问题。首先，网络带来的即时互动性虽然给读者和作者搭建了沟通的桥梁，但是也对作者原本的创意产生了一定程度的影响。由于网民素质的良莠不齐，以及读者众口难调的喜好，网络文学作品的作者在创作途中会受到无数评头论足，很容易放弃原有的独到创意而去迎合读者口味。

另一方面，网络文学作品的文学性较单一。当前网络文学充斥着言情、军事、玄幻等大众题材的作品，但对于历史、社会、人性的思考却鲜有涉及，导致网络文学作品主要作为一般大众的消遣，难登大雅之堂。此外，网络盗版、侵权问题也一直存在。低廉的成本和有关立法的缺失导致线上盗版电子书、线下盗版印刷现象屡见不鲜。

围绕 IP 跨领域合作引领网络文学新时代

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼大中华区总裁王昕博士指出，在当前泛娱乐时代的大背景下，网络文学围绕 IP 运营，与影视、游戏等领域的交流、沟通是下一个发展方向。对于网络文学作者而言，在文章构思之初，融入后期的影视游戏方面的设计元素，有利于接下来的影视游戏等作品的制作。与此同时，观影者也可能通过影视作品了解该作家进而被网络文学平台吸纳为读者用户。

此外，对客户市场进行分级，开发高端精品市场，减少网络文学作品字数注水的现象。同时可以大力拓展无线阅读，与各大通信运营商合作，推出看书流量套餐等活动以促进人们对移动端阅读的需求。

沙利文最近出版的与网络文学行业相关的部分研究报告包括：

报告名称：《鼓励创新：为知识产权的引擎加油》

英文原名: Encouraging Innovation: Fueling the Intellectual Property Engine

出版时间：2015.12

价格：人民币18,000元或US$3,000

报告名称：《知识产权从业者：对网络运营商的影响》

英文原名: Intellectual Property Workers: The Impact on Network Operators

出版时间：2015.03

价格：人民币14,700元或US$2,450

报告名称：《全球知识产权市场》

英文原名: Global Intellectual Property (IP) Markets

出版时间：2014.03

价格：人民币29,700元或US$4,950