黑马社群要帮助100个优质品牌落地100个城市

2016社群大会推出黑马城市合伙人

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日，由创业黑马主办、摩比神奇冠名的2016年创业黑马社群大会在京举行。在城市合伙人专场现场，创业黑马、分众传媒联合发布“百企百城”计划，创业黑马总裁刘义伟与分众传媒COO涂雅芳共同启动发布仪式。

在以互联网、消费升级为趋势的“新创富浪潮”之下，创业创新成为只属于北上广创业者的机遇，二三线城市的创业者受限于资源、技术、环境等因素，缺乏商业创新契机，与主流商业模式无缘。

在这样的时代背景下，“黑马城市合伙人”计划应运而生。依托中国最大的创业服务生态“创业黑马”，打造中国第一个创新型优质项目加盟平台，将创业黑马的创业服务生态“重度垂直”化，深入帮助更多创新企业快速发展，为有志创业的人群提供靠谱的加盟致富项目，提高创业成功率。

此次发布的“百企百城”计划是“黑马城市合伙人”推出的2017计划，是“黑马城市合伙人”的战略升级。2017年，创业黑马与分众传媒携手，将带领百家优质企业走进全国100个城市，把优质项目、一线创业商机带到二三四线城市，深度链接北上广，精准触达更多创业创富人群。

与此同时，城市合伙人项目与城市运营商现场对接，上演了一场城市合伙人版“非城勿扰”。该环节旨在展现项目与地方资源的高效速配，包含合伙初体验、合伙初选择、合伙再判断、合伙人反选四个部分，城市运营商、项目方与互动嘉宾三方参与。

邢帅教育、凯叔讲故事、三个爸爸、e袋洗、微语言等5个城市合伙人项目依次进行路演，天图资本管理合伙人冯卫东、达晨创投合伙人傅仲宏、劲霸男装副总裁龚妍奇、分众传媒COO涂雅芳等四位嘉宾进行互动提问，多维度了解项目优势、加盟方式及城市运营商资源特点，真实还原企业加盟方法论。



20个城市运营商现场介绍资源优势

20个城市运营商是黑马社群在全国城市资源的代表，黑马社群在各城市的势能将成为推动城市合伙人业务深入地方的重要依托。“天津分会会长本身就是天津互联网协会的会长，副会长也是天津民办教育协会的会长，我们有互联网资源。天津现在常住人口的增长量在全国居首，市场需求大。我们的21位会员，拿到了近5000万投资，天津有人、有势。”来自天津的城市运营商对邢帅教育选择该地区做出了这样的优势介绍。

三个爸爸在城市运营商选择上更加注重地区市场潜力，其产品新风净化器对于加盟地区气候有特殊要求。唐山城市运营商表示：“唐山有200多家会员企业，社群黏性非常高，经常在一起合作项目。作为会长，我会全身心投入到分会工作中，会亲力亲为帮助项目落地。唐山分会现在有一支自己的基金，几千万现金在帐上，不缺钱，别看我们小，但我们浑身都是肌肉，另外，考虑唐山的空气质量，也有非常大的市场优势。”

城市合伙人招募项目以互联网、消费升级类为主，天然的创新基因，让“城市合伙人”一经上线就引起了创业领域广泛关注。创业黑马从报名的576个项目中首批筛选12个新消费升级优质项目，先后走进青岛、武汉、南京、郑州、深圳、重庆等城市，寻找当地加盟商、合伙人。

创业黑马经过8年在创业服务领域的深度耕耘，已经成为中国最大的创业服务生态体系。“城市合伙人”继承了创业黑马平台的创业服务能力与创业服务资源，不仅让优质项目获得了创业黑马媒体矩阵传播、线下推广、创业者社群、地方分会等资源包，还通过线上线下全面推广覆盖，为项目带来了二三线城市渠道下沉的重要机会。据统计，经历连续6个城市的加盟路演及精准对接，“黑马城市合伙人”总意向加盟人数突破千人，累计意向加盟金额过亿。

“黑马城市合伙人”是创业黑马在2016年打造的服务创业者的新型王牌产品，一大批优质企业都通过“黑马城市合伙人”成功招商加盟。三个爸爸一周意向加盟人数突破300人，邢帅教育通过平台获取274个精准加盟意向，帮助微语言吸引近200人接洽，巧手丫发掘150个加盟意向。

目前，邢帅教育、微语言、三个爸爸等12家优质企业已经完成“百企百城”计划的首批入驻，在发布仪式后，还会有更多企业加入黑马城市合伙人。

“百企百城”计划链接：http://weiwuzhuyi.mikecrm.com/72FRYp