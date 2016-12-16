瑞虹天地月亮湾音乐季 众星唱响“圣诞音乐节”

暨瑞虹天地“光影上海”灯光艺术节亮灯仪式

上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 近日，沪上新开了一座“新天地”-- 瑞虹天地月亮湾。12月16日晚，由瑞安房地产潜心打造的又一“天地式”综合商圈 -- 瑞虹天地月亮湾，以“光影上海”灯光艺术节的亮灯仪式为序幕，正式开启了其冬日盛典“月亮音乐季”。趣味横生的光影狂欢盛宴，严爵、徐佳莹领衔的新势力全明星阵容“圣诞音乐节”，还有连续三天精彩淘不尽的圣诞市集，瑞虹天地月亮湾为沪上市民带来融合了光影、音乐、表演等诸多流行元素于一体的新鲜玩法，带你一起玩转冬日新趣处！



瑞虹天地月亮湾音乐季 众星唱响“圣诞音乐节”

消费升级 联袂特色商户打造大外滩生活新风尚



瑞虹天地月亮湾音乐季 众星唱响“圣诞音乐节”

作为基于成熟精品住宅瑞虹新城开发的项目，瑞虹天地二期月亮湾以“生活·音乐·家”为品牌内涵，创新性地树立了“音乐娱乐”标签，引入了多个极富创造力和影响力的全新概念品牌。随着试营业的正式开启，这些包括多家上海首店在内的近80家优质商户，也已陆续对外开业，受到了众多消费者们的热烈追捧。



瑞虹天地月亮湾音乐季 众星唱响“圣诞音乐节”

如在月亮湾呈现的全新概念品牌Dough & Joe，首周开店便引起了连日排队的盛况；“商圈必选”的星巴克则在月亮湾特别开设了黑裙店，提供的星巴克大师级手工烘焙咖啡体验，给不少咖啡爱好者们带来了“意外惊喜”；咖啡甜品品牌花蒲甜品则以精致的田园系甜品，如一阵春风，给予大家冬日里的“甜蜜温暖”；

“舌尖上的中国”好味道在月亮湾亦得到了完美诠释，既有主打特色清蒸海鲜的天下一蒸，来自彩云之南美味的云南菜料理品牌云海肴，也有口味不断推陈出新的烤鱼料理专家麻省理功等，均在开业期间获得大热好评，吸引了众多美食爱好者们的驻足。

而具有异国特色的西餐商铺则颇得年轻家庭群体的喜爱，在月亮湾开设其上海首店的瑞典餐厅SVEA，其主厨为瑞典双子星主厨Tobias Olsson和Oskar Järleby，成为吸引消费者关注的最大因素；刚刚在月亮湾庆祝其十周年生日的PizzaMarzano比萨玛尚诺，地道的薄底披萨是懂得享受品质美味的消费者的首选；而法式红酒餐吧Le Bordelais布迪格乐则带来了品类繁多的波尔多酒，浪漫的法兰西风情吸引了不少人的前往体验；推崇健康美味生活的SaladMando沙拉满都、日本公认的拉面达人栗原清所创立的富山面家等，开业后均获得了不错表现，消费者们接踵而至；

生活方式类品牌也是月亮湾的一大好评特色：网罗了来自全球好物的绿地全球商品直销中心G-super，开业初期便以90%均为进口商品的特色，吸引了诸多追求高品质生活的周边高端住宅居民前往，为他们带来更多便利；占地面积超过2,000平米、虹口区唯一一家门店的知名快时尚品牌H&M的开业，满足了虹口区域消费者对时尚生活消费的需求；国内先锋式致力并专注于挖掘品质为首的时尚穿搭电商平台D4ME，将其国内首家快闪“艺术时尚概念店”落地月亮湾；另外还有颇具特色的零售生活服务类品牌也已开业，如注重专项健身的健身服务品牌人马君、高端美容美发Hair ART、亲子艺术课堂artspire童绘、主打“纯净、自然、精致”的家纺品牌蓝珀家纺、森系风格的家居品牌棉购、三个品牌集结入驻的HANCASA & LEACLUB & ecoloure、高端瑜伽生活馆Wyoga等，开业初期便引来不少消费者的参观和体验。

未来，月亮湾还将迎来更多上海首家品牌商户的入驻，如：美国的卡车主题餐厅TRUCK STOP GRILL 公路餐厅（TSG），将在月亮湾开设上海首家旗舰店；综合性电子竞技体验中心竞界和摩登天空旗下Modernsky Lab艺术空间，都将在月亮湾开设上海的第一家门店…这些陆续登陆月亮湾的精彩商户，将会为大外滩追求品质生活的消费者们提供更加多元化的选择。

众星云集 “圣诞音乐节”唱响冬日激情

除了集结众多颇具亮点的商户品牌之外，新亮相的瑞虹天地月亮湾还将奉上高潮迭起的“月亮音乐季”冬日庆典活动，最值得期待的莫过于由严爵、徐佳莹领衔的豪华明星阵容所带来的“圣诞音乐节”，绝对是最IN的庆祝圣诞节的方式！12月24日，暖男型“创作王子”严爵，将在月亮湾带来包括《好的事情》、《吾在场证明》、《洁癖》在内的经典曲目，许你一个暖心平安夜之约；12月25日圣诞节当天，《我是歌手》舞台上大放异彩的LaLa徐佳莹，将在月亮湾现场演绎诸如《身骑白马》、《失落沙洲》、《修炼爱情》在内的徐式情歌；此外还有来自上海的大势说唱音乐人KOZAY＋GALI，上海独立唱作女声蛤小蟆，摇滚乐队布莱梅乐团，新锐独立流行乐团GAIA乐团，国内说唱音乐中坚力量之一U180，内地首支新锐摇滚乐团NINETY NINE99乐团，以及中韩籍混搭摇滚乐队塑料巧克力，将会带来包括嘻哈、说唱、摇滚、清新民谣等众多充满感染力的现场表演，一起用音乐嗨过圣诞节！

此外，12月23日至25日期间，瑞虹天地月亮湾还将携手沪上知名市集品牌鹦鹉螺，连续三天为大家奉上精彩不断的圣诞市集。匠心独具的手工制品、个性十足的原创设计、风情万种的古着古董，统统能在这里寻到踪迹。除了汇聚各种好物的小铺，盛大华丽的圣诞巡游，热闹的音乐工坊，以及实用的手作课程、苏绣教学等精彩活动也将在月亮湾里陆续上演，给予你一个乐趣玩不停的圣诞冬日！

璀璨夺目 瑞虹天地“光影上海”续写光之狂欢盛宴

12月16日的“月亮音乐季”启动典礼，同样也是瑞虹天地“光影上海”灯光艺术节的正式亮灯仪式，点亮光之狂欢盛宴新篇章。作为去年中国新天地发起的“光影中国”系列活动的延续，今年“光影上海”灯光艺术节将再次联动沪上三个天地系列项目——瑞虹天地、上海新天地和虹桥天地，为市民带来超乎想象的艺术畅游。而瑞虹天地月亮湾更是特别邀请了知名雕塑与公共艺术家、新天地公共文化艺术节策展人王辉策划，携手11位国内外知名艺术家、设计师及建筑师，共同以月亮湾的品牌象征“月亮”和品牌内涵“音乐”为元素，创作了11件独具匠心的灯光艺术作品，演绎这个冬日里闪耀全城的光影盛宴！

这其中由世界知名灯光设计公司“麦康灯光”的澳大利亚知名设计师Peter Rimak所打造的《月光依旧》灯光装置作品最受众人瞩目，吸引了不少人驻足观看。坐落于瑞虹天地月亮湾L1层月陆花园区域的《月光依旧》作品，通过光影奇妙的变幻，讲述了蜂鸟、月亮和花之间的奇妙对话故事。当人们站在月陆花园当中观赏这件作品时，花朵随着时间的流逝变幻出缤纷的色彩，蜂鸟也仿若汲取了花朵的“五光十色”，随之呈现出夺目的光彩，而蜂鸟后上方的“月亮”，则静默地重复着“阴晴圆缺”的更替。设计师正是想通过这种静态与动态的空间互动设计，激发大家对人、时间、空间的思考。



由Mur Mur Lab工作室的设计师夏慕蓉、李智所创作的《月下扁舟》作品，仿若在月亮湾里摇曳起一叶流光溢彩的扁舟，也是应和了月亮湾分布四周的模拟月球潮汐现象高低起伏的泉水设计；而当人们穿梭其中时，也仿佛走过了一片川流，激起“水光”的闪烁变化

还有打破大家对常规月亮认知的《镜中寻月》，把“拥有月亮”的浪漫想法变成现实的《月影相随》，邀请大家“弹奏”月亮的《光音琴弦》，仿若穿梭在浩瀚星海中的《星月塔》，在冬天也能看到夏天萤火虫洞仙境的《萤火花园》，以及葡萄牙里斯本的传奇街头艺术家Vhils也为月亮湾带来了一幅独特而深沉的“凿墙”艺术创作——《沉思》，将对上海这座城市的思考和见解，通过锤子和电钻等重型工具，创作在了月亮湾的墙面上。这些兼具艺术性和趣味感的作品，分布在月亮湾各处，与其颇具特色的“天地式”开放街区街景交相辉映，构成了冬日里的一道道独特风景线。

这个冬日，瑞虹天地月亮湾将联袂一系列新开业人气商户品牌，以及精彩纷呈热闹非凡的“月亮音乐季”，为沪上市民带来全方位升级的购物、餐饮、社交等多元化消费体验，瑞虹天地月亮湾也必将成为冬日沪上生活休闲、文化娱乐的又一新鲜好趣处！