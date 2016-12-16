瑞虹天地月亮湾音乐季 众星唱响“圣诞音乐节”

暨瑞虹天地“光影上海”灯光艺术节亮灯仪式
上海2016年12月16日电 /美通社/ -- 近日，沪上新开了一座“新天地”-- 瑞虹天地月亮湾。12月16日晚，由瑞安房地产潜心打造的又一“天地式”综合商圈 -- 瑞虹天地月亮湾，以“光影上海”灯光艺术节的亮灯仪式为序幕，正式开启了其冬日盛典“月亮音乐季”。趣味横生的光影狂欢盛宴，严爵、徐佳莹领衔的新势力全明星阵容“圣诞音乐节”，还有连续三天精彩淘不尽的圣诞市集，瑞虹天地月亮湾为沪上市民带来融合了光影、音乐、表演等诸多流行元素于一体的新鲜玩法，带你一起玩转冬日新趣处！
作为基于成熟精品住宅瑞虹新城开发的项目，瑞虹天地二期月亮湾以“生活·音乐·家”为品牌内涵，创新性地树立了“音乐娱乐”标签，引入了多个极富创造力和影响力的全新概念品牌。随着试营业的正式开启，这些包括多家上海首店在内的近80家优质商户，也已陆续对外开业，受到了众多消费者们的热烈追捧。
如在月亮湾呈现的全新概念品牌Dough & Joe，首周开店便引起了连日排队的盛况；“商圈必选”的星巴克则在月亮湾特别开设了黑裙店，提供的星巴克大师级手工烘焙咖啡体验，给不少咖啡爱好者们带来了“意外惊喜”；咖啡甜品品牌花蒲甜品则以精致的田园系甜品，如一阵春风，给予大家冬日里的“甜蜜温暖”；
“舌尖上的中国”好味道在月亮湾亦得到了完美诠释，既有主打特色清蒸海鲜的天下一蒸，来自彩云之南美味的云南菜料理品牌云海肴，也有口味不断推陈出新的烤鱼料理专家麻省理功等，均在开业期间获得大热好评，吸引了众多美食爱好者们的驻足。
而具有异国特色的西餐商铺则颇得年轻家庭群体的喜爱，在月亮湾开设其上海首店的瑞典餐厅SVEA，其主厨为瑞典双子星主厨Tobias Olsson和Oskar Järleby，成为吸引消费者关注的最大因素；刚刚在月亮湾庆祝其十周年生日的PizzaMarzano比萨玛尚诺，地道的薄底披萨是懂得享受品质美味的消费者的首选；而法式红酒餐吧Le Bordelais布迪格乐则带来了品类繁多的波尔多酒，浪漫的法兰西风情吸引了不少人的前往体验；推崇健康美味生活的SaladMando沙拉满都、日本公认的拉面达人栗原清所创立的富山面家等，开业后均获得了不错表现，消费者们接踵而至；
生活方式类品牌也是月亮湾的一大好评特色：网罗了来自全球好物的绿地全球商品直销中心G-super，开业初期便以90%均为进口商品的特色，吸引了诸多追求高品质生活的周边高端住宅居民前往，为他们带来更多便利；占地面积超过2,000平米、虹口区唯一一家门店的知名快时尚品牌H&M的开业，满足了虹口区域消费者对时尚生活消费的需求；国内先锋式致力并专注于挖掘品质为首的时尚穿搭电商平台D4ME，将其国内首家快闪“艺术时尚概念店”落地月亮湾；另外还有颇具特色的零售生活服务类品牌也已开业，如注重专项健身的健身服务品牌人马君、高端美容美发Hair ART、亲子艺术课堂artspire童绘、主打“纯净、自然、精致”的家纺品牌蓝珀家纺、森系风格的家居品牌棉购、三个品牌集结入驻的HANCASA & LEACLUB & ecoloure、高端瑜伽生活馆Wyoga等，开业初期便引来不少消费者的参观和体验。
未来，月亮湾还将迎来更多上海首家品牌商户的入驻，如：美国的卡车主题餐厅TRUCK STOP GRILL 公路餐厅（TSG），将在月亮湾开设上海首家旗舰店；综合性电子竞技体验中心竞界和摩登天空旗下Modernsky Lab艺术空间，都将在月亮湾开设上海的第一家门店…这些陆续登陆月亮湾的精彩商户，将会为大外滩追求品质生活的消费者们提供更加多元化的选择。
除了集结众多颇具亮点的商户品牌之外，新亮相的瑞虹天地月亮湾还将奉上高潮迭起的“月亮音乐季”冬日庆典活动，最值得期待的莫过于由严爵、徐佳莹领衔的豪华明星阵容所带来的“圣诞音乐节”，绝对是最IN的庆祝圣诞节的方式！12月24日，暖男型“创作王子”严爵，将在月亮湾带来包括《好的事情》、《吾在场证明》、《洁癖》在内的经典曲目，许你一个暖心平安夜之约；12月25日圣诞节当天，《我是歌手》舞台上大放异彩的LaLa徐佳莹，将在月亮湾现场演绎诸如《身骑白马》、《失落沙洲》、《修炼爱情》在内的徐式情歌；此外还有来自上海的大势说唱音乐人KOZAY＋GALI，上海独立唱作女声蛤小蟆，摇滚乐队布莱梅乐团，新锐独立流行乐团GAIA乐团，国内说唱音乐中坚力量之一U180，内地首支新锐摇滚乐团NINETY NINE99乐团，以及中韩籍混搭摇滚乐队塑料巧克力，将会带来包括嘻哈、说唱、摇滚、清新民谣等众多充满感染力的现场表演，一起用音乐嗨过圣诞节！
此外，12月23日至25日期间，瑞虹天地月亮湾还将携手沪上知名市集品牌鹦鹉螺，连续三天为大家奉上精彩不断的圣诞市集。匠心独具的手工制品、个性十足的原创设计、风情万种的古着古董，统统能在这里寻到踪迹。除了汇聚各种好物的小铺，盛大华丽的圣诞巡游，热闹的音乐工坊，以及实用的手作课程、苏绣教学等精彩活动也将在月亮湾里陆续上演，给予你一个乐趣玩不停的圣诞冬日！
12月16日的“月亮音乐季”启动典礼，同样也是瑞虹天地“光影上海”灯光艺术节的正式亮灯仪式，点亮光之狂欢盛宴新篇章。作为去年中国新天地发起的“光影中国”系列活动的延续，今年“光影上海”灯光艺术节将再次联动沪上三个天地系列项目——瑞虹天地、上海新天地和虹桥天地，为市民带来超乎想象的艺术畅游。而瑞虹天地月亮湾更是特别邀请了知名雕塑与公共艺术家、新天地公共文化艺术节策展人王辉策划，携手11位国内外知名艺术家、设计师及建筑师，共同以月亮湾的品牌象征“月亮”和品牌内涵“音乐”为元素，创作了11件独具匠心的灯光艺术作品，演绎这个冬日里闪耀全城的光影盛宴！
这其中由世界知名灯光设计公司“麦康灯光”的澳大利亚知名设计师Peter Rimak所打造的《月光依旧》灯光装置作品最受众人瞩目，吸引了不少人驻足观看。坐落于瑞虹天地月亮湾L1层月陆花园区域的《月光依旧》作品，通过光影奇妙的变幻，讲述了蜂鸟、月亮和花之间的奇妙对话故事。当人们站在月陆花园当中观赏这件作品时，花朵随着时间的流逝变幻出缤纷的色彩，蜂鸟也仿若汲取了花朵的“五光十色”，随之呈现出夺目的光彩，而蜂鸟后上方的“月亮”，则静默地重复着“阴晴圆缺”的更替。设计师正是想通过这种静态与动态的空间互动设计，激发大家对人、时间、空间的思考。
还有打破大家对常规月亮认知的《镜中寻月》，把“拥有月亮”的浪漫想法变成现实的《月影相随》，邀请大家“弹奏”月亮的《光音琴弦》，仿若穿梭在浩瀚星海中的《星月塔》，在冬天也能看到夏天萤火虫洞仙境的《萤火花园》，以及葡萄牙里斯本的传奇街头艺术家Vhils也为月亮湾带来了一幅独特而深沉的“凿墙”艺术创作——《沉思》，将对上海这座城市的思考和见解，通过锤子和电钻等重型工具，创作在了月亮湾的墙面上。这些兼具艺术性和趣味感的作品，分布在月亮湾各处，与其颇具特色的“天地式”开放街区街景交相辉映，构成了冬日里的一道道独特风景线。
这个冬日，瑞虹天地月亮湾将联袂一系列新开业人气商户品牌，以及精彩纷呈热闹非凡的“月亮音乐季”，为沪上市民带来全方位升级的购物、餐饮、社交等多元化消费体验，瑞虹天地月亮湾也必将成为冬日沪上生活休闲、文化娱乐的又一新鲜好趣处！