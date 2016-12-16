以人才为本 首都航空荣获两项“最佳雇主”大奖

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 2016年12月16日，北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）凭借优秀的企业人才管理及培养体系及经验，在2017届秋季校园中表现优异，荣获中华英才网第十四届中国大学生最佳雇主“最具风尚奖”，同时成功入选航空航天及制造行业“最佳雇主奖”。

成立于2010年的首都航空在迅速开辟境内外旅游航线、国际化发展、构建旅游航空网络版图、成长为最年轻的品牌价值过百亿企业的同时，始终坚持人才可持续发展，以高素质人才为兴业之本的人力资源理念。通过打造精品校园招聘、定期社会招聘、专项人才精准招聘等形式，积极推动企业雇主品牌建设。在人才招聘方面，不断引进国内外高学历、高素质人才，以及具有海外留学背景的人才和外籍员工，营造国际多元化的工作氛围，通过交流提升员工的眼界及世界观。在员工职业生涯发展规划上，首都航空实施管理与技术双通道晋升模式，以2016年为例，通过“璀璨明天”项目，从入职不满3年的基层员工中选拨了30名青年才俊走上管理岗位。在人员激励方面，通过量化的工作目标和考核标准，让每一个人的劳动成果和价值得到认同和尊重。

首都航空凭借迅速提升的企业实力及最年轻的品牌价值过百亿的品牌价值，在2017届秋季校园中表现出色，荣获中华英才网第十四届中国大学生最佳雇主“最具风尚奖”及航空航天及制造行业“最佳雇主奖”两项大奖。作为中华英才网第14年发布的权威榜单，此次评选规模大，影响力广，为大学生及社会求职者提供了可靠的求职指南，首都航空获得这两项殊荣，也为后续的高素质人才引进奠定了良好品牌基础。

首都航空人资行政部副总经理余磊代表首都航空参加了中华英才网“三次元BOSS榜”颁奖典礼，余磊表示：“在首都航空国际化发展的同时，我们一直积极推动首都航空企业雇主品牌建设。今年秋季校园招聘，我们在与国内众多知名学府、高等院校密切合作的同时，首都航空代表海航集团赴澳洲莫纳什大学及墨尔本大学进行了海外招聘，以成熟专业的招聘过程获得了境内外广大学子的高度认可；此外，首都航空还不断开拓招聘渠道进行全方位人才引进渠道建设，同时注重人力资源品牌建设，不断提升专业化对口人才的引进能力。组建专业化的面试官团队，规范招聘流程，优化招聘细节；并且以提升员工满意度和敬业度为目标，不断完善员工管理、人才培养、激励机制及职业生涯规划等相关人才方案。”

首都航空将持续提升人力资源管理水平，优化人才管理制度，切实为每一位员工提供可靠及优沃的福利待遇，安全、舒适的工作环境以及清晰、公平的职业发展渠道，积极建设首都航空青春活力、积极向上、蓬勃发展的雇主形象，优质履行全服务型航企的企业社会责任。