风尚拥抱未来 2016 ELLE风尚大典 璀璨申城

上海2016年12月16日电 /美通社/ --2017年是展望未来,畅想无限的新开始。今晚,时尚界的奥斯卡 ELLE 风尚大典 (ELLE Style Awards) 在红坊隆重上演。本届盛典呈现了时代风尚与未来科技、女性精神与未来新锐的精彩互动,将各项重量级奖项授予全球的风尚精英们,以此鼓励他们在各自领域勇于创新和敢为人先的时代精神。风尚拥抱未来,ELLE 无处不在。



2016ELLE风尚大典现场



Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang(左)、ELLE CHINA出版人胡舒意(右)致辞



Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang(左)为COACH品牌执行创意总监Stuart Vevers颁发ELLE年度国际设计师奖项(唐嫣及COACH大中华区总裁兼首席执行官杨葆焱代领)



ELLE CHINA出版人胡舒意(左)、国际铂金协会PGI中国区董事总经理高伟诚(右)为《欢乐颂》颁发ELLE年度风尚剧集奖项



赫斯特中国广告部销售执行总经理Daniel Koh(左)、ELLE CHINA美容主编胡宇骅(右)为美素MAYSU颁发ELLE年度最美中国品牌奖项(美素品牌高级总监刘敬梅领奖)



2016ELLE风尚大典灯光封面集锦



ELLE CHINA首席内容官晓雪女士(左)、赫斯特集团中国董事总经理邢文宁先生(右)为章子怡颁发ELLE年度风尚偶像奖项



国际巨星章子怡红毯亮相



2016ELLE风尚大典完美落幕



Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang和国际巨星章子怡台下合影

年度时尚圈盛事,众星闪耀惊艳亮相

今晚红毯群星闪耀,众多明星好友们前来捧场。其中包括:ELLE 首位中国明星封面女郎章子怡,她曾经屡登 ELLE 封面,今年更是带着爱女醒醒一起登上周年大刊,与 ELLE 分享她每一个美好的人生时刻;欢乐颂“五美”,刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣在第二季开播前首次合体露面;踏上红毯的还有杨幂、唐嫣、张雨绮、刘雯、袁弘、张歆艺、江疏影、吕燕、谢娜、金晨、杨丞琳、许魏洲、李沁、张云龙、宋威龙、邹市明、冉莹颖、李静、王嘉等近百位 ELLE 的明星好友们,坚信 ELLE 精神能够鼓舞无数女性对美好生活的不懈追求。

爱与感动, 明星诠释 ELLE 精神

本次盛典就像一场老朋友们的聚会,在这里不仅仅有星光华服,更有着温暖人心的小故事。数位明星上台分享了他们与 ELLE 的情缘,用他们的故事诠释每一个 ELLE 精神。将人生中最幸福的婚礼交予 ELLE 记录的袁弘、张歆艺传递了爱的正能量;吕燕、刘雯讲述了 ELLE 对她们的时尚启蒙;《欢乐颂》“五美”齐登台,讲述每个角色身上的 ELLE GIRL 精神,今年她们曾经齐聚 ELLE 八月刊封面,用欢乐展现女人的力量,优雅直率、独立自信、勇敢活出自己;伴随着 ELLE 一同成长的章子怡分享了她的故事,作为登上 ELLE 封面次数最多的明星,从2000年到今天,ELLE 用13次封面记录着章子怡的成长与蜕变;而杨幂和新势力代表许魏洲、宋威龙、张云龙则共同演绎了 SuperELLE 的故事。

在这个快速、复杂、多变、充满不确定的时代里,ELLE 与在场嘉宾们一样仍然都相信着爱,相信爱是世界上最神奇、最伟大的能量。在这个充满幸福与温暖的冬日夜晚与 ELLE 一起展望未来,勇敢创新,不断前行,引领潮流。

引领与创新,ELLE 的态度和选择

活动现场科技感爆棚,先进的人屏互动渲染现场气氛,智能手环随着音乐变换颜色,引爆流行。现代科技为时尚、艺术注入了新鲜血液,从而激发出更前卫多样的设计,就如同 ELLE 的未来拥有着无限可能。2017年,ELLE China 将重新布局产品架构,杂志升级为月刊,并进一步拓展社交及视频媒介。视频产品线 SuperELLE 推出,ELLEplus 升级,电商平台 ELLESHOP 全新上线,与爱奇艺合作的时尚跨界节目 ICON 也即将与观众见面。

作为 ELLE 核心精神的代表,《ELLE 世界时装之苑》每一次出刊频率的改变、内容的调整,都是顺应潮流、与时俱进的决定。在一个纸媒不再代表资讯而是代表态度与选择、体验与感受的时代里,ELLE 将用更精致的触感、视觉感、阅读感,满足与引领千禧世代对于质感生活的渴望。

ELLE 不仅是一个媒体、一本杂志,或是一条视频,而是一种价值观。虽然时尚的呈现形式一直在变,但是传递的精神是永恒的。正如 ELLE China 首席内容官晓雪所说:“我们创造和记录,时尚圈中的那些美,美的创意,美的设计;我们呼唤和见证,生活中的那些美好,美好的心灵,美好的故事。我们会继续在不同的平台上创造更多的形式去承载好的内容,想方设法和用户发生最多最好的互动。”

WE ARE ELLE, WE BELIEVE IN ELLE!

本届盛典还受到以下品牌的鼎力支持,特别感谢:美国高端生活方式时尚品牌 COACH,中国原创高端美妆品牌美素,国际铂金协会“稀有铂金,永恒纯净”,美国百年豪华汽车品牌林肯,引领摩登厨房理念的德国双立人,独家合作酩悦香槟“欢庆,就要此刻”。

2016 ELLE 风尚大典获奖名单