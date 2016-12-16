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风尚拥抱未来 2016 ELLE风尚大典 璀璨申城

2016年12月16日 23:45 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月16日电 /美通社/ --2017年是展望未来，畅想无限的新开始。今晚，时尚界的奥斯卡 ELLE 风尚大典 (ELLE Style Awards) 在红坊隆重上演。本届盛典呈现了时代风尚与未来科技、女性精神与未来新锐的精彩互动，将各项重量级奖项授予全球的风尚精英们，以此鼓励他们在各自领域勇于创新和敢为人先的时代精神。风尚拥抱未来，ELLE 无处不在

2016ELLE风尚大典现场
2016ELLE风尚大典现场

 

Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang（左）、ELLE CHINA出版人胡舒意（右）致辞
Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang（左）、ELLE CHINA出版人胡舒意（右）致辞

 

Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang（左）为COACH品牌执行创意总监Stuart Vevers颁发ELLE年度国际设计师奖项（唐嫣及COACH大中华区总裁兼首席执行官杨葆焱代领）
Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang（左）为COACH品牌执行创意总监Stuart Vevers颁发ELLE年度国际设计师奖项（唐嫣及COACH大中华区总裁兼首席执行官杨葆焱代领）

 

ELLE CHINA出版人胡舒意（左）、国际铂金协会PGI中国区董事总经理高伟诚（右）为《欢乐颂》颁发ELLE年度风尚剧集奖项
ELLE CHINA出版人胡舒意（左）、国际铂金协会PGI中国区董事总经理高伟诚（右）为《欢乐颂》颁发ELLE年度风尚剧集奖项

 

赫斯特中国广告部销售执行总经理Daniel Koh（左）、ELLE CHINA美容主编胡宇骅（右）为美素MAYSU颁发ELLE年度最美中国品牌奖项（美素品牌高级总监刘敬梅领奖）
赫斯特中国广告部销售执行总经理Daniel Koh（左）、ELLE CHINA美容主编胡宇骅（右）为美素MAYSU颁发ELLE年度最美中国品牌奖项（美素品牌高级总监刘敬梅领奖）

 

2016ELLE风尚大典灯光封面集锦
2016ELLE风尚大典灯光封面集锦

 

ELLE CHINA首席内容官晓雪女士（左）、赫斯特集团中国董事总经理邢文宁先生（右）为章子怡颁发ELLE年度风尚偶像奖项
ELLE CHINA首席内容官晓雪女士（左）、赫斯特集团中国董事总经理邢文宁先生（右）为章子怡颁发ELLE年度风尚偶像奖项

 

国际巨星章子怡红毯亮相
国际巨星章子怡红毯亮相

 

双立人中国总经理马力峰（左）、ELLE CHINA时装主编诸葛苏佳（右）为吕燕颁发ELLE年度中国设计师奖项
双立人中国总经理马力峰（左）、ELLE CHINA时装主编诸葛苏佳（右）为吕燕颁发ELLE年度中国设计师奖项

 

2016ELLE风尚大典完美落幕
2016ELLE风尚大典完美落幕

 

Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang和国际巨星章子怡台下合影
Acting Chief Executive Officer of Hearst Media China, Yvonne Wang和国际巨星章子怡台下合影

年度时尚圈盛事，众星闪耀惊艳亮相

今晚红毯群星闪耀，众多明星好友们前来捧场。其中包括ELLE 首位中国明星封面女郎章子怡，她曾经屡登 ELLE 封面，今年更是带着爱女醒醒一起登上周年大刊，与 ELLE 分享她每一个美好的人生时刻；欢乐颂“五美”，刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣在第二季开播前首次合体露面；踏上红毯的还有杨幂、唐嫣、张雨绮、刘雯、袁弘、张歆艺、江疏影、吕燕、谢娜、金晨、杨丞琳、许魏洲、李沁、张云龙、宋威龙、邹市明、冉莹颖、李静、王嘉等近百位 ELLE 的明星好友们，坚信 ELLE 精神能够鼓舞无数女性对美好生活的不懈追求。

爱与感动， 明星诠释 ELLE 精神

本次盛典就像一场老朋友们的聚会，在这里不仅仅有星光华服，更有着温暖人心的小故事。数位明星上台分享了他们与 ELLE 的情缘，用他们的故事诠释每一个 ELLE 精神。将人生中最幸福的婚礼交予 ELLE 记录的袁弘、张歆艺传递了爱的正能量；吕燕、刘雯讲述了 ELLE 对她们的时尚启蒙；《欢乐颂》“五美”齐登台，讲述每个角色身上的 ELLE GIRL 精神，今年她们曾经齐聚 ELLE 八月刊封面，用欢乐展现女人的力量，优雅直率、独立自信、勇敢活出自己；伴随着 ELLE 一同成长的章子怡分享了她的故事，作为登上 ELLE 封面次数最多的明星，从2000年到今天，ELLE 用13次封面记录着章子怡的成长与蜕变；而杨幂和新势力代表许魏洲、宋威龙、张云龙则共同演绎了 SuperELLE 的故事。

在这个快速、复杂、多变、充满不确定的时代里，ELLE 与在场嘉宾们一样仍然都相信着爱，相信爱是世界上最神奇、最伟大的能量。在这个充满幸福与温暖的冬日夜晚与 ELLE 一起展望未来，勇敢创新，不断前行，引领潮流。

引领与创新，ELLE 的态度和选择

活动现场科技感爆棚，先进的人屏互动渲染现场气氛，智能手环随着音乐变换颜色，引爆流行。现代科技为时尚、艺术注入了新鲜血液，从而激发出更前卫多样的设计，就如同 ELLE 的未来拥有着无限可能。2017年，ELLE China 将重新布局产品架构，杂志升级为月刊，并进一步拓展社交及视频媒介。视频产品线 SuperELLE 推出，ELLEplus 升级，电商平台 ELLESHOP 全新上线，与爱奇艺合作的时尚跨界节目 ICON 也即将与观众见面。

作为 ELLE 核心精神的代表，《ELLE 世界时装之苑》每一次出刊频率的改变、内容的调整，都是顺应潮流、与时俱进的决定。在一个纸媒不再代表资讯而是代表态度与选择、体验与感受的时代里，ELLE 将用更精致的触感、视觉感、阅读感，满足与引领千禧世代对于质感生活的渴望。

ELLE 不仅是一个媒体、一本杂志，或是一条视频，而是一种价值观。虽然时尚的呈现形式一直在变，但是传递的精神是永恒的。正如 ELLE China 首席内容官晓雪所说：“我们创造和记录，时尚圈中的那些美，美的创意，美的设计；我们呼唤和见证，生活中的那些美好，美好的心灵，美好的故事。我们会继续在不同的平台上创造更多的形式去承载好的内容，想方设法和用户发生最多最好的互动。”

WE ARE ELLE, WE BELIEVE IN ELLE!

本届盛典还受到以下品牌的鼎力支持，特别感谢：美国高端生活方式时尚品牌 COACH，中国原创高端美妆品牌美素，国际铂金协会“稀有铂金，永恒纯净”，美国百年豪华汽车品牌林肯，引领摩登厨房理念的德国双立人，独家合作酩悦香槟“欢庆，就要此刻”

2016 ELLE 风尚大典获奖名单

奖项 AWARD 

获奖人 WINNER 

ELLE年度风尚剧集

ELLE MOST STYLISH TV DRAMA OF THE YEAR

《欢乐颂》

ODE TO JOY

ELLE年度国际设计师

ELLE INTERNATIONAL DESIGNER OF THE YEAR

COACH品牌执行创意总监

STUART VEVERS

ELLE年度最美中国品牌

ELLE CHINESE AESTHETICS BRAND OF THE YEAR

美素

MAYSU

ELLE年度中国设计师

ELLE CHINESE DESIGNER OF THE YEAR

吕燕

LV YAN

ELLE年度风尚偶像

ELLE ICON OF THE YEAR

章子怡

ZHANG ZIYI
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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