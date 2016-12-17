环球车享携手南电云商 共同打造绿色出行联盟

2016广东新能源汽车分时租赁发展高峰论坛暨环球车享与南电云商战略合作签约

广州2016年12月17日电 /美通社/ -- 2016广东新能源汽车分时租赁发展高峰论坛暨环球车享与南电云商战略合作签约会在海航威斯汀酒店举行。本次活动由环球车享汽车租赁有限公司和深圳市南电云商有限公司主办，会议邀请了省市政府部门和相关企业领导到场，同时还邀请来自整车、电桩、金融、通信、租赁、零部件、学术机构以及公共服务等行业的专家，共同探讨新能源汽车分时租赁的合作模式和发展方向。在本次峰会上，环球车享与南电云商签署战略合作协议，共同推动华南地区的智慧城市建设和新能源汽车分时租赁的发展。



2016广东新能源汽车分时租赁发展高峰论坛现场

改革开放以来，广州引领着华南地区经济文化和产业发展，同时新时代的广州作为大型城市的典型也面临着交通出行、环境治理方面的压力 -- 车辆剧增、道路拥堵、尾气污染、车位紧张等城市治理问题也日益加剧。共享经济时代，智慧出行方兴未艾，“新能源汽车+分时租赁”的绿色出行方式已成为城市竞相打造的新名片。今年，新能源汽车分时租赁在全国范围内获得迅速发展，而本次广东新能源汽车分时租赁发展高峰论坛，将国内新能源汽车产业领导者、分时租赁和电力能源行业佼佼者、出行行业相关领域企业家、行业领袖、学术专家汇聚起来，共同讨论城市交通出行的发展方向。

本次高峰发展论坛得到了广东省发改委、广东省机管局、广州市发改委、广州市工信委、广州市商务委、广州市交委等省市政府部门及领导的关心与支持。上海市政府驻广州办事处主任杨可方、环球车享总经理曹光宇、环球车享副总经理陆晴、南网能源电动汽车工作小组组长吴潮辉、南电云商董事长程国辉、南电云商总经理袁道仁、广东智慧城市技术创新联盟副理事长钟东江、广东新能源汽车产业协会秘书长陈锐辉、同济大学汽车学院副教授吴小员等领导专家共同参与峰会讨论并见证战略协议的签署。

上海市政府驻广州办公室杨可方主任致论坛开幕词，杨主任表示：为更好的贯彻落实国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》，由上汽集团和上海国际汽车城集团合资成立的环球车享汽车租赁有限公司作为新能源汽车推广实施的领导者和排头兵，期待与全国各方本地化企业和资源务实合作，积极探索创新商业合作模式，并已取得了可喜进展。今天，环球车享更进一步与南网综合能源和南电云商开展战略合作，积极推动电动汽车分时租赁服务在整个华南地区的规模化、区域化的落地与升级。作为华南地区的最大城市和建设绿色交通的标杆性示范城市，环球车享将以本地化投资和运营为基础，积极以广州为中心，推进新能源汽车分时租赁，面向珠三角全区域的推广应用，为建设低碳型、节约型的智慧城市作出贡献。

环球车享总经理曹光宇现场发表“新能源汽车分时租赁推广模式上海最佳实践”主题演讲，他表示：“目前是共享经济时代，人们的出行方式已经变得越来越多元化，‘新能源汽车+分时租赁’的模式成为全新的国民绿色出行首选方式，环球车享及旗下品牌EVCARD依托共享经济模式，开拓新能源汽车分时租赁业务，有效地推动了国际电动汽车示范运营城市 -- 上海市的绿色交通、智能共享出行。作为在上海地区的最佳实践，经过两年多的不断创新和实践，环球车享汽车租赁有限公司旗下的EVCARD电动汽车分时租赁项目，已在全国布点超过2500个，累计投入运营车辆近7000辆，进入20个城市。与此同时，环球积极探索提升产品和服务体验的方式方法，本次与各位行业专家一起探讨研究，也旨在为环球车享及旗下品牌EVCARD进入华南市场做好准备。”



环球车享总经理曹光宇博士分享EVCARD最佳实践经验

随后，来自南方电网综合能源有限公司电动汽车工作小组组长吴潮辉和广东智慧城市技术创新联盟副理事长钟东江分别发表了主题演讲。吴潮辉表示：“南方电网全面贯彻国家大力推动新能源汽车产业发展的战略部署，加大公共充电基础设施投资力度，全面支持社会各方投资建设基础设施，探索多方合作共赢的发展模式，发挥清洁能源、智能电网与电动汽车充电基础设施的协同效应，主动加强与各级政府部门对接，充分发挥重点城市示范工程的引领作用，推动公司电动汽车充电服务业务的健康发展。”

“新能源汽车分时租赁作为一种新型的智慧出行方式，其依托的是强大的车联网等技术平台，与城市的智慧交通建设密不可分。”钟东江在演讲中表示，在EVCARD新能源汽车分时租赁等项目的积极推动下，新能源汽车分时租赁已愈益成为社会大众绿色出行、低碳出行一种全新的方式；与此同时，随着业务的推进，如何与合作伙伴一起打造更加完善的用户体验，同时如何能让城市的生活变得更加绿色、智能和美好，这就需要行业伙伴的共同讨论和推进。

在下半场的论坛中，来自广东省新能源汽车产业协会秘书长陈锐辉向听众分享了广东省新能源汽车分时租赁的推广与发展现状。陈秘书长通过详细的运营数据给听众展现了广东省本地分时租赁的发展情况和面对的机遇与挑战，并对环球车享携EVCARD进入广州市场表示了欢迎。随后，来自同济大学的吴小员教授也带来了她最新的研究课题：新能源汽车分时租赁生态圈及展望。吴教授通过自己多年的理论研究和实地调研经验，深入浅出地分享了国内外新能源汽车分时租赁的经验，并对未来国内新能源汽车分时租赁行业的发展给出了自己的建议。

论坛最后，环球车享总经理曹光宇与南电云商董事长程国辉现场签署战略合作协议，未来双方将在华南地区形成战略合作关系，强强联合成为地区最大的绿色出行及新能源分时租赁服务提供商，共同推进新能源汽车分时租赁在广东及华南地区的快速发展。通过本次广东新能源汽车分时租赁高峰论坛，将对推动广州乃至华南地区的智慧城市建设，推动EVCARD新能源汽车分时租赁项目发展起到积极推动作用，并让更多的城市市民享受到更绿色、更智慧、更便捷的出行方式。



环球车享与南电云商战略合作签约

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