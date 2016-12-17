伟世通的硅谷技术中心将引领自动驾驶汽车人工智能的发展

加州圣克拉拉2016年12月17日电 /美通社/ -- 伟世通公司(Visteon Corporation) (NYSE: VC)位于硅谷的新技术中心将引领人工智能的开发，赋能于自动驾驶。伟世通的突破性自动驾驶计划将应用机器学习技术，精确检测汽车行驶路径上的物体并进行归类，规划车辆行驶，创造训练有素的驾驶控制系统。

日前在加州圣克拉拉开设的技术中心将和伟世通全球研发中心紧密协作，在人工智能软件、先进驾驶员辅助系统(ADAS)和深度机器学习方面，一起创造卓越。这将力推伟世通进入自动驾驶领域，其包含三个关键要素：

实现故障保险，充分利用伟世通业内首款汽车座舱电子智能硬件平台 Smartcore™，进行硬件资源整合。

通过易于访问的开放架构和测试/模拟环境，释放算法开发者的创新潜能。

人工智能应用于未来自动驾驶汽车的物体探测、分类、感知和决策。

伟世通，全球领先的汽车座舱电子技术公司，其总裁兼首席执行官 Sachin Lawande 表示：“如今大多数基于雷达和摄像头的 ADAS 都不能在自动驾驶所要求的层面上精确检测物体，并进行分类，例如汽车、行人或自行车。我们现在需要为自动驾驶做到几乎100%的精确，这就要求开发基于深度机器学习的创新解决方案。我们硅谷的团队，专注机器学习软件研发，将成为我们自动驾驶技术战略的关键组成部分。”

伟世通近期在硅谷核心地带开设的技术中心将容纳专注于进行人工智能和机器学习研发的工程团队。该技术中心位于靠近众多汽车制造商和科技公司在美国西海岸的办公室，以及斯坦福大学(Stanford University)和加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)，它们是在人工智能和机器学习领域居于领先地位的两所美国大学。

除了引领伟世通的人工智能发展，硅谷技术中心还将在提供控制系统信息、精准定位和视觉处理（解析实时摄像头数据并将其转变成自动驾驶所需信息）上发挥关键作用。伟世通的目标是在2018年推出其首款自动驾驶智能解决方案平台。

Vijay Nadkarni 今年早些时候离开 Chalkzen, Inc. 加入伟世通，他在Chalkzen开发和推出了革命性SaaS(Software as a Service)和互联汽车服务平台。Vijay Nadkarni 将领导伟世通以硅谷为基地开展人工智能的研发。

伟世通一直在不断拓展其资源，以支持新一代ADAS和自动驾驶的研发。今年4月1日，Markus Schupfner 作为首席技术官加入伟世通，带来了超过20年给全汽车供应商提供先进软件服务的管理经验。伟世通近日宣布，Matthias Schulze将在2017年1月从戴姆勒公司离职加入伟世通；引领伟世通的ADAS研发，包括监管硅谷技术中心的工作。

关于伟世通

伟世通公司是一家全球性技术公司，为全球几乎所有主要的汽车制造商设计、研发并制造创新的座舱电子产品和智能网联汽车解决方案。伟世通公司是全球领先的驾驶信息、抬头显示、多功能信息显示、车载信息娱乐解决方案、智联入门娱乐系统、车联网解决方案和 SmartCore™ 座舱电子整体解决方案提供商；伟世通还为全球汽车行业提供嵌入式多媒体和智能设备互联软件解决方案。伟世通总部位于美国密歇根州范布伦镇，在全球18个国家设有40个分支机构，拥有大约10,000名员工。伟世通2015年的销售额为32.5亿美元。更多信息敬请访问 www.visteon.com。

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