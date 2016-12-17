CleanEquity(R)摩洛哥十周年庆典 — 公司和合作商

伦敦2016年12月17日电 /美通社/ --

CleanEquity® 摩洛哥将在此汇聚众多世界顶级的可持续发展和清洁科技新公司。3月9日和10日，与会公司均有机会向金融和战略投资者、合作伙伴和收购者、决策者、终端用户以及媒体进行展示。

由于空间有限，本活动只接受受邀嘉宾，请使用以下链接向我们发送您的参会意向。

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http://www.cleanequitymonaco.com/register/

Innovator Capital 的 CleanEquity 部门从600多家公司中择优选出30展示者，以参加2017年大会盛典。以下公司为最终参会入选公司：

Innovator Capital 宣布与 Cisco Entrepreneurs in Residence（Cisco EIR）建立全新合作关系。

Cisco EIR 是一项全球性公司发展计划，其主要针对初创企业和发展中企业 -- 是一个与思科各个业务部门建立长期战略关系和取得业务成果的超高效平台。Cisco EIR 同时也针对致力于颠覆性技术的公司，包括万物互联/物联网（IoE/IoT）、协作、人工智能/深度学习/大数据、云计算、企业移动化、信息安全和数据区块链等。

Cisco EIR 可为广大初创企业和发展中企业提供各种机会，与思科业务部门和高管建立战略关系，以从思科获得共同合作空间、软件和财务支持，以及潜在的战略投资或，共同区域开发，软件，经济支持以及潜在的战略投资或合并与收购机遇。

Cisco EIR 于2013年在硅谷首次启动，现在美国和英国境内均拥有巨大影响力。至今为止，共有33家公司加入 Cisco EIR，其中超过20%成功已成功获得相关发展路径。Cisco EIR 初创企业现今在思科内部拥有超过60个战略项目。

我们也非常高兴地宣布，我们将与克兰菲尔德大学（Cranfield University）以及 Parkview Group 继续合作，其中，前者为科学研究与教学、技术、工程设计和管理领域研究生教育方面的专家，后者已连续第二年与 CleanEquity 保持合作伙伴关系。

克兰菲尔德大学研究和创新主管副校长、皇家工程院（FREng）院士 Tom Stephenson 教授如是说：

“克兰菲尔德大学（Cranfield University）很高兴能作为2017年 CleanEquity 摩洛哥十周年庆典的赞助者。我们将一如既往的对此重大事件提供支持，并且，我们期待能够听到各个清洁能源科技初创公司再创佳绩。

“为此类公司提供资金并与相关专家会面将使克兰菲尔德大学深受裨益，并带来宝贵的机会，帮助我们大学实现清洁科技领域的远大抱负 -- 成为一所在技术和管理领域具有显著特色的专业性研究生教育大学。CleanEquity 摩洛哥论坛真正为业界提供了一个绝佳的平台，帮助识别新的机遇，并支持各大企业的发展。”

CleanEquity 2017年庆典的赞助商 Parkview International 是一家全球性的房地产开发公司，始建于1950年。其近期的一个项目，即位于北京市的侨福芳草地（Parkview Green），建筑面积200000平方米，成为了中国第一个被授予 LEED（领先能源与环境设计）白金认证的综合项目。秉承在开发项目交付中的一贯优良声誉，以及在质量和创新方面的高标准，Parkview 最新的项目 QxQ 完美结合了工厂制造与高质量模块化架构设计的优点，从而保证 QxQ 项目可以更好地确保时间、成本和质量，同时减少环境影响。

Parkview International 笃信自己有责任推动建筑行业进一步发展。通过对各种项目的赞助，例如 CleanEquity 等久负盛名的创新型可再生技术专业平台，我们希望在未来的变革中发挥更大的作用。

如希望了解更多关于参加2017年 CleanEquity® 摩洛哥大会的资讯，请使用下面的联系方式或者访问大会网站：www.cleanequitymonaco.com。