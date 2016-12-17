福寿园率先推出沪上首座家庭式生态节地葬墓区“阖家园”

推广生态理念 凝聚家园文化

上海2016年12月17日电 /美通社/ -- 每一个家庭都盼望着阖家团圆，每一个游子都盼望着落叶归根，家是中国人心头永远解不开的结。今天是2016年冬至祭扫的第一个高峰日，福寿园海港陵园率先推出沪上首个家庭式生态节地葬墓区“阖家园”，寄托了百年后家族团圆的美好愿景和人文关怀。



福寿园海港陵园家庭式合葬墓区



福寿园海港陵园家庭式合葬墓区



上海福寿园无烟墓区

2016年清明前，民政部等九部委联合发文《关于推行节地生态安葬的指导意见》，大力提倡家庭生态节地葬式的开发和建设。在今年上海市殡葬行业协会发起的“家庭式生态节地葬式设计大赛”上，对家庭式生态节地葬作了如下定义：占地面积小于等于0.8平方米，可安置四穴及以上的家庭合葬墓。

为此，福寿园海港陵园在第一时间响应政府号召，推出沪上首个以家庭式生态节地葬为特色的墓区 -- “阖家园”。园区以小型壁葬、树葬、花坛葬和组合葬为表现形式（花坛葬31穴，壁葬60穴，组合葬6组），以可降解骨灰坛为主要的骨灰存放形式，小巧精致的墓葬被精心雕琢出各具特色的造型，与四周充满生机的环境完美融为一体，并以现代简洁的设计语言体现“莲开并蒂”、“幸福四叶”等寓意亲情的元素。

59.61平方米的空间，“阖家园”内参差错落193穴，平均每穴占地0.3平方米，相比传统每穴占地1.5平方米的墓葬方式，可节约土地资源80%，真正做到了生态节地、物尽其用。节约下来的空间，不仅仅可以通过绿化改善周边环境，更为未来的美好生活保留了更多的资源，体现了“墓碑瘦身，纪念扩容”的生态理念。

福寿园海港陵园特意专门开通了咨询热线（4008216869），随时为客户解答这一新型生态节地葬式的相关问题，客户也可关注福寿园海港陵园官方微信了解详细信息。

福寿园上海区域总经理赵小虎表示：“中国传统的墓园给人的印象是阴森可怕的，但是福寿园建造了一座很美丽很精致的公园，改变了传统墓园千碑一样的陈旧面貌。更在发展过程中推出了一系列环保的绿色葬式，不断促进大众对生态节地葬的了解和接受。绿色生态产品提升了单位面积的人文含量和记忆含量，也改变了过去客户买墓地以大为尊的思维模式。”

近年来生态节地葬的绿色殡葬方式逐渐被广泛推行。福寿园作为上海最早推广节地生态葬的公墓之一，今年清明曾率先推出上海首个节地生态葬区“无烟墓区” -- 文星园节地生态葬区，单个墓穴面积均不超过0.2平方米。上海福寿园还将在今年冬至期间全新推出上海首个“生命晶石”墓区，推进殡葬文化的人文性、公益性和环保性的良性发展。