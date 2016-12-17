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福寿园率先推出沪上首座家庭式生态节地葬墓区“阖家园”

2016年12月17日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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推广生态理念 凝聚家园文化

上海2016年12月17日电 /美通社/ -- 每一个家庭都盼望着阖家团圆，每一个游子都盼望着落叶归根，家是中国人心头永远解不开的结。今天是2016年冬至祭扫的第一个高峰日，福寿园海港陵园率先推出沪上首个家庭式生态节地葬墓区“阖家园”，寄托了百年后家族团圆的美好愿景和人文关怀。

福寿园海港陵园家庭式合葬墓区
福寿园海港陵园家庭式合葬墓区

 

福寿园海港陵园家庭式合葬墓区
福寿园海港陵园家庭式合葬墓区
上海福寿园无烟墓区
上海福寿园无烟墓区

2016年清明前，民政部等九部委联合发文《关于推行节地生态安葬的指导意见》，大力提倡家庭生态节地葬式的开发和建设。在今年上海市殡葬行业协会发起的“家庭式生态节地葬式设计大赛”上，对家庭式生态节地葬作了如下定义：占地面积小于等于0.8平方米，可安置四穴及以上的家庭合葬墓。

为此，福寿园海港陵园在第一时间响应政府号召，推出沪上首个以家庭式生态节地葬为特色的墓区 -- “阖家园”。园区以小型壁葬、树葬、花坛葬和组合葬为表现形式（花坛葬31穴，壁葬60穴，组合葬6组），以可降解骨灰坛为主要的骨灰存放形式，小巧精致的墓葬被精心雕琢出各具特色的造型与四周充满生机的环境完美融为一体，并以现代简洁的设计语言体现“莲开并蒂”、“幸福四叶”等寓意亲情的元素。

59.61平方米的空间，“阖家园”内参差错落193穴，平均每穴占地0.3平方米，相比传统每穴占地1.5平方米的墓葬方式，可节约土地资源80%，真正做到了生态节地、物尽其用。节约下来的空间，不仅仅可以通过绿化改善周边环境，更为未来的美好生活保留了更多的资源，体现了“墓碑瘦身，纪念扩容”的生态理念。

福寿园海港陵园特意专门开通了咨询热线（4008216869），随时为客户解答这一新型生态节地葬式的相关问题，客户也可关注福寿园海港陵园官方微信了解详细信息。

福寿园上海区域总经理赵小虎表示：“中国传统的墓园给人的印象是阴森可怕的，但是福寿园建造了一座很美丽很精致的公园，改变了传统墓园千碑一样的陈旧面貌。更在发展过程中推出了一系列环保的绿色葬式，不断促进大众对生态节地葬的了解和接受。绿色生态产品提升了单位面积的人文含量和记忆含量，也改变了过去客户买墓地以大为尊的思维模式。”

近年来生态节地葬的绿色殡葬方式逐渐被广泛推行。福寿园作为上海最早推广节地生态葬的公墓之一，今年清明曾率先推出上海首个节地生态葬区“无烟墓区” -- 文星园节地生态葬区，单个墓穴面积均不超过0.2平方米。上海福寿园还将在今年冬至期间全新推出上海首个“生命晶石”墓区，推进殡葬文化的人文性、公益性和环保性的良性发展。

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