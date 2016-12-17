第十一届劲歌王音乐盛典 董又霖Jeffrey首获“最佳新晋歌手”

广州2016年12月17日电 /美通社/ -- 2016年12月16日，第十一届“劲歌王”全球华人乐坛颁奖音乐盛典在广州体育馆盛大举行。创立于2003年的“劲歌王”音乐盛典，被誉为中国流行乐坛的格莱美，是时下华南地区最具权威的音乐榜单。此届颁奖典礼可谓星光熠熠、群星璀璨，张信哲、辛晓琪、王心凌、黄绮珊、苏永康等乐坛实力音乐人纷纷到场支持。“全能小鲜肉”董又霖，凭借2016年的亮眼表现，一举斩获“最佳新晋歌手”！

这是董又霖在音乐领域首次获得大奖，对于他本人而言可谓意义深远。盛典当晚，董又霖深情款款地演绎了代表作《不做陌生人》。这首动人的情歌由台湾大牌制作人吴易纬填词，马来西亚创作人陈威全作曲，并在今年6月发布。“什么都能忍，除了陌生人”沉浸在演唱中的董又霖，用细腻的嗓音，诠释爱情本质，让粉丝意犹未尽。除了《不做陌生人》，2016年专注音乐的董又霖还为网剧《错生》献唱了插曲《总是》，旋律舒缓、温情治愈，为每一个听众讲述暖心故事，深受粉丝喜爱。

过去的2016年，董又霖在音乐、电影、网剧、时尚这几个领域中都有着惊艳的发挥和成长。电影方面，由董又霖参演的青春院线电影《学长》已于台湾杀青，并预计于2017年上半年上映。首次“触电”的他，搭档王子邱胜翊、大元林盈臻，一起走过难忘的青春，演绎动人的兄弟情。网剧方面，董又霖在今年暑期热播的网络剧《错生》中，饰演温暖帅气的肖冉，吸引了很多网友的关注。不仅如此，性格温柔、追求个性的董又霖，还非常有时尚态度。刚刚过去的10月底，Jeffrey盛装出席了”2016时装之夜ODE TO JOY”盛典。凭借一身黑色西装，招牌笑容，时髦得体，征服全场。初生之犊不畏虎，有态度，去实现，“顶配小鲜肉”的这一年可谓收获满满。

明眸帅气、唱跳俱佳的新生代偶像董又霖Jeffrey，在音乐、影视、时尚、公益上频频发力，他说他想让大家听见他的声音，想让粉丝们了解，董又霖不光是歌手，更是演员，不只温柔，而且有才华。全能学长董又霖Jeffrey还有很多梦想要追，理想要去实现，就让我们拭目以待他的成长和蜕变！