杭州=成都=马德里12月16日首飞，首都航空又一条洲际旅游航线开通

北京2016年12月18日电 /美通社/ -- 12月16日，首都航空JD361杭州=成都=马德里洲际航线正式启航（回程航班号JD362），由舒适的双通道宽体机A330执飞，满载旅客首次从成都直飞南欧的西班牙马德里，首条成都至西班牙航线的开通，为境内外旅客提供了一种充满异国风情且极富有吸引力的旅游出行选择。

随着中国旅游业的发展，目前我国已成为出境游客源地增长最快的国家之一。仅2016年上半年，我国公民出境游人数已达5903万人次，比上年同期增长了4.3%。世界各国以其独特的色彩令国内游客心驰神往，西班牙斗牛士的方巾上、弗朗明哥舞者的裙子还有足球运动员球衣上洒下的艳红，逐渐成为中国游客追逐的焦点。

在成都，2015年全年接待旅游总人数1.91亿人次，其中西班牙游客1.45万人次。今年第22届世界航线发展大会开幕期间，成都又一举签下了9条国际直达航线，今日首飞的杭州=成都=马德里航线即是其中之一。

在成都，缓慢清闲的生活节奏、百食不厌的美食令人流连忘返，沉醉不知归路。四川省东临重庆，南接云、贵，西达藏、青，皆是旅游好去处。作为四川省会，成都交通便利，方便快捷，以成都为基点，开启西南旅游确是不二之选。

G20峰会期间，杭州完美地向全世界展现了她无与伦比的美丽，并借此契机将中国灿烂的历史文化彰显四方，她的淡妆浓抹两相宜吸引着越来越多的中外游客来杭州经商旅游，赏西湖风光，品江南茶香。

作为西班牙的首都，马德里经历了五个世纪的历史变迁，拥有众多历史遗迹，同时作为西班牙最大的经济中心，马德里拥有十分重要、便捷的地理位置，被誉为欧洲之门。从马德里出发，无论是抵达西班牙各处还是欧洲各地都十分方便。马德里浓郁的文化气息、多彩融合的民族文化吸引越来越多的人到那里一探究竟。

首都航空杭州=成都=马德里航线是成都第一条直飞南欧的航线，它架起的空中快速通道对我国江浙、巴蜀地区与南欧三地旅游客源的培养及市场的开发提供了最便捷的交通福利，同时作为该航企在成都开辟的首条国际航线，首都航空注重出境游旅客的消费行为培养，开发多种西班牙旅游产品，并且以超值低票价、多类型旅游产品定制、高水准航空旅游服务等赢得成都市民热切关注。相信这条航线的开通将迅速提升三地丰富旅游资源的吸客能力，通过资源互换促进三地的经济文化事业交流与发展。

关于航班时刻：

航班号 班期 航站 起飞 落地 航站 起飞 落地 航站 JD361 一 杭州 18:55 22:05 成都 00:35+1 07:15+1 马德里 五 杭州 18:55 22:05 成都 01:00+1 07:15+1 马德里 JD362 二 马德里 10:45 06:00+1 成都 08:10+1 10:50+1 杭州 六 马德里 10:45 05:55+1 成都 07:55+1 10:35+1 杭州

*以上时刻均为当地时间

关于购票渠道：