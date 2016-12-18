欧乐B携手新晋代言人王凯 释放非凡王者“星”主张

北京2016年12月18日电 /美通社/ -- 12月17日，国际口腔专家欧乐B（Oral-B）正式宣布知名演员王凯成为欧乐B中国区新晋品牌代言人。发布会现场，王凯与逾百位媒体、时尚博主及到场嘉宾一起分享了“专业龈家，不德不爱”的故事和使用欧乐B产品的心得，鼓励所有消费者体验媲美专业牙医水平的口腔护理解决方案，养成正确的口腔护理习惯。为见证这一王者时刻，欧乐B还特别选择将天猫独售的iBrush Plus 12星座限量旅行盒于此刻全国同步首发，与王凯一同释放非凡王者“星”主张。
“这一次选择与王凯先生进行代言人合作是一次极具意义的尝试。欧乐B向来致力于将专业的口腔护理标准与大受欢迎的智能健康科技结合，赢得了全球牙医的信赖和推荐。而作为国内新晋的一线男演员，王凯的成功背后是十多年的坚持。他的专业风范和赢家态度鼓舞了许许多多同样追求极致的中国人。两者在追求极致的路上不期而遇，一拍即合。我们将一起助力消费者追求更专业更高端的生活品质。宝洁代言人大家庭欢迎王凯先生的加入！”宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰先生表示。
欧乐B正式签约王凯，专业“龈”家，不“德”不爱
欧乐B选择与王凯进行品牌形象代言合作，旨在接触并深入了解更多中国消费者的需求。发布会现场，欧乐B还给王凯送上了特意为他量身定制的iBrush Plus星座旅行盒，让王凯通过这款私人定制的星座旅行盒，能够再次感受到欧乐B对德国精湛工艺的诠释与演绎，将科技融入到每一处生活的理念。
谈到欧乐B的代言人合作愿景，宝洁大中华区口腔护理品类传播与公关总经理刘岚女士提出，“我们希望借助与王凯先生的代言人合作，加强与消费者的沟通互动，主动为中国消费者科普和引导健康生活理念，并推出更多符合中国消费者需求的细分产品。我们一直非常关注广大消费者的真实需求，近年来我们越来越能够看到中国消费者群体的成长。他们更加关心自己的身体健康和生活质量，也渴望获得更前瞻性的、革命性的知识和产品。特别是日益壮大的精英阶层，他们相当注重生活品质，用坚持和专业来实现赢家风范。因此，我们选择携手同为专业派的王凯先生，共同诠释‘专业龈家，不德不爱’。”
“很荣幸能成为欧乐B的品牌代言人。欧乐B是一个充满人格魅力的品牌，让我感受到了极致精工、现代科技与个人生活的完美融合。”欧乐B中国区新晋品牌代言人王凯先生表示，“早在和欧乐B合作之前，我就已经使用欧乐B的产品很多年了。随着对品牌了解的加深，我对欧乐B背后蕴藏的革新科技和健康生活理念印象深刻。欧乐B致力于为不同需要的消费者提供有针对性的口腔护理解决方案，同时这也象征着品牌对于细节和技术的不懈追求，这就是我们共同的理念。”
定制化星座旅行盒，瞳孔识别惊喜
传承德国百年工艺历史的欧乐B，于今年9月在中国正式推出新一代智能电动牙刷欧乐B iBrush Plus正式登陆中国，将全球个人口腔护理领域的新变革带给中国消费者。该系列产品上市后，受欢迎程度远远超出了预期，上线一天之内就售出了超过1000支。而且大多数购买者都是商务精英人士，也包括一部分知名的移动互联网产品经理，他们对iBrush Plus都给予了高度积极评价。
而今，欧乐B再度发力，携手天猫呈献iBrush Plus 12星座限量旅行盒，带来12款代表不同星座的迷人设计，以璀璨星光点亮梦幻时刻。消费者可通过互动H5《一眼一星图》，扫描瞳孔纹路以识别出个性化星座属性，最终生成个人专属星图，并以此定制化星座旅行盒，尽显欧乐B高品质的德式精工风格。在天猫官宣预售后，不到3小时该系列新品的销售量即突破一千套。与此同时，星座达人Alex大叔更于天猫直播平台发起了主题为“‘Alex是大叔’带你近距离接触王凯”的跨界直播大秀，与逾百万网友共同超近距离体验王凯风采，并现场深挖各大星座神秘寓意，呈现一场“种草”狂欢的全景视觉盛宴。
国际牙科专家始创，以全球顶尖品质缔造王者非凡
欧乐B专注口腔护理超过60年，从未停止与专业牙医的沟通与合作，并把研究与开发视为不断发展的生命线，用“专业”和“创新”提升个人口腔健康的标准。从世界第一支软毛牙刷到第一支随“阿波罗号”登上太空见证人类文明的牙刷，再到开启口腔护理的“高科技时代”的第一支电动牙刷，众多家用口腔护理的先河均由欧乐B品牌创造。同时，欧乐B品牌亦是目前市场上唯一拥有全系列口腔护理产品的品牌。
六十余载专业承载，凝聚全球最多牙医的信心之选，带来万千消费者的健康笑容。欧乐B将携手新晋代言人王凯不断创新前行，并将先进口腔护理理念和专业口腔问题解决方案带给消费者。