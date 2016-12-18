欧乐B携手新晋代言人王凯 释放非凡王者“星”主张

北京2016年12月18日电 /美通社/ -- 12月17日，国际口腔专家欧乐B（Oral-B）正式宣布知名演员王凯成为欧乐B中国区新晋品牌代言人。发布会现场，王凯与逾百位媒体、时尚博主及到场嘉宾一起分享了“专业龈家，不德不爱”的故事和使用欧乐B产品的心得，鼓励所有消费者体验媲美专业牙医水平的口腔护理解决方案，养成正确的口腔护理习惯。为见证这一王者时刻，欧乐B还特别选择将天猫独售的iBrush Plus 12星座限量旅行盒于此刻全国同步首发，与王凯一同释放非凡王者“星”主张。

“这一次选择与王凯先生进行代言人合作是一次极具意义的尝试。欧乐B向来致力于将专业的口腔护理标准与大受欢迎的智能健康科技结合，赢得了全球牙医的信赖和推荐。而作为国内新晋的一线男演员，王凯的成功背后是十多年的坚持。他的专业风范和赢家态度鼓舞了许许多多同样追求极致的中国人。两者在追求极致的路上不期而遇，一拍即合。我们将一起助力消费者追求更专业更高端的生活品质。宝洁代言人大家庭欢迎王凯先生的加入！”宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰先生表示。



宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰先生与王凯先生进行代言人授衔仪式

欧乐B正式签约王凯，专业“龈”家，不“德”不爱

欧乐B选择与王凯进行品牌形象代言合作，旨在接触并深入了解更多中国消费者的需求。发布会现场，欧乐B还给王凯送上了特意为他量身定制的iBrush Plus星座旅行盒，让王凯通过这款私人定制的星座旅行盒，能够再次感受到欧乐B对德国精湛工艺的诠释与演绎，将科技融入到每一处生活的理念。

谈到欧乐B的代言人合作愿景，宝洁大中华区口腔护理品类传播与公关总经理刘岚女士提出，“我们希望借助与王凯先生的代言人合作，加强与消费者的沟通互动，主动为中国消费者科普和引导健康生活理念，并推出更多符合中国消费者需求的细分产品。我们一直非常关注广大消费者的真实需求，近年来我们越来越能够看到中国消费者群体的成长。他们更加关心自己的身体健康和生活质量，也渴望获得更前瞻性的、革命性的知识和产品。特别是日益壮大的精英阶层，他们相当注重生活品质，用坚持和专业来实现赢家风范。因此，我们选择携手同为专业派的王凯先生，共同诠释‘专业龈家，不德不爱’。”

“很荣幸能成为欧乐B的品牌代言人。欧乐B是一个充满人格魅力的品牌，让我感受到了极致精工、现代科技与个人生活的完美融合。”欧乐B中国区新晋品牌代言人王凯先生表示，“早在和欧乐B合作之前，我就已经使用欧乐B的产品很多年了。随着对品牌了解的加深，我对欧乐B背后蕴藏的革新科技和健康生活理念印象深刻。欧乐B致力于为不同需要的消费者提供有针对性的口腔护理解决方案，同时这也象征着品牌对于细节和技术的不懈追求，这就是我们共同的理念。”



王凯先生分享使用欧乐B产品的心得体会

定制化星座旅行盒，瞳孔识别惊喜

传承德国百年工艺历史的欧乐B，于今年9月在中国正式推出新一代智能电动牙刷欧乐B iBrush Plus正式登陆中国，将全球个人口腔护理领域的新变革带给中国消费者。该系列产品上市后，受欢迎程度远远超出了预期，上线一天之内就售出了超过1000支。而且大多数购买者都是商务精英人士，也包括一部分知名的移动互联网产品经理，他们对iBrush Plus都给予了高度积极评价。

而今，欧乐B再度发力，携手天猫呈献iBrush Plus 12星座限量旅行盒，带来12款代表不同星座的迷人设计，以璀璨星光点亮梦幻时刻。消费者可通过互动H5《一眼一星图》，扫描瞳孔纹路以识别出个性化星座属性，最终生成个人专属星图，并以此定制化星座旅行盒，尽显欧乐B高品质的德式精工风格。在天猫官宣预售后，不到3小时该系列新品的销售量即突破一千套。与此同时，星座达人Alex大叔更于天猫直播平台发起了主题为“‘Alex是大叔’带你近距离接触王凯”的跨界直播大秀，与逾百万网友共同超近距离体验王凯风采，并现场深挖各大星座神秘寓意，呈现一场“种草”狂欢的全景视觉盛宴。

国际牙科专家始创，以全球顶尖品质缔造王者非凡

欧乐B专注口腔护理超过60年，从未停止与专业牙医的沟通与合作，并把研究与开发视为不断发展的生命线，用“专业”和“创新”提升个人口腔健康的标准。从世界第一支软毛牙刷到第一支随“阿波罗号”登上太空见证人类文明的牙刷，再到开启口腔护理的“高科技时代”的第一支电动牙刷，众多家用口腔护理的先河均由欧乐B品牌创造。同时，欧乐B品牌亦是目前市场上唯一拥有全系列口腔护理产品的品牌。

六十余载专业承载，凝聚全球最多牙医的信心之选，带来万千消费者的健康笑容。欧乐B将携手新晋代言人王凯不断创新前行，并将先进口腔护理理念和专业口腔问题解决方案带给消费者。