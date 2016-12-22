《方向盘背后的信念》：凯斯工程机械竞技赛

观看工程机械界技术水平最高的操作手在凯斯纽荷兰工业网络系列片最新一集中决一雌雄。公司旗下全球工程机械品牌凯斯工程机械邀请操作凯斯机械最熟练的客户在其客户中心一较高下，用凯斯设备来完成一系列任务，考验他们对 CASE 最新机械的操作技能。请点击 cnhindustrial.com/behindthewheel，观看视频

伦敦2016年12月22日电 /美通社/ -- 操作工程机械需要高超的技能、耐心、快速的反应能力和责任心。每年，凯斯工程机械 (Case Construction Equipment)（简称凯斯）都会举办一场竞技赛。这个活动起源于美国西部牛仔文化，旨在向施工现场的无名英雄致敬，通过操作手使用最新凯斯机械进行一系列挑战，给他们提供一次展示才能的机会。继今年早些时候凯斯品牌在其法国蒙蒂翁客户中心举办的国际赛事之后，凯斯纽荷兰工业 (CNH Industrial) 又推出了《方向盘背后的信念》（Behind the Wheel）网络系列片。

2016年凯斯工程机械竞技赛在这一集汇聚了来自欧洲、非洲和中东的操作员。参赛者都是同行中当之无愧的“精英”，能够进入决赛的都是先前在各自本地市场的凯斯竞技赛中胜出的选手。在决赛中，参赛者要完成四项复杂任务：狂野飞轮 (Wild Wheels)、疯狂装载机 (Lawless Loader)、切诺基履带 (Cherokee Crawler) 和大雷铲 (Big Thunder Backhoe)。每项挑战都旨在评估驾驶员的协调性、操作技巧和控制能力。

凯斯工程机械欧洲、中东及非洲区营销总监 Giampiero Biglia 在节目中表示：“通过把大家汇聚到一起，我们构建了一个真正的操作手社区。这些游戏旨在展示他们的技能和我们产品在速度和控制能力上的优势。”

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凯斯纽荷兰工业 (NYSE: CNHI /MI: CNHI) 是装备制造行业的全球领导者，拥有成熟的行业经验、广泛的产品和遍布全球的业务。该公司旗下的每个品牌在其各自的行业领域都处于国际领先地位，包括：拖拉机和农业机械领域的凯斯、纽荷兰和斯太尔 (Steyr)；工程机械领域的凯斯和纽荷兰工程机械 (New Holland Construction)；商用车领域的依维柯；公共汽车和客车领域的 Iveco Bus 和 Heuliez Bus；采石和工程车辆领域的依维柯阿斯特拉 (Astra)；消防车辆领域马基路斯 (Magirus)；国防和民防领域的 Iveco Defence Vehicles；以及发动机和变速器领域的菲亚特动力科技 (FPT Industrial)。更多信息请参见公司网站：www.cnhindustrial.com

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