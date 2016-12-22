IAI国际广告奖创享营销论坛12月21日在京召开

北京2016年12月22日电 /美通社/ -- 2016年12月21日，以“创享、境界”为主题的IAI创享营销论坛暨IAI国际创享节2017启动会在北京四季酒店举办，众多来自企业品牌、营销机构及媒体等360多位人士出席了本次活动，共同参与了IAI国际创享节2017启动仪式，并就最新的品牌趋势和营销诉求发表了主题演讲，引发热烈讨论，“创享”成为论坛自始至终的风貌体现。



IAI国际广告奖执行主席刘广飞开场演讲

IAI国际广告奖执行主席刘广飞先生首先回顾了2016年IAI国际创享节的精彩盛况，并正式对外发布2017年IAI国际创享节的趋势与14大营销板块构成，2017年5月中旬举办的为期三天的IAI国际创享节必将是一个精彩纷呈的品牌营销盛会。此外，他还对2017年IAI国际广告奖的其他活动做了详细介绍，包括旨在帮助企业品牌及营销的培训活动“走进企业之旅 -- IAI品牌创享会”、促进国际交流的“IAI国际创意商务交流会”和旅游方面的专业奖项“IAI金足迹国际旅游营销奖”。一年一度的IAI创享营销论坛是IAI国际广告奖的年末大事，品牌营销盘点是其不变的初衷，本次论坛正是以“创享、境界”为宗旨，尽可能全方位、多角度地展现参与品牌魅力，让所有参与的品牌、媒体及广告代理公司代表行业“预报”趋势，发出2017年品牌营销的最强音。本次论坛特别邀请了中国网络电视台主持人常婷与中央人民广播电台经济之声主播一伦共同主持。

在创享营销论坛环节，中国商务广告协会会长李西沙、中国传媒大学教授丁俊杰、中央电视台广告经营管理中心主任任学安、盘龙云海集团总裁余斌和三元食品常务副总经理欧阳凯分别围绕品牌转型升级、央视品牌营销创新、OTC营销、新时代下的三元品牌等阐述了自己的品牌主张。任学安在题为《国家品牌计划 -- 央视品牌营销的创新实践》的演讲中表示，中央电视台的广告营销战略都是源于对国家电视台的使命感，在这个基础之上用央视最优质的广告资源去服务中国最优秀的品牌，真实支撑品牌品质，创新打破传统的广告模式，真实和创新是对央视品牌营销的宗旨的生动阐释。对于企业和产品而言，企业和企业家品质必须具有成就国家品牌的情怀，这也正是“国家平台成就国家品牌”的本质体现。从“央视品牌营销”到三元品牌创新，从品牌创新升级具体到OTC营销方式，创享环节赢得台下掌声阵阵，大品牌概念深入人心。北京电视台副台长李岭涛做了题为《5G -- 电视媒体发展的关键窗口期》，他表示，面对5G的到来，电视媒体如何可以将目光转向5G，或许这将成为电视媒体摆脱困境的一个契机。围绕新环境下的新营销，触宝CEO王佳梁在其题为《大数据+社交图谱，让品牌更懂用户》的现场交流中表示， 品牌营销经历了基于定位、个性化、社交图谱的三个阶段，未来技术的发展方向是大数据和人工智能，以触宝与可口可乐公司的合作案例“可口可乐标签瓶”为例，表示希望未来广告创意能和大数据结合起来。奇瑞汽车销售副总经理范星做了主题为《享青春，创精彩》的精彩演讲，他指出：随着80、90后成为汽车消费者的主力军，如何抓住这些消费能力强、品牌可塑性高的群体，把握年轻消费群体的喜好，并生产与研发出更受年轻人喜爱的产品，成为取胜市场的关键。

论坛全程分为IAI国际广告奖2017趋势发布、创享.大品牌、IAI国际创享节2017启动发布会、创享.新营销、创享.大讨论等环节，多样的品牌营销前沿，多元化的思想碰撞，央视网、中国新闻网、美通社、网易、经典调频FM96.9、北京电视台、人民日报海外网、悦通、北广传媒城市电视、中国广告网、广告之家等媒体全程跟踪报道，为现场嘉宾和线上品牌营销发烧友们呈现了一场特别的创享营销盛宴。



IAI国际创享节2017启动仪式

IAI国际创享节2017启动发布环节将论坛推向高潮，中国商务广告协会会长李西沙、北京电视台副台长李岭涛、盘龙云海总裁余斌、触宝CEO王佳梁、奇瑞汽车销售副总经理范星、鲁花集团首席品牌官初志恒共同在兰亭序画轴上书写了“IAI国际创享节启动”书法，将经典化作永恒。小米公司广告销售副总裁金玲、优朋普乐首席品牌官沈虹，新浪网销售公司副总裁兼品牌营销总经理王学猛，凤凰网全国营销与运营管理中心总经理郝炜，网易传媒销售运营中心总经理高超、搜狗商业市场部总经理马艳玲，一点资讯全国营销中心总经理于正，华谊嘉信联席总裁、迪思传媒董事长黄小川、久其数字传播CMO、瑞意恒动董事长兼CEO沈栋梁、珍岛集团运营总裁张蓬、云堆创始人张国鸿等部分2017年IAI国际创享节合作伙伴现场参与了启动会。刘广飞在启动会上表示，“众人拾柴火焰高”，IAI国际广告奖走到今天，离不开太多人的支持，2017 IAI国际创享节全面启动，新的趋势、新的前沿，IAI国际广告奖将继续支持经典，敬畏创意。

本次论坛还发起了关于《颠覆与新生 -- 新时代下的营销该怎么玩》的圆桌讨论，IDG Digital Media 中国总裁王健、探路者副总裁沈阳、百草味CMO王镜玥、途牛副总裁王树柏、俏十岁副总裁宋学军参与讨论，对新时代下营销发展的核心战略、品牌营销的破与立、移动互联网时代下品牌战略的变化等问题进行了交流，营销本质、品牌和生活、互联网创新等成为这场讨论的聚焦词汇。

“IAI创享营销论坛”作为全面搭建企业、广告公司和媒体关于品牌市场营销的沟通平台，成为了2016年末品牌和营销行业的一道靓丽风景，搭建品牌与广告营销行业的沟通桥梁，促进行业的沟通交流，也为全新的2017 IAI国际创享节吹响号角。

百草味、探路者、途牛、俏十岁、5100、正谷、中国劲酒、小蜜蜂蛋糕、真的有料、东鹏特饮、活泉1230、三元、蒙牛M-UP、甜小嗨、金六福、马大姐、十五道米酒、乐约、燕京啤酒、努比亚手机、金立手机、久谷农品等都热情参与了本次论坛，提供特别的品牌体验支持，也正生动体现了IAI国际广告奖是集结品牌的大平台。

2017年国际创享节暨第17届IAI国际广告奖颁奖盛典将于2017年5月16-18日在北京举行。IAI国际广告奖已经走过16年，之前的品牌积累使得IAI广告作品与数字营销年鉴已经积聚了丰厚的历史底蕴，评审体制不断完善，IAI国际广告奖正逐渐成为一个成熟、优秀的品牌，不断迸发创意、创享的魅力。缤纷创享，始终如一，第17届IAI国际广告奖报奖工作已经结束，评审工作正在进行，厚积薄发，始终保持对创意的热忱，是IAI一直在做的事。

由中国商务广告协会、国家广告研究院、中国传媒大学广告学院联合主办，中国传媒大学商学院、IAI国际广告研究所协办，CCTV广告经营管理中心战略支持的第17届IAI国际广告奖已经全面启动，欢迎关注IAI国际广告奖及IAI国际创享节。