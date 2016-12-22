《财富》（中文版）20周年晚宴与商界精英共商未来

北京2016年12月22日电 /美通社/ -- 12月20日晚，由美国时代公司拥有并运营的《财富》（中文版）杂志和财富中文网迎来创刊20周年。为庆祝这一重时刻，《财富》（中文版）诚邀商界领袖、合作伙伴、客户，以及员工齐聚北京嘉里大酒店，举行盛大庆典晚宴要。

当晚众多公司的首席执行官和高管参加晚宴，《财富》（中文版）总经理兼集团出版人翟丽娟及执行主编章劢闻到场致辞与祝酒。

东方证券股份有限公司首席经济学家邵宇博士做了“黑天鹅湖与洪荒之力：2017展望”的主题演讲。他指出，今年以来黑天鹅事件频发，全球经济形势面临极大的不确定性，由美国主导的全球化进程遭遇逆转。而中国经济进入新常态，深度城市化、消费升级和一带一路将成为拉动增长的新三驾马车。中国将力图通过一带一路主导新一轮的经济全球化。

之后，邵宇博士与陈春花博士进一步探讨了明年的经济形势，均认为明年经济存在严重不确定性，勤修“内功”对企业而言非常重要。

晚宴现场对“2016年中国最具影响力的商界女性”和“中国40位40岁以下商界精英”进行了颁奖。



中国华信能源有限公司党委书记蒋春余代董事长兼执行董事叶简明领奖

《财富》杂志是全球领先的商业杂志，也是美国历史悠久的商业杂志之一。《财富》杂志是由出生于中国的亨利•卢斯在1930年大萧条时期创办的，在历史上经历了美国经济的变革，见证了美国成为全球经济领导者，以及几代美国伟大的创业者、企业家和伟大公司的成长。1996年在中国推出《财富》（中文版），过去的20年，《财富》（中文版）让我们有幸成为中国惊人的持续增长的故事的一部分。中国的增长推动了中国公司在“《财富》世界500强排行榜”上的地位，在杂志创办之时，中国上榜公司只有少数几家，到2016年，已经达到了110家。

《财富》（中文版）执行主编章劢闻表示：“《财富》（中文版）为在中国运营的中外企业的经理人提供世界级的管理信息﹐帮助他们在竞争日益激烈和迅速变化的环境里获胜。我们将一如既往地以权威、深度、有价值的内容致胜，为读者提供值得信赖的商业资讯来源。”

本次活动的合作伙伴包括碧桂园控股有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司、四川水井坊股份有限公司和北京大学光华管理学院高层管理教育中心。