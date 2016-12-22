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海航凯撒刘江涛获颁“2016 中国上市公司最受尊敬董事长”奖

2016年12月22日 21:34 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月22日电 /美通社/ -- 12月22日，凭借全球化的行业视野、富有使命的社会责任感和极富远见的市场预见力，海航凯撒旅游集团董事长兼CEO刘江涛荣获“2016 中国上市公司最受尊敬董事长”奖项。

海航凯撒旅游集团董事长兼CEO刘江涛荣获“2016 中国上市公司最受尊敬董事长”奖项
海航凯撒旅游集团董事长兼CEO刘江涛荣获“2016 中国上市公司最受尊敬董事长”奖项

2015年10月，海航凯撒登录A股市场，一年时间，市值由上市之初的17亿到130亿，良好的市场表现赢得了业界和投资者瞩目。作为上市企业的领军人，刘江涛用创新的商业模式一系列金融并购手段带领企业获得规模效益的同时，也在不断佐证“伟大的董事会创造伟大公司”的行业共识。

“作为上市仅一年的企业而言，尚处襁褓。”刘江涛谈到，“在这一年里，我们试图使资源运营与产业投资亲密接触，不断延伸产业链条；我们开启“旅游+”模式，让一切可能的元素参与到无边界的旅游产业中，各方融合，碰撞出不一样的火花；在整个旅游产业中我们得到了来自海航集团在全球资源配置与内部资源协调方面的支持，在不停的去同质化步伐中，向‘优化全球公民旅行生活方式’积极蜕变。”

沃伦·本尼斯说：做领导者，与做你自己是同义词。

作为上市企业，刘江涛在16年的职业生涯中，履历丰富，被业界称为“旅游金融行业发展的先锋、推进传统旅行社向大型旅游集团发展的关键人物”。谈及整个行业发展，刘江涛及他的团队始终关注两点：一是满足需求，将不同的要素融合在一起，打造产融导向的旅游服务系统；二是通过创新来加强竞争力，因为每一次创新“都让企业更加进步”。

“创新，我认为是这个时代最绚烂的方式。”而谈到获奖，刘江涛用八个字概括：“初心而为，砥砺前行。”

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