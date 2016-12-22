蓝莓荟营销学院正式成立，营销实战学习将有处可去

广州2016年12月22日电 /美通社/ -- 12月11日上午，蓝莓会“中国互联网+创新峰会暨蓝莓会年度盛典”正式启动了蓝莓荟营销学院。这是国内首家专业营销学院，其成立彰显了蓝莓会在营销垂直领域的继续深耕，旨在充分发挥蓝莓会资源，为中国营销产业奉献力量，以期实现“企业营销不再困难”的愿景。



启动仪式嘉宾合照



启动仪式照片

蓝莓荟营销学院是由国内知名营销社群蓝莓会、中国传媒大学、暨南大学联合办学，并与清华大学、中山大学、上海交通大学等高校及国内各领域领先企业进行战略合作，邀请行业领先品牌操盘手、高校著名教授、营销大师联袂授课。学院将以实战解析演练为特色，所有参与学员都将享有行业领先品牌CEO互动授课，在学习实战营销知识的同时积累人脉。

致力建立营销培训领导地位

营销学院的启动契合蓝莓会“营销蓝图”的战略规划，即致力于“让营销人不再孤单”的愿景，加强对蓝莓会社群强势资源的整合，为企业家、营销人、公关人和广告创意人提供最佳体验。

首期营销学院将在广州暨南大学开课。近年来，广州创业创新势头勇猛，呈现出一幅百花齐放的景象，是重要的创新理念试验基地。蓝莓荟营销学院在后期将扩展至全国多个重点城市。

在课程方面，蓝莓荟营销学院也设置了多种类别以适应不同人群的需求。包括特训营、线上课、总裁班等多种类型。课程时长也因课程类型有所不同。

在资源方面，蓝莓荟营销学院聚集了多名企业领袖及高校学者，如分众传媒董事局主席江南春、中国高等院校市场学研究会副会长钟育赣教授、韩后集团董事总裁肖荣燊、信与任定位咨询CEO任伟、百果园首席营销顾问及蓝莓会创始人陈特军等。除此之外，营销学院课程还包含特色的体验式游学，参与学员将有机会前往导师所在企业，深入前线，近距离探索企业成功的秘诀。

首期课程阵容强大

蓝莓荟营销学院的首期课程也在当天同步上线。第一期课程名为《营销领袖特训营—创变季》，授课导师包括蓝莓会创始人陈特军、韩后集团董事总裁肖荣燊、信与任定位咨询CEO任伟、尚品宅配副总经理曾凯、途家公关总监唐挺，以及猪兼强联合创始人蔡勇劲。课程包括品牌突围方法、企业转型实例解析、企业媒体战略布局、O2O业务模式构建等方面展开。课程报名现已开放，可在“蓝莓荟营销学院”公众号中报名。

本次千人峰会圆满举行，蓝莓会发挥其优势资源，专注移动互联网时代营销，为企业创新发展与转型变革提供了很好的交流平台。在如今双创背景下，营销学院的启动又将为企业和个人的发展注入新力量。

课程详情可点击：http://m.college.lanmeihui.com.cn/

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