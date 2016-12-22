《柳叶刀感染性疾病杂志》发布独立双盲研究结果

证实了 MeMed 的 Immunoxpert (TM) 血液测试能够准确鉴别儿童细菌和病毒感染

使用 ImmunoXpert 有望改善患者管理，减少因抗生素过度使用而产生的耐药性

ImmunoXpert 明显优于常规测试

以色列提拉特卡尔迈勒2016年12月22日电 /美通社/ -- MeMed Ltd. 今天宣布，《柳叶刀感染性疾病杂志》(Lancet Infectious Diseases) 登出 OPPORTUNITY 的研究结果。OPPORTUNITY 是一项国际性的多中心、双盲儿童临床研究，由乌得勒支大学医学中心 (University Medical Center) 的研究人员牵头完成。OPPORTUNITY 达到了其主要终点，独立证实了 MeMed 的新型血液测试 ImmunoXpert 能够准确鉴别儿童细菌和病毒感染。ImmunoXpert 也明显优于常规测试。

（图标 - http://mma.prnewswire.com/media/451805/MeMed_Ltd_Logo.jpg ）

首席研究员、荷兰乌得勒支大学医学中心儿科免疫学和感染性疾病部门医学博士 Louis J. Bont 教授表示：“结果超出了我们的预期。我们独立证实了这种测试在儿童中是非常准确的，与我们目前使用的常规测试相比，其诊断能力明显有所增强。它有望极大地帮助我们减少对抗生素的过度使用，降低细菌耐药性。据我们所知，这是首项关于鉴别细菌和病毒感染的诊断检测的前瞻性双盲研究。”

MeMed 首席执行官 Eran Eden 博士表示：“MeMed 冒着风险让业内领先专家以双盲的方式独立评估其血液测试。我们很高兴新出炉的结果印证了先前 CURIOSITY 的研究发现。这是我们不断努力寻找最高质量的临床证据来为我们的测试提供支持的又一个重要里程碑。”

MeMed 首席技术官、医学博士 Kfir Oved 表示：“和大多数专注于确定致病病毒或细菌的传统诊断方法不同，ImmunoXpert 通过识别免疫系统中的标志物来确定患者是感染了细菌还是病毒。这种基于免疫系统的方法克服了许多传统诊断工具固有的局限性。它不仅快速而准确，而且还能诊断出肺炎等不易检查的感染。”

该研究评估了577名年龄为2-60个月、出现下呼吸道感染或不明原因发热的儿童。ImmunoXpert 能够极其准确地鉴别细菌和病毒感染，敏感性为88%，特异性为93%，阴性预测值为98%。ImmunoXpert 优于常规测试，使病毒感染被误诊为细菌感染的情况减少了50%以上。这些发现显示了 ImmunoXpert 在帮助减少不必要的抗生素使用方面的巨大潜力。

细菌和病毒感染在临床上往往难以区分，导致抗生素的过度使用和抗生素耐药性的蔓延，据世界卫生组织称，抗生素耐药性已经快发展成一项危机[1]。 而无法快速鉴别感染也导致抗生素使用不足，据估计，20%-40%的细菌感染存在这个问题，使患者面临出现并发症的风险，并且增加了医疗费用。[2] 能够快速准确地鉴别细菌和病毒感染的测试有望改善患者管理，为医生提供信息来帮助其做出治疗决定，减少抗生素使用过度和使用不足。

MeMed 继续与临床思想领袖合作开展一系列大型多中心临床研究，参与的患者超过10000人。该公司还计划于2017年在美国进行临床研究。该公司正在与来自业内和政府的国际利益相关者合作，推动其测试产品在全球上市。