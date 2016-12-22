中国公共关系行业高峰论坛将于2017年3月在北京召开

北京2016年12月22日电 /美通社/ -- 2015年中国公共关系市场的年营业规模约为430亿元人民币，年增长率为13.2%。2015年度中国公共关系服务领域的前5位为汽车、快速消费品、互联网、通讯、IT。

中国公共关系市场在"互联网+"趋势下，数字营销(网络公关、社交媒体等)业务发展迅猛，与传统营销平分秋色，且从趋势上看市场份额将进一步扩大，同时行业与资本市场对接趋势加快，引发资本市场的高度关注。

其中汽车和快速消费品依然是排名前两位的行业；互联网行业则从去年的第五位，跃升到第三位;医疗行业出现明显的回落，从去年的第三位下降到第七位；IT、制造业和房地产业份额略有下降，金融业份额略有提升，超过房地产业。

会议亮点：

中国经济新常态与公共关系新变局

“一带一路”政策下的公关行业变革

打国战略下的品牌突围

整合是企业传播的核心策略

企业危机公关与社会责任

投资视角下的品牌联合

革命与升级-寻找财经公关新天地

品牌年轻化要与时俱进

战国时代的序幕：新常态下的乱中求变

资本市场与公关全球化

高速公路上的中国自主品牌

整合营销对企业品牌战略与消费者品牌体验的重要意义

如何处理市场需求挖掘与品牌认知提升之间的关系

如何做到更好地突出品牌与消费者的互动体验

公共关系与城市声誉管理

移动社交时代，如何实施颠覆式营销

网红品牌的营销策略与前景

新公关时代的商业模式变革

新公关时代的人才培养和教育

媒体变革与新公关时代

颁奖晚宴：

2017中国公共关系行业高峰论坛将于2017年3月23日举办颁奖盛典，旨在表彰在中国公关行业做出卓越贡献的企业及个人，为行业发展树立新标杆。颁奖盛典众星云集，除了300+位公关行业知名人士出席外，50多位媒体同仁将争相报道颁奖现场盛况。

企业类：

整合传播奖 3位

财经公共关系奖 3位

政府公共关系奖 2位

企业社会责任奖 3位

企业品牌传播奖 3位

企业产品传播管理奖 3位

危机与危机传播管理奖 3位

数字营销与公共关系奖 3位

社会化媒体传播管理奖 2位

高科技企业的传播管理奖 3位

环境生态保护与公共关系奖 3位

个人类：

年度特别公益奖 3位

年度卓越沟通奖 3位

年度菁英传播奖 3位

年度国际交流奖 3位

年度杰出贡献奖 2位

年度创新领导力奖 2位

年度公关行业突出贡献奖 2位

本次峰会由上海博堪商务咨询有限公司主办（www.borscon.com），将以“接轨全球资本市场”和“拥抱媒体变革时代”为主题，与政府嘉宾以及行业领袖共同探讨中国公共关系的的发展趋势。如需了解更详细的情况，请联系：+86 64856566ext641（雷小姐）