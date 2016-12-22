中国公共关系行业高峰论坛将于2017年3月在北京召开

北京2016年12月22日电 /美通社/ -- 2015年中国公共关系市场的年营业规模约为430亿元人民币，年增长率为13.2%。2015年度中国公共关系服务领域的前5位为汽车、快速消费品、互联网、通讯、IT。
中国公共关系市场在"互联网+"趋势下，数字营销(网络公关、社交媒体等)业务发展迅猛，与传统营销平分秋色，且从趋势上看市场份额将进一步扩大，同时行业与资本市场对接趋势加快，引发资本市场的高度关注。
其中汽车和快速消费品依然是排名前两位的行业；互联网行业则从去年的第五位，跃升到第三位;医疗行业出现明显的回落，从去年的第三位下降到第七位；IT、制造业和房地产业份额略有下降，金融业份额略有提升，超过房地产业。
会议亮点：
颁奖晚宴：
2017中国公共关系行业高峰论坛将于2017年3月23日举办颁奖盛典，旨在表彰在中国公关行业做出卓越贡献的企业及个人，为行业发展树立新标杆。颁奖盛典众星云集，除了300+位公关行业知名人士出席外，50多位媒体同仁将争相报道颁奖现场盛况。
企业类：
个人类：
本次峰会由上海博堪商务咨询有限公司主办（www.borscon.com），将以“接轨全球资本市场”和“拥抱媒体变革时代”为主题，与政府嘉宾以及行业领袖共同探讨中国公共关系的的发展趋势。如需了解更详细的情况，请联系：+86 64856566ext641（雷小姐）