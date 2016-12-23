东莞立菱机电三菱慢走丝、三菱镜面火花机模具加工展厅成立

中国东莞2016年12月23日电 /美通社/ -- 人类制造模具的手段不断更新提升，时至今日，CAD/CAM技术，数控加工技术在模具制造领域的应用，催生了模具技术新的变革。近日，日本三菱作为强大的工业集团，实现了从加工电源、数控系统到放电加工机的核心技术完美集成。比如：三菱慢走丝MV-S拥有三菱研发的Advance series数控装置，从推出市场时的TYPE 1已经发展到了TYPE 3，不断优化机床加工参数，进一步提高加工效率；三菱镜面火花机有在业内最长的产品线，有全面的产品集群，可以为不同需求的用户，提供最高性价比的产品和服务。



立菱机电三菱慢走丝

不论水割和油割，三菱慢走丝MV系列革新的自动穿丝、新一代纳秒响应光电驱动系统和电源控制、提升电源性能等技术的全面提升，一次性解决速度、精度、经济性、操作性以及接线性能问题。

东莞市立菱机电有限公司本着“生产科技精品，实现共同双赢”的理念，专业销售日本三菱慢走丝、镜面电火花机以及激光切割机等设备。立菱机电配备的应用工程师都是从事模具加工行业10年以上的，有着丰富的加工经验，专业的团队为客户提供售前、售中、售后的全方位服务。灵活的支付方式，优惠的按揭利率，客户在购买设备的过程中能感受到一站式服务，专业的工程师团队能解决各个环节所遇到或想要的技术支持及咨询，东莞立菱机电在珠三角拥有广泛的客户群体。

近日，立菱机电位于东莞长安金铭模具城的三菱慢走丝和三菱镜面火花机展厅成立，现场的三菱慢走丝机可以为客户进行模具打样，客户可以现场看加工效果，节省客户时间，提高时效性，也对外承接模具及零件的线切割加工，可加工塑胶模，高精密冲压模，端子模，线路板模，汽车模，LED支架模，连接器零部件，检具、治具、自动化设备零部件，检测工具配备有针规（0.5mm—10mm），块规（0.5mm—100mm），投影机，尼康比测仪，显微镜，三丰卡尺，三丰千分尺等。同时客户登陆东莞市立菱机电有限公司的官方网站www.li-link.com，会看到国际国内最新的模具加工的产品新闻，4006-999-815是公司为客户提供的24小时咨询热线。立菱机电销售的不仅仅是产品，更提供有价值的服务，用质量与服务赢得市场的肯定与认可。