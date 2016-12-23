微知获“企业服务估值榜”百强 胡江龙展望行业新风口

北京2016年12月23日电 /美通社/ -- 凛冬已至，白昼将长。回望2016年，人力资源行业备受资本市场关注，成为全年获得投资最多的领域。在21日举办的“企途时代：2016企业服务创投峰会”上，主办方IT桔子发布《企业服务估值榜TOP 100》，微知作为国内唯一一家人力资源科技公司荣登百强榜单。微知基于APP、SaaS云、大数据向第三方人力资源专业服务机构输出科技底层能力及行业基础服务，帮助机构提高效率、降低成本、扩大收入能力、构建核心竞争优势。

深耕中国市场8年 实现网络全覆盖

在此次峰会上，微知CEO胡江龙指出，国外的个税体系极其复杂，由此涌现了 Zenefits、ZenPayroll 等薪酬服务创业公司。在中国刚好相反，现阶段中国的个税极其简单，而最复杂的是社保福利体系。全球顶级人力资源服务公司进入到中国市场后，其表现并未尽如人意，正是因为各国的法律政策不一样，他们在海外市场的产品、理念移植到中国后，产品和服务的落地执行方式也和国外不一样。

胡江龙表示，微知09年刚成立的时候，就希望帮助人力资源服务机构实现“对内可管理，对外可连通”。那时摆在微知面前最大的问题就是社保福利问题。在人力资源服务行业，人是流动的，福利是跟着人走的，这时，各地政策的差异性导致了机构跨区服务的能力面临特别大的挑战。

“我们当时用了比较笨的办法。”胡江龙说，“走了一条比较苦的路 -- 到各地和当地的人力资源机构一家一家地合作，给他们做定制化ERP系统的开发。一直做到2013年，把全国各地31个省级行政单位的模型建立起来。正好云的出现给我们提供了机会，把6000多套模型实现到云端，才真正支撑了我们整个后端的发展。”目前，微知实现了85%的工作完全在线化、自动化、智能化，以及一地委托、全国服务的落地能力。截至2016年10月，微知的服务网点覆盖全国400+城市，每月服务6.6万家企业、435万雇员，全年账单计算总金额将近2000亿。

云端能力 赋能机构

据IT桔子最新公布的统计数据，2016年，获得投资最多是人力资源领域。在此次发布的TOP 100榜单中，人力资源在估值金额上位列赛道第二，占据整个榜单17%的估值金额。尽管如此，在行业内涌现一大批SaaS供应商的同时，真正具备云计算能力的垂直供应商却寥寥无几。

专注人力资源科技研发近8年的微知，依靠长期针对云端生态系统的建设，不但构建起了很强的门槛，接下来更希望通过云端系统向全国的人力资源服务机构输出科技底层能力及行业基础服务，帮助机构提高效率、降低成本、扩大收入能力、构建核心竞争优势。

“微知很幸运的是赶上了这样的时代，也把握了这样的机遇。”胡江龙表示，“我们在这8年当中，专注在这一领域的业务，通过将近300号人的团队，持续地研发、持续地迭代，对行业进行技术支撑和支持。”微知的定位是成为云端未来的赋能者和推动者，成为机构实现移动互联网化和产业云端化战略的坚强后盾。在这一过程当中，微知希望在机构背后作为他们的代运营服务方，为他们导入科技能力，帮助他们快速适应新时代的变化。

胡江龙说：“如果说传统的人力资源外包机构是在市场徒手挖金矿，微知则要制造工具，为他们源源不断地输送弹药、送水。”

又一风口将至 机会与挑战并存

在此次峰会上，胡江龙展望了人力资源服务业的下一个风口。

他说，现阶段国内的政策走向开始和国外接轨，接下来，三证合一、金税三期、金保工程二期这三件大事的推动，会造成我们整个企业服务市场，尤其是人力资源服务市场、财务服务市场出现真正的创业风口，这里面的机会很多。但是，其中的复杂性又会成倍数地增加。明年之后，我们整个个税体系不会像现在这么简单，其难度会不亚于目前的社保体系，企业的违规成本也变得更大。这会助推企业把复杂的事情再次外包，届时才是中国的薪酬外包业务真正落地的时间节点。