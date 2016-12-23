防霾从“林”开始 SGS中国森林颁证暨授信仪式在京举行

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 12月20日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）在京为全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS颁发认可证书，授权SGS在中国森林认证（CFCC/PEFC）证书中使用CNAS认可标识。同时，中国森林认证委员会与森林认证体系认可计划（PEFC）同SGS签署授信协议。这标志着SGS成为首家被CNAS授权开展中国森林认证（CFCC/PEFC）的外资认证机构，同时也是对SGS在森林认证领域专业实力的充分肯定。

近年来，环境问题日益严峻。作为可持续发展领域的倡导者和践行者，SGS一直履行企业社会责任，并帮助企业在追求利润的同时，兼顾社会和环境。获得CNAS认可后，SGS有资质提供CFCC/PEFC的森林经营、产销监管链、非木质林产品和竹林认证，以更好地帮助林木行业的企业在国际国内市场上提高产品信誉度，并提供可持续发展的最佳实践。



中国森林认证委员会主席王伟和PEFC中国办公室总监余柏松分别同SGS签署授信协议

国家林业局科技发展中心常务副主任、中国森林认证委员会（CFCC）主席王伟先生肯定了SGS在推动森林认证发展方面所作出的努力。据王伟介绍，由中国森林认证委员会建立的中国森林认证体系（CFCS）已顺利运行多年，旨在保障森林的可持续经营，保护数百万计人口的生计以及他们赖以生存的自然资源。2015年中国的认证森林面积在PEFC认可的所有国家森林认证体系中名列第一。

SGS认证及企业优化部中国区总监辛斌首先介绍了SGS在可持续发展领域做出的努力和取得的成就，SGS于2013年成立了负责任采购解决方案中心，致力于推动林业、棕榈油、大豆等行业的可持续发展。SGS负责任采购解决方案中心负责人李蕾女士为与会嘉宾介绍了SGS森林认证在中国的发展历程，她表示：SGS是最早在中国境内推进森林认证的机构，20余年来一直致力于帮助林场提升森林经营管理水平，确保林产品的合法性和可追溯性，积极推动可持续森林认证。作为首家获得CNAS认可从事中国森林认证（CFCC/PEFC）的外资认证机构，SGS呼吁消费者和企业采购CFCC/PEFC认证产品，为保护森林、为可持续发展尽一份力。长远来看，这也将有利于整个社会的良性健康发展，使子孙后代能够长久地安居乐业。

当日，SGS向首批获得CFCC/PEFC认证的企业安徽省阜阳沪千人造板制造有限公司和广西壮族自治区国有雅长林场颁发CFCC/PEFC认证证书。据介绍，广西壮族自治区国有雅长林场年产30万立方米木材，获得CFCC/PEFC认证之后，每立方米木材可获得可观溢价。阜阳沪千人造板制造有限公司专注中高档的中高密度纤维板30年，CFCC/PEFC认证不仅有助于企业提升管理水平，整改了以前存在的林地垃圾、健康安全、经营水平参差不齐等问题，而且可以帮助其产品走向美国、加拿大等43个国家争取更广阔的市场空间。由此可见，CFCC/PEFC认证给认证企业带来可观的经济效益。