TUV莱茵“2017电缆新风向论坛”无为专场顺利举行

上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 2016年12月22日，国际知名独立第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TUV（以下简称：“TUV莱茵”）在全国最大的特种电缆生产基地安徽省无为县，面向近90位国内外电线电缆研发制造企业嘉宾，举办了“质胜中国 -- 2017电缆新风向论坛”无为专场活动。TUV莱茵与众多电缆行业专家共同围绕机器人电缆、电动汽车充电桩电缆、车内高压线、风能电缆及光伏电缆等技术含量较高、市场需求不断增长的特种电缆领域的市场动态、科技趋势和相关标准展开了深入探讨和分享，以帮助电缆企业充分把握发展机遇，通过技术突破实现转型升级。



德国莱茵TUV大中华区商用产品服务总经理徐澍先生致开幕辞



德国莱茵TUV第三方机器人电缆标准2PfG 2577解读

机器人和电动汽车作为“中国制造2025”的重点发展领域，是智能化和数字化技术的主要代表，是实现智能制造的关键装置，是衡量一个国家制造业水平和核心竞争力的重要标志。电线电缆作为这两类产品的重要零部件，市场需求量预计将迎来爆发，电线电缆企业也将迎来一次难得的发展及转型机遇。而根据“十三五”发展规划，风力发电和太阳能发电依然是未来几年中国发展“绿色能源”的主要形式，风能电缆及太阳能电缆也无疑会成为未来几年电线电缆行业增长的亮点。

TUV莱茵2PfG 2577 -- 机器人电缆第三方全球首份标准

本次论坛现场，TUV莱茵大中华区商用产品服务副总经理赵新华先生，对国内外机器人行业发展现状及趋势进行了介绍。他表示，工业机器人产销量正保持持续性增长，复合性年增长率将趋于10%，2017年安装量有望达到288000台。中国工业机器人保有量已占全球四分之一，已成为全球最大的工业机器人市场，并且中国机器人产业年均增速也远高于全国工业和装备制造业。因此，机器人电缆需求也随之快速增长，特种高柔性、耐久电缆将成为赢得竞争的关键所在。但行业内质量评定依据不足，在一定程度上制约了机器人电缆市场的发展。

为了规范机器人电缆标准，促进行业健康发展，TUV莱茵于2016年8月率先发布了机器人电缆第三方全球第一份标准2PfG 2577，并参与起草了中国首份机器人电缆通行标准CRIA0003-2016。本次论坛上，TUV莱茵大中华区商用产品服务项目经理刘波先生，从适用范围、电缆等级、结构要求、成品试验等方面对2PfG 2577进行了详细介绍，以帮助电缆生产企业深入了解标准，规范技术水平。

TUV莱茵2PfG 1908标准带动电动汽车充电桩电缆质量提升

电动汽车对于作为高安全件的车内高压线束有着非常高的技术要求。今年，工信部批准发布了汽车行业标准QC/T 1037-2016《道路车辆用高压电缆》，该标准对额定电压 AC 1000 V/DC 1500 V及以下道路车辆用高压电缆的要求、试验方法、检验规则、包装和标记进行了规定。本次论坛上，刘波先生对QC/T 1037-2016新标准进行了详细解读，并全面总结了新标准和ISO6722、ISO14572的区别。

而在电动汽车充电桩电缆领域，TUV莱茵制定的标准2PfG 1908，也促进了电动汽车充电桩电缆安全、性能等主要参数的大幅提升。特别是2016年以来，综合考虑新国标、EN 50620和2PfG 1908的测试方案已成为国内外充电桩电缆企业的首选。

以绝对优势助力新能源产业电缆发展

随着光伏整列数量的增加以及逆变器并网发电的需求, 传统光伏电缆已经无法满足市场蓬勃发展的需求，光伏组件厂商, 光伏零部件厂商对通过认证的DC1500V光伏电缆和多芯光伏电缆的需求也随之迅速增长。本届论坛上，TUV莱茵大中华区电线电缆专家任玮女士对光伏电缆全球市场发展趋势进行了介绍，并详细介绍了光伏电缆标准EN50618。

作为全球光伏组件与零部件测试和认证领域的领导者，TUV莱茵凭借着30年累积的丰富经验，现为全球范围内超过80%的光伏生产商提供测试及认证服务，确保产品的质量与安全性。由TUV莱茵制定的全球首份光伏电缆标准2PfG 1169无疑推动了整个光伏电缆行业的发展。而在中压风能电缆领域，TUV莱茵联合国际知名电缆企业联合制定了相关标准也将会很快正式颁布，值得广大电线电缆企业的关注。

TUV莱茵大中华区商用产品服务总经理徐澍先生表示，本次“2017电缆新风向论坛”无为专场活动，聚焦于发展前景值得展望的特种电缆行业，围绕电缆生产企业关心的话题、技术和标准进行充分探讨，目的是帮助电缆生产企业把握发展机遇，为其提供最及时、最实用的解决方案，促进中国电缆行业整体科技质量水平的提升。今后，TUV莱茵将继续凭借在检测、认证领域的优势，持续为电线电缆企业提供专业、优质的高标准服务，持续推动中国电线电缆产业的规范化发展。