欧咔用“全透气”颠覆女性经期体验

深圳2016年12月23日电 /美通社/ -- 为什么女性生理期总是力不从心和麻烦累赘的？有没有一种卫生巾可以让女性轻松无负担地度过糟心的生理期？这是困扰女性已久的小烦恼，也是欧咔卫生巾品牌所致力解决的问题。

欧咔成立于2012年，是专注于女性日常用品的大众消费品牌。欧咔以创新改变日常生活体验为使命，希望为女性带来无负担的生活方式。



欧咔透气MAX卫生巾 -- “全透气”才是真透气

欧咔OSSOK透气MAX系列专为女性生理期潮湿敏感的身体环境而设计。为改善潮湿闷热侧漏等不快的生理期体验，透气MAX采用颠覆性的全透气发明专利技术，真正实现卫生巾层层透气，带来轻松舒适无负担的生活体验。目前拥有日用、夜用、迷你巾三大系列产品，2016年年底于欧咔OSSOK天猫旗舰店正式首发，全透气护垫系列即将上市。欧咔将于2016年12月24日圣诞平安夜在深圳华强北九方购物中心 LOVE PLAZA 展开“MAX伴你暖心过圣诞”的线下活动，现场会送出欧咔兔MAX限量定制的精致圣诞礼盒以及丰富的圣诞暖心礼品。

一个关于“全透气”的较真，花费九年时间让它成熟

2005年初，欧咔产品研发团队所在的杭州余宏卫生用品有限公司，已经是浙江首家通过 ISO9000 认证，年产值可达15亿片卫生巾的卫生用品制造企业，为很多国内外一线卫生巾品牌在做生产代工。那时品牌创始人李新华就想做一个真正能解决问题和满足消费者需求的卫生巾品牌。

目前市面上所有的卫生巾底层都采用透气度极差的PE塑料膜，目的是“兜住”经血，不让它渗透卫生巾底层。空气不通透直接导致了生理期闷热潮湿粘腻不舒服的糟糕体验。为验证这个想法，欧咔团队花费一年时间测试和体验市面上各种卫生巾的透气度，结果得到证实。

研发一款“全透气”卫生巾，面临两大难题：一是底层的透气材料问题，二是要让卫生巾透气却不穿透经血。经历很多巧合与艰辛，最终这一“全透气”发明专利面世，已经是九年后。

所谓“全透气”卫生巾，即创新采用全透气底层材料，同时高度瞬吸不透血。这一发明解决了生理期潮湿闷热粘腻的体验问题，真正实现卫生巾层层透气、排湿、散热，带来自在呼吸无负担的生理期体验。

“产品上市之前，我们做了很多市场调研，试用者为我们的研发提出了宝贵意见。现在他们普遍反映用不回原来的品牌了。”创始人李新华谈到，“这个产品的体验是颠覆性的。这也是我们没有放弃的理由。许多品牌也会说自己很透气，但如果跟我们面对面PK，就没法说自己透气了。”

当欧咔团队接到某全球日用消费品巨头想要购买“全透气”发明专利的电话时，团队更坚定了将“带给女性轻松无负担的生理期体验”的初心作为欧咔的创始理念，做能真正解决生理期烦恼和带来无负担体验的日化品牌。

将产品和品牌意识相互交融 无惧电商市场考验

2016年是互联网创业繁荣的又一年。你总能听到某某互联网品牌又拿到千万级A轮融资，某某创业品牌估值超过多少亿。但此时欧咔团队还在为用哪种材质的包装体验最好，卫生巾表层是否做纹理处理，快递箱做哪种大小最优而纠结。欧咔的联合创始人黎晓杰，拥有若干跨行业电商品牌运营经验，而他最在意的只有两件事：产品和品牌。

“其实就是一件事 -- 用户的体验。品牌是你的灵魂，而产品是你的姿态，反过来也说得通。”欧咔的价值主张是：以创新改变日常生活体验，创造无负担的生活方式。这个主张指导产品的所有细节体验：不允许致敏，要舒适，而这只是基本要求。

“我们选用美国进口优质棉花做卫生巾的纯棉表层，不添加可迁移性荧光剂，表层不要有花哨的纹理，不要又香又凉的功能芯片，因为这些会和我们的主张背道而驰。产品的核心优势是全透气，这是我们能与大品牌竞争的技术壁垒，是我们的创新成果。它的产品原理是全透气，但最后表现出的体验是轻松清爽无负担，这与我们的品牌理念一致。”

欧咔联合创始人黎晓杰被团队的90后妹子们取外号为“霸道总裁”和“强迫症重度患者”。强迫症表现在对细节狂热，而霸道表现为对细节的执行度。“当我们拥有市场上最棒的产品时，你得让它以最棒的姿态呈现，这样你所说的‘我很棒’，消费者才会买单。”

在他的带领下，整个团队虽然都是年轻人，却有着各自对产品和品牌的龟毛和执着。“有次我们的设计师去包装供应商那里对稿，硬是把调色的工人拖到凌晨还不准下班，因为没有调出最佳色彩。这给供应商留下深刻印象。”

现在团队里的所有妹子都是欧咔的忠实用户。“我们做事的标准是首先自己得先乐意使用。这不是自娱自乐，而是一些通感的体验上，必须先过自己那关。”黎晓杰说，当顾客下单、打开快递箱再到拆开包装使用后的整个过程中，他能发现的所有细节，都是团队经过许多思考和纠结之后的成果。当然，没有发现的细节也是。

在这个互联网创业繁荣似泡沫的年代，消费者见过无所不用其极的营销手段后，回归产品对创业者来说变得尤为珍贵。欧咔卫生巾在国内外强势品牌占据主导市场的现状下，似乎已经做到好了突出重围的准备，凭借对产品、品牌以及用户体验的信念。

“萌萌的欧咔兔MAX，还不止如此”

欧咔卫生巾“透气MAX”系列包装设计为什么会选择这样一只兔子，黎晓杰解释道：“首先我们希望你看到它的第一眼会对它产生好感。”这只兔子空气感的毛触体现透气MAX核心产品理念 -- “全透气”。它低调舒适的姿态则体现了“为女性带来无负担生活体验”的品牌理念。兔子是敏感挑剔的，和处于生理期的女性一样。但这只是它的表象。

“这只兔子叫MAX，表面上它很萌，很低调。你可以看到它从未以正面示人。未来MAX兔会和它的小伙伴们为大家带来不一样的新鲜感。”