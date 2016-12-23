第31届中国上海国际婚纱摄影器材展览会将于2017年开幕

融合全球婚尚产业链，倾力打造一站式贸易采购平台
汇聚优质产品和原创设计，带来丰富的视觉盛宴
上海2016年12月23日电 /美通社/ -- 2017年2月22日，第31届中国·上海国际婚纱摄影器材展览会将盛大开幕，超过500家海内外参展企业踊跃参展，齐聚一堂，共赏全球婚尚产业盛会。上海婚纱展展览规模超过10万平方米，已经成为全球婚尚产业规模最大、最具影响力的行业盛会。
第31届上海婚纱展展品范围广泛，类型丰富。涵盖了婚纱、晚礼服、相册相框、主题样片、旅拍加盟、婚庆加盟、新娘配饰、化妆用具、空间设计等。众多国内外知名参展商结合当季潮流热点和时尚趋势，带来品类众多，各具匠心的产品。
15年发展历程铸就值得信赖的一站式贸易采购平台
第31届中国·上海国际婚纱摄影器材展览会集贸易采购、商业洽谈、新品发布、产品展示、咨询交流、技术学习等多种功能于一体，为婚尚产业打造一站式商贸平台。无论是婚纱摄影影楼、工作室，婚纱礼服馆，形象造型馆还是专业经销商、代理商，都能够在这里寻找到商机。
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www.chinaweddingexpo.com
展会信息
第31届中国·上海国际婚纱摄影器材展览会
参观时间：2017年2月22-24日 9:00-17:00
2017年2月25日 9:00-14:00
展会地址：上海新国际博览中心
上海市浦东新区龙阳路2345号
主办方：上海市国际展览有限公司
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真诚期待您的参与，2月22-25日，不见不散！