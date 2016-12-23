TUV南德关注工厂防爆安全运行并详解LED防爆灯具ATEX/IECEx认证

TUV南德发言第八届全国防爆设备管理与安全技术研讨会及全国防爆电器标准化工作会议

广州2016年12月23日电 /美通社/ -- 近日，TUV南德意志大中华集团（以下简称TUV SUD）防爆技术经理Kristof De Gersem先生在第八届全国防爆设备管理与安全技术研讨会上作为演讲嘉宾，作了关于“存在粉尘爆炸性环境的工厂的安全运行”的主题演讲，并在同期举行的全国防爆电器标准化工作会议上为与会专家作了主题为“ATEX/IECEx关于LED防爆灯具认证的最新要求”的专题报告。

正常环境中工厂的安全运行基于正确安装并操作满足欧盟机器指令、低电压指令及EMC指令的电气、电子及机械设备。但是一些现代工业环境存在可燃气体、蒸汽及易燃粉尘的爆炸性危险环境。因此，安装使用于可能存在爆炸性危险环境下的设备还应满足欧盟ATEX95指令2014/34/EU要求，通过专门设计以降低爆炸风险至最低水平。同时存在爆炸性危险环境的工业场地还需要依据ATEX137场地指令进行严格的场地检查和评估。



TUV SUD防爆技术经理Kristof De Gersem先生作“存在粉尘爆炸性环境的工厂的安全运行”的主题演讲

在“存在粉尘爆炸性环境的工厂的安全运行”的主题演讲中，Kristof De Gersem先生引入欧洲先进的粉尘防爆场地检查流程及方法，帮助检查机构及相关企业深入了解工厂粉尘防爆预防与控制技术。

在“ATEX/IECEx关于LED防爆灯具认证的最新要求”的专题报告中，Kristof De Gersem先生介绍了LED防爆灯具的各种防爆技术类型及其要求，并详细解读了IEC及欧盟国际防爆标准中关于LED防爆灯具要求的最新变化，包括IEC 60079-7中新增加的用于2区的增安型LED灯具要求，及新版IEC 60079-28中关于LED灯具光辐射的最新要求。



TUV SUD防爆技术经理Kristof De Gersem先生作“ATEX/IECEx关于LED防爆灯具认证的最新要求”的主题演讲

TUV SUD不仅是欧盟ATEX指令公告机构，而且是IECEx的官方颁证机构，拥有顶尖的爆炸保护测试、粉尘及污染控制、环境模拟、电磁兼容性、机械及电气安全实验室，TUV SUD经验丰富的本土专家可以为中国制造商提供专业的防爆咨询和培训，以及防爆质量体系审核服务。