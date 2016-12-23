APR Energy的102兆瓦缅甸发电厂延长合约

佛罗里达州杰克逊维尔2016年12月23日电 /美通社/ -- 快速电力解决方案全球领导者APR Energy今天宣布，该公司在缅甸的102兆瓦项目的服务期限已经被延长至2017年第四季度。该项目的最初合约在2014年2月签署，是自开始解除制裁以来由美国公司和缅甸政府在发电方面签署的首份协议。

皎克西发电厂位于缅甸（该国全国电气化水平只有30%左右）第二大城市曼德勒以南。该“交钥匙”发电厂仅仅用时90天就安装完毕，现在是缅甸最大的一座热电厂，所生产的电力足够让超过600万人使用。

APR Energy执行董事长约翰-坎皮恩(John Campion)表示：“我们很高兴能够继续借此机会帮助东南亚发展速度最快的一个经济体来进行电力方面的发展，而且我们发现我们在缅甸的体验非常令人满意。我们非常幸运，能够在缅甸国有电力公司‘缅甸电力企业’(Electric Power Generation Enterprise)和国务资政昂山素季(Aung San Suu Kyi)的全国政府中找到卓越的商业伙伴。他们对缅甸的经济发展有着明确的愿景，并制定了雄心勃勃的计划，打算到2030年把电力带到缅甸的乡村地区和实现全国的全面电气化，而我们非常荣幸能够在他们的这一计划中扮演重要角色。”

APR Energy的皎克西发电厂在2014年4月投入运营，并使用缅甸本土的天然气作为燃料。该发电厂在2015年第一季度扩大了20兆瓦的装机量，以帮助满足缅甸日益增长的电力需求。